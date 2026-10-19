Fiscales alertan por traslados en la Fiscalía y advierten posibles demoras en procesos judiciales

Los fiscales de Bogotá y Cundinamarca serán reubicados en instalaciones del nivel central de la Fiscalía. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El traslado de los fiscales delegados ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca a instalaciones del nivel central de la Fiscalía General de la Nación generó inconformidad entre funcionarios que advierten posibles dificultades para el desarrollo de las investigaciones y el cumplimiento de los términos procesales.

De acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo (API), fiscales consultados bajo reserva de identidad cuestionaron la rapidez con la que se ordenó la reubicación, la falta de claridad sobre sus fundamentos administrativos y las condiciones de las nuevas oficinas. Las preocupaciones se presentan en un contexto de alta carga laboral, pues, según el medio, cada fiscal tiene a su cargo más de 250 procesos.

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A estos cuestionamientos se sumó el Sindicato Nacional por la Dignidad de los Trabajadores de la Fiscalía General de la Nación (Sindifgn), que pidió reconsiderar la decisión al advertir una reducción de los espacios disponibles para atender ciudadanos, realizar reuniones y custodiar expedientes.

Fiscales advierten dificultades operativas por los traslados

Uno de los funcionarios consultados por el medio manifestó que la reubicación podría afectar el desarrollo habitual de las investigaciones mientras los despachos se instalan en las nuevas oficinas.

El fiscal señaló que las condiciones físicas de trabajo desmejorarían y que las instalaciones no contarían con una sala para realizar entrevistas ni con un espacio destinado a las reuniones de los funcionarios.

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Otro de los consultados cuestionó la ausencia de estudios técnicos que sustenten la decisión y aseguró que desconoce el acto administrativo que la formaliza y motiva.

Los testimonios también plantean inquietudes sobre la centralización de los fiscales delegados ante los tribunales y su posterior regionalización. Según los funcionarios citados por API, la rapidez de la medida habría ocasionado inconvenientes en la organización de las dependencias.

Funcionarios de la fiscalía advierten posibles inconvenientes por la falta de espacios adecuados para entrevistas y reuniones. - crédito Colprensa

Sindifgn solicitó reconsiderar la reubicación

La inconformidad quedó consignada en un oficio del 9 de septiembre de 2026, identificado con el número 0002 y firmado por Pedro Gabriel Medina Heredia, presidente de Sindifgn.

La comunicación fue dirigida a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; al director ejecutivo de la entidad, Alejandro Giraldo; y a Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la corrupción.

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En el documento, el sindicato expresó su preocupación por las condiciones materiales de las nuevas oficinas y por las posibles dificultades para desarrollar las actividades judiciales y administrativas.

“Al respecto, manifestamos nuestra preocupación debido al desmejoramiento que se pueda presentar a nuestros afiliados, asignándoles espacios reducidos e incómodos para poder cumplir con sus funciones y trabajo diario, teniendo en cuenta la relevancia de los procesos que deben llevar”, señaló la organización.

Sindifgn también advirtió sobre las condiciones para conservar documentos judiciales, atender a los ciudadanos y realizar entrevistas y reuniones. A esto sumó la falta de parqueaderos en las instalaciones previstas, una diferencia frente a las facilidades disponibles en las sedes actuales.

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Sindifgn cuestiona la reducción de las áreas de trabajo y la falta de parqueaderos en las nuevas oficinas. - crédito Alcaldía de Bogotá

Dónde trabajan los fiscales y qué cambiaría con el traslado

Los fiscales delegados ante el Tribunal de Cundinamarca desarrollan sus labores en oficinas de la Dirección Seccional ubicadas en la zona industrial de Montevideo. Por su parte, los funcionarios correspondientes a Bogotá trabajan en instalaciones del centro de la capital, en el sector de la carrera Séptima con calle 12.

Según la información publicada por el medio sobre la reclamación sindical, las sedes actuales cuentan con escritorios, computadores, archivadores y mobiliario para reuniones, además de áreas destinadas a organizar y conservar expedientes.

Los registros fotográficos incorporados al documento muestran oficinas individuales y compartidas, puestos de trabajo y espacios para reuniones. Sin embargo, Sindifgn sostiene que las instalaciones del nivel central ofrecen un área física considerablemente menor.

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Por esa razón, solicitó evaluar las condiciones de seguridad, acceso y funcionalidad de los nuevos espacios, así como las facilidades disponibles para que los funcionarios puedan cumplir sus responsabilidades.

Las posibles demoras en los procesos judiciales

Entre las preocupaciones expuestas por los fiscales está la eventual modificación en la asignación de expedientes, sumada al traslado físico de las oficinas y de la documentación judicial.

De acuerdo con los cuestionamientos recogidos, estos cambios podrían dificultar la organización de los procesos y prolongar los tiempos de atención de los asuntos a cargo de los funcionarios.

El medio también relacionó estas inquietudes con los casos de personas judicializadas que recuperan la libertad por vencimiento de términos. No obstante, la información suministrada no identifica procesos cuya demora sea atribuible directamente a la reubicación.

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Los fiscales consultados también expresaron preocupación por las condiciones necesarias para cumplir los términos procesales, especialmente ante la cantidad de expedientes que tienen a su cargo.

Los fiscales alertan sobre eventuales retrasos por el traslado de expedientes y los cambios en su asignación. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las peticiones del sindicato a las directivas

En el oficio, Sindifgn solicitó reconsiderar el traslado de los fiscales delegados ante los tribunales de Bogotá y Cundinamarca. Como alternativa, propuso mantener las oficinas en sus ubicaciones actuales o asignar espacios con condiciones equivalentes o superiores.

La organización también pidió conocer los fundamentos técnicos y administrativos de la medida, especialmente los relacionados con las áreas disponibles, la seguridad, la funcionalidad y los parqueaderos.

Finalmente, solicitó que las decisiones de reorganización interna garanticen las condiciones materiales necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales.

La reclamación, firmada por Medina Heredia, plantea que las facultades administrativas para modificar la ubicación de las dependencias deben ejercerse sin ocasionar un desmejoramiento injustificado de las condiciones de trabajo.

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Según la información proporcionada por el medio, no se cuenta con una respuesta oficial de la Fiscalía General de la Nación frente a los cuestionamientos de los funcionarios y la solicitud presentada por Sindifgn. Tampoco se precisa si la entidad reconsiderará la medida o adoptará ajustes a las condiciones de las nuevas oficinas.