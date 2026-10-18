Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

El cantante Ryan Castro realizó una videollamada en vivo desde el escenario con el streamer argentino Davo Xeneize. En las pantallas del evento se proyectó la llamada telefónica mientras el artista interpretaba la canción 'La Quemona' junto al artista original - crédito Karen Sinisterra / TikTok

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Ryan Castro hizo una videollamada en vivo con el streamer argentino Davo Xeneize durante su concierto del 17 de octubre en Cali y le cantó La Quemona, uno de los temas que se volvió una referencia frecuente en las transmisiones del creador de contenido cuando habla de Colombia.

El cantante de reguetón se comunicó con el creador de contenido ante el público del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde compartió escenario con Mishelle Master Boys, el hombre detrás del éxito musical y que se convirtió en uno de los invitados en una noche que hizo vibrar a los seguidores del género urbano.

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Por su parte, Davoo Xeneize, reaccionó con sorpresa al enterarse de que estaba en pantalla frente a miles de asistentes. “Ryan querido, estoy en stream por las dudas”, dijo al comienzo de la llamada, antes de dirigirse al público colombiano.

El famoso artista llamó al streamer argentino en medio de su concierto en Cali para que viera en vivo a Mishelle Master Boys, el cantante de 'La Quemona' - crédito Ryan Castro / Instagram

Después de contestar, el argentino percibió el ruido del estadio: “No, está toda la gente ahí, amigo. Carajo. O sea, está Ryan Castro en un concierto y le contó a la gente que está en videollamada conmigo”, expresó durante la transmisión con su público amante del fútbol y sus análisis.

Pese a que el joven se percató de que el paisa estaba en concierto, en medio de la algarabía y el ruido característico de un evento de esta magnitud, no logró percibir la canción que le estaba cantando.

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Cabe mencionar que el espectáculo de Ryan Castro reunió cerca de 40.000 personas el sábado. La presentación formó parte de la gira Sendé World Tour: The Last Dance y contó con invitados como Ñengo Flow y Arcángel, por lo que cada momento de la noche se viralizó ampliamente en redes sociales.

El streamer argentino Davo atendió la videollamada del cantante colombiano Ryan Castro, que se encontraba en pleno concierto y se sorprendió por la conexión, aunque la algarabía no lo dejó escuchar bien el tema musical - crédito davoxeneize_clips / Instagram

‘La Quemona’ sigue viral en las redes sociales

El vínculo de Davoo Xeneize con la canción nació a partir de un envío de su chat. Un seguidor le compartió La Quemona durante una transmisión y el fragmento que escuchó provocó una reacción de sorpresa al ser una canción tan explícita. El video se difundió entre usuarios de redes y le dio visibilidad al tema musical y al creador de contenido, que desde entonces ha puesto en varias oportunidades el tema musical en sus directos como una referencia de su comunidad.

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La letra relata la historia de una mujer infiel y contiene frases que llamaron la atención de aquellos que no la habían escuchado y siguen al streamer. Por eso, que el tema sonara en la llamada desde Colombia recordó el primer acercamiento que el joven argentino tuvo con el tema.

Cabe mencionar que La Quemona fue lanzada el 27 de noviembre de 2004 por Mishelle Javier Quintero Landazúri, cantante y compositor de Tumaco, Nariño, que es conocido como Mishelle Master Boys y que cuenta con varios éxitos de la música urbana, la champeta y la salsa choque como Micaela y Ella quiere hmm hmm.

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No es la primera vez que Ryan Castro y Davoo Xeneize se juntan, pues ya compartieron un stream en el que hablaron del éxito musical colombiano - crédito davooxeneize/Kick

Davoo volvió a pedir “mondá con aguardiente”

La llamada también recordó otra de las bromas que tiene Davoo con el público colombiano, pues el creador de contenido había dicho que grabaría un video comiendo “mondá con aguardiente” si la selección de Colombia eliminaba a Argentina durante el Mundial 2026. La frase provocó burlas y explicaciones en redes porque “mondá” es un término vulgar usado en la Costa Caribe para aludir al aparato reproductor masculino.

Sin abandonar el tono de humor, Davoo volvió a decir la expresión durante el contacto con Ryan Castro y el video se viralizó de inmediato: “Quiero mondá con aguardiente. Ryan, te amo. Aguante Colombia. Saludos grande a todos”.

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El concierto del artista de reguetón en Cali se había agendado inicialmente para agosto, pero fue reprogramado para octubre debido a la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.