Congresista planteó reducir el gasto público en $45 billones y propuso cambios tributarios ante la crisis fiscal

Óscar Darío Pérez propuso reducir el gasto público en $45 billones mediante un proyecto de rescate económico. - crédito Cámara de Representantes

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El representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Darío Pérez propuso reducir el gasto público en $45 billones como parte de un proyecto de rescate económico para enfrentar la crisis fiscal de Colombia. Durante una entrevista con Sala de Prensa Blu, de Blu Radio, el congresista también planteó revisar algunas tarifas tributarias y mejorar los mecanismos de control contra la evasión fiscal.

En la conversación, Pérez se refirió al déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública y el costo de los intereses que debe asumir el Estado. Sus declaraciones se dieron en el contexto de la discusión sobre las medidas que podría adoptar el Gobierno para mejorar las finanzas públicas.

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Óscar Darío Pérez se refirió al déficit fiscal y la deuda pública

De acuerdo con las cifras expuestas por el congresista en la entrevista, el déficit fiscal de Colombia se acercaría al 9% del producto interno bruto (PIB), lo que equivaldría a unos $190 billones.

Para explicar la magnitud de este indicador, Pérez comparó las finanzas del Estado con las de una familia que gasta más dinero del que recibe. Según su explicación, esa diferencia obliga a recurrir al endeudamiento para cubrir las obligaciones.

El representante cuestionó que parte de los recursos se destine a gastos de funcionamiento, como nóminas, contratos de prestación de servicios y gastos generales, en lugar de priorizar inversiones en infraestructura, como vías, puertos y aeropuertos.

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Sobre la deuda pública, Pérez afirmó que esta se ubicaría entre el 67% y el 68% del PIB. También señaló que pasó de $800 billones a $1.169 billones, cifras que presentó durante la entrevista para ilustrar el aumento del endeudamiento.

Pérez señaló que el déficit fiscal podría acercarse al 9% del PIB y se refirió al crecimiento de la deuda pública. - crédito VisualesIA

La propuesta de reducir el gasto público en $45 billones

Durante la conversación, el congresista anunció que habría un proyecto de rescate económico que contempla reducir el gasto público en $45 billones.

Pérez sostuvo que existen partidas que podrían disminuirse, pese a que una parte importante del presupuesto corresponde a obligaciones comprometidas. Al referirse a los gastos que considera susceptibles de ajuste, cuestionó algunas erogaciones que atribuyó a la administración anterior, aunque no detalló cuáles serían los rubros incluidos en el recorte.

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El representante también señaló que los subsidios deben focalizarse adecuadamente y cuestionó que se destinen recursos a sectores que, en su criterio, no los necesitan.

La entrevista no precisó cuándo se presentaría el proyecto ni cómo se distribuiría la reducción entre las entidades y los programas estatales.

Pérez planteó revisar las tarifas de algunos impuestos

Frente a la posibilidad de una reforma tributaria, el congresista afirmó que esta no necesariamente tendría que enfocarse en aumentar los impuestos. En su lugar, planteó la posibilidad de reducir determinadas tarifas tributarias.

Para explicar su postura, hizo referencia a la curva de Laffer, una teoría económica según la cual, bajo determinadas condiciones, una reducción de las tarifas impositivas puede favorecer el recaudo.

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Como ejemplo, mencionó el impuesto al patrimonio y aseguró que su recaudo habría pasado de $2,5 billones a cerca de $1 billón. Pérez atribuyó esa variación a la salida de patrimonios del país, sin presentar durante la entrevista información adicional que permitiera comprobar esa relación.

El representante también mencionó el impuesto sobre la renta y las rentas de capital como ámbitos en los que podrían revisarse las disposiciones tributarias.

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), manifestó que intentaría modificarlo lo menos posible, debido a la sensibilidad que genera este gravamen. No presentó propuestas concretas para cambiar las tarifas ni especificó qué bienes o actividades deberían tener un tratamiento tributario diferente.

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El congresista planteó reducir algunas tarifas tributarias y revisar el impuesto sobre la renta y las rentas de capital. - crédito Infobae archivo

El congresista pidió fortalecer la lucha contra la evasión

Otro de los puntos abordados fue la evasión y la elusión tributaria. Según las cifras mencionadas por Pérez, la evasión en Colombia estaría calculada entre $100 billones y $150 billones.

El representante consideró necesario contar con mecanismos más eficientes para detectar y perseguir estas prácticas. En su intervención, sostuvo que el uso de herramientas tecnológicas debería facilitar el control de las obligaciones tributarias.

Su planteamiento se centró en mejorar el cumplimiento de las obligaciones existentes, además de evaluar posibles modificaciones a las tarifas de algunos impuestos.

Sin embargo, durante la entrevista no detalló qué medidas específicas deberían implementarse para reducir la evasión ni presentó un plan normativo sobre los cambios tributarios que mencionó.

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Pérez mencionó la posibilidad de reemplazar parte de la deuda más costosa por financiación con tasas de interés más bajas. - crédito REUTERS/Luisa González

Pérez habló del costo de la deuda pública

El congresista también se refirió al dinero que destina el Estado al pago de sus obligaciones financieras. Según las cifras que expuso durante la entrevista, los intereses de la deuda pública representarían cerca de $100 billones anuales, mientras que las amortizaciones alcanzarían $55 billones.

En ese contexto, planteó la posibilidad de reemplazar parte de la deuda más costosa por financiación con tasas de interés inferiores. Durante la conversación, mencionó obligaciones con tasas del 14% o 15% y una alternativa de financiación con tasas del 4% o 5%.

Pérez relacionó esta posibilidad con un eventual apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, según explicó, permitiría reducir el costo financiero de parte de las obligaciones del país.

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También indicó que, de acuerdo con sus cuentas, el presupuesto de 2027 contemplaba una reducción de $8 billones en los recursos destinados al servicio de la deuda frente a los $155 billones que mencionó como cifra inicial.