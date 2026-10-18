Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 15 entre Deportivo Cali y Junior FC. Más de 30.000 hinchas se darán cita en el estadio del equipo verdiblanco esperando alargar el invicto de ocho jornadas de liga sin conocer la derrota.
El partido está programado para iniciar a las 8:10 p. m. y al cuadro tiburón solo le sirve sumar de a tres para alimentar entre sus hinchas una heroica clasificación.
13:01 hsHoy
Así va Deportivo Cali y Junior FC en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
- América de Cali: 27 puntos / +16 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 26 puntos / +14 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 25 puntos / +11 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Millonarios: 25 puntos / +10 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 24 puntos / +10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 22 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 20 puntos / +1 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Once Caldas: 19 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 18 puntos / -3 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 16 puntos / -1 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Llaneros FC: 14 puntos / -2 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 14 puntos / -4 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
- Alianza FC: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 12 puntos / -12 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Junior FC: 11 puntos / -4 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 11 puntos / -5 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 10 puntos / -10 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Jaguares FC: 10 puntos / -11 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 9 puntos / -9 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
Ficha del partido
- Deportivo Cali vs. Junior FC - Fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026
- Lugar: estadio Deportivo Cali - Palmaseca, Colombia
- Fecha y hora: domingo 19 de octubre - 8:10 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Win + Fútbol y Win Play