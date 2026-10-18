Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Cali es el segundo mejor local de la Liga BetPlay con 14 puntos en seis partidos jugados - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 15 entre Deportivo Cali y Junior FC. Más de 30.000 hinchas se darán cita en el estadio del equipo verdiblanco esperando alargar el invicto de ocho jornadas de liga sin conocer la derrota.

El partido está programado para iniciar a las 8:10 p. m. y al cuadro tiburón solo le sirve sumar de a tres para alimentar entre sus hinchas una heroica clasificación.