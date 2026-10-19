La selección Colombia de patinaje quedó campeona del Mundial de Velocidad 2026: llegó a importante número de títulos en esta disciplina

Con 17 medallas de oro, 13 de plata y 5 de bronce, la selección Colombia alcanzó su título número 23 del Mundial de Patinaje de Velocidad - crédito Federación Colombiana de Patinaje

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La delegación de Colombia en patinaje conquistó, el domingo 18 de octubre de 2026, en Asunción, Paraguay, su título número 23 en el Mundial de Velocidad. La selección nacional, dirigida por Elías del Valle, aseguró su decimosexto campeonato consecutivo al terminar en el primer lugar del medallero de la competencia, disputada como parte de los World Skate Games.

La delegación colombiana cerró su participación con 36 medallas: 18 de oro, 13 de plata y 5 de bronce. Italia terminó detrás con seis oros, mientras que China Taipéi sumó tres títulos mundiales. La diferencia en el número de victorias permitió a Colombia ubicarse al frente de la clasificación general del certamen de velocidad.

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Los World Skate Games se realizaron en Asunción entre el 2 y el 18 de octubre de 2026. El evento reunió competencias de patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey, skateboarding y otras disciplinas sobre ruedas. El campeonato conquistado por Colombia correspondió específicamente al Mundial de Patinaje de Velocidad, que incluyó pruebas de pista y circuito para patinadores de categorías juveniles y sénior.

Así quedó la tabla de medallero del Mundial de Patinaje de Velocidad 2026, con Colombia como ganador - crédito Federación Colombiana de Patinaje

Las cifras de Colombia en el Mundial de Velocidad

La selección colombiana estuvo integrada por 28 deportistas de clubes pertenecientes a seis ligas departamentales y distritales. El equipo participó en las pruebas programadas en pista y circuito, dos escenarios de competencia contemplados en el Mundial de Patinaje de Velocidad de 2026.

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El balance de Colombia al término de su participación fue el siguiente:

18 medallas de oro .

13 medallas de plata .

Cinco medallas de bronce .

36 preseas en total.

Primer lugar del medallero del Mundial de Patinaje de Velocidad.

Decimosexto título consecutivo de Colombia en la competencia.

Vigésimo tercer campeonato mundial en la historia de la selección nacional.

El conteo de medallas concluyó con la victoria de la vallecaucana Jhoana Viveros en la prueba de maratón. Su resultado fue el último triunfo de la delegación nacional en la competencia desarrollada en la capital paraguaya.

La obtención de 18 oros fue determinante para la clasificación final. Italia, que ocupó el segundo lugar entre los países mencionados en el medallero, registró 6 victorias, 12 menos que Colombia. China Taipéi, por su parte, acumuló 3 títulos mundiales, una cifra que también quedó por debajo de la cosecha de la selección colombiana.

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La selección Colombia de Patinaje también ocupó la segunda en el medallero World Skate Games, antes de proclamarse como campeón - crédito World Skate Games

Las figuras que impulsaron el campeonato

Entre las principales actuaciones de Colombia estuvo la de la vallecaucana Kollin Castro, quien ganó tres medallas de oro y estableció dos récords mundiales durante el torneo. Sus títulos hicieron parte de la cosecha que llevó a la selección al primer puesto de la clasificación.

También se destacaron los bogotanos Gabriela Rueda y Santiago Vásquez. Rueda obtuvo tres títulos en Asunción, mientras que Vásquez se consagró campeón de los 200 metros meta contra meta, una prueba en la que fijó un récord mundial. Los resultados de Castro, Rueda y Vásquez aportaron nueve de los 18 oros de la delegación.

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La Federación Colombiana de Patinaje, conocida como Fedepatín, resaltó el desempeño del equipo en una publicación difundida en sus redes sociales. “Detrás de cada medalla hay años de preparación, familias que nunca dejaron de creer, entrenadores comprometidos y deportistas que entienden el inmenso orgullo de representar a todo un país”, señaló la entidad.

La selección nacional de patinaje de velocidad conquistó su título mundial número 23 y el decimosexto de manera consecutiva - crédito Comité Olímpico Colombiano

La hegemonía que comenzó en 2000

Según los registros de Fedepatín y World Skate, Colombia ganó su primer título general por países en el Mundial de Patinaje de Velocidad en 2000, en Barrancabermeja. Después fue campeón en 2002 y encadenó coronas entre 2004 y 2008.

Desde 2010, la selección no ha cedido el primer lugar: el triunfo en Asunción extendió esa serie a 16 campeonatos consecutivos. La continuidad se explica por resultados en pruebas de pista y circuito y por la renovación entre las categorías juvenil y sénior.

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