Colombia

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este lunes 19 de octubre

El Pico y Placa varía constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
Guardar

La Secretaría de Movilidad de Bogotá dio a conocer sobre la aplicación del Pico y Placa para este día. Aquí están todos los detalles de este programa de restricción vehicular y evita sanciones.

Tome nota de la terminación de la placa de tu vehículo, del tipo de vehículo y la hora del día, para saber si se puede moverse sin repercusiones.

PUBLICIDAD

El programa tiene como objetivo reducir la circulación de vehículos, en el marco de un programa integral con el fin de disminuir el tráfico vehicular, así como los altos niveles de contaminación ambiental en la ciudad.

Desde 1998 se aplica el Pico y Placa en Bogotá, es decir, suma más de dos décadas en funcionamiento. Este es el calendario de restricciones de este lunes 19 de octubre, según la alcaldía de la ciudad.

Fecha: lunes 19 de octubre de 2026.

Particulares: Todos

Taxis: 5-6

Motos: Todos

El horario de la restricción vehicular inicia a las 5:30 horas para los taxis y transporte especial, mientras que para los automóviles particulares comienza hasta las 6:00 horas. La restricción vehicular finaliza a las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Por su parte, los vehículos de carga tienen dos horarios de Pico y Placa, el primero de 6:00 horas a 8:00 horas y el segundo de 17:00 horas a 20:00 horas.

¿Cómo funciona el Pico y Placa?

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Secretaría de Movilidad)

Así es como funciona el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

Los vehículos particulares se dividen en dos grupos de acuerdo con el último dígito de su placa. El primero lo conformarán aquellos automóviles con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 y el segundo los que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0.

Ahora, los autos particulares con terminación 1, 2, 3, 4 o 5 no circularán los días pares. Mientras que aquellos que finalicen en 6, 7, 8, 9 u 0 no podrán transitar los días impares.

Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)
Las nuevas medidas del Pico y Placa. (Infobae)

El horario del Pico y Placa para vehículos particulares: de 6:00 horas a 21:00 horas, de lunes a viernes, a excepción de fines de semanas y días festivos.

En el caso de los taxis y vehículos de servicio de transporte especial, la prohibición vehicular es en grupo de dos: 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 0. La restricción para estos dos tipos de automóviles cambia cada semana, por lo que es importante mantenerse actualizado.

En tanto, los vehículos de carga no tienen permitido transitar en las horas de prohibición del Pico y Placa, solo pueden los sábados, pero también condicionado al peso y antigüedad del transporte.

A diferencia de los vehículos particulares, en los taxis, de servicio de transporte especial y de carga la restricción vehicular tiene una aplicación de lunes a viernes.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)
Hay formas de evitar el Pico y Placa. (Archivo)

Se trata de los vehículos eléctricos, híbridos, cero emisiones, motocicletas, de servicio diplomático, de funerarias, de emergencia y seguridad, los que transporten a personas en condición de discapacidad, los de control de tráfico y grúas, de medios de comunicación, de autoridades judiciales, de transporte escolar, los destinados a la enseñanza automovilística y los que tengan una ocupación de tres o más personas desde el inicio y hasta el fin del viaje.

Para que tu auto se beneficie de la excepción, es decir, que no vea afectados en su circulación por el Pico y Placa, se debe de registrar previamente ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Si tu automóvil no está en la lista de excepción, pero quieres que circule todos los días en Bogotá, tienes la posibilidad de aplicar al llamado Pico y Placa Solidario, un permiso que da la opción a los conductores de elegir los días, semanas o meses en los que puedes circular libremente por la ciudad a cambio de un aporte económico, el cual se destina a mejorar el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad colombiana.

Pico y Placa Regional

Además de la restricción vehicular tradicional, en Bogotá hay uno más llamado Pico y Placa Regional, el cual aplica el último día de todos los puentes festivos en los nueve corredores de ingreso a la ciudad colombiana.

La restricción para los vehículos cuyas placas terminan en número impar es desde las 12:00 horas y hasta las 16:00 horas, mientras que para los automóviles con placas pares la prohibición comienza a las 16:00 horas y termina a las 20:00 horas.

El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)
El mapa del Pico y Placa Regional. (Archivo)

Los nueve corredores de ingreso a Bogotá en el que se aplica el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86).

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el portal 80.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano.

Vía Suba Cota: desde el río Bogotá hasta la avenida calle 170.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera 7.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar.

Los vehículos de excepción que no aplican en el Pico y Placa Regional son los que tienen tres o más ocupantes, los de personal médico, ni los que cuenten con el Pico y Placa Solidario.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

En el caso de violar el Pico y Placa en cualquiera de sus versiones, las autoridades de Bogotá cuentan con un sistema de sanciones económicas.

La multa durante este 2023 asciende a los 522.900 pesos colombianos, además el auto será inmovilizado, así lo señala el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Bogotá hoyPico y Placa en BogotáPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Diana Toro reveló presunta corrupción en el Inder y señaló el papel de un comerciante de oro en la contratación

La exdirectora aseguró ante la Fiscalía que Jhonny Jaramillo intervenía en decisiones contractuales y presionaba para destinar recursos públicos al equipo de baloncesto Tigrillos. En su testimonio, también se refirió a presuntas presiones políticas y a un convenio entre el Inder y Metroparques

Diana Toro reveló presunta corrupción en el Inder y señaló el papel de un comerciante de oro en la contratación

Sorteo Chontico Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Sorteo Chontico Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Super Astro Luna hoy, domingo 18 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Super Astro Luna hoy, domingo 18 de octubre de 2026: revisa el número y signo ganador

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este 19 de octubre<br>

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este 19 de octubre<br>

Eva Ferrer llevará a la Fiscalía los audios sobre el círculo de Verónica Alcocer y entregará pruebas a EE. UU.

La exconsejera presidencial señaló a personas del entorno de la ex primera dama por presuntas irregularidades y sostuvo que cuenta con documentos para respaldar sus señalamientos

Eva Ferrer llevará a la Fiscalía los audios sobre el círculo de Verónica Alcocer y entregará pruebas a EE. UU.
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

Camila Upegui y Roberto Cardona confirmaron la pérdida de su bebé con conmovedor mensaje: “Un latido que nunca llegó”

Así fue el ‘toque’ colombiano en la famosa pasarela de Victoria’s Secret 2026: Honey Ordóñez y Juliana Velásquez deslumbraron

María Fernanda Yepes se sonrojó al ser indagada si ella hubiera sido primera dama por su amistad con Duque: “Un besito. ¡Ay, Iván, la verdad!"

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Deportes

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Cali y Junior FC empataron 0-0 en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

La selección Colombia de patinaje quedó campeona del Mundial de Velocidad 2026: llegó a importante número de títulos en esta disciplina

Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, fue muy crítico tras perder ante Águilas Doradas: “Uno no puede ser tan pendejo”

Jorge Carrascal, con proceso en selección Colombia, volvió a brillar con Flamengo en Brasil: vencieron 3-0 a Fortaleza y generó penal

Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación