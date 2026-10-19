Colombia

Así fue el ‘toque’ colombiano en la famosa pasarela de Victoria’s Secret 2026: Honey Ordóñez y Juliana Velásquez deslumbraron

Durante la pasarela en Los Ángeles, la modelo sanandresana hizo su recorrido de manera simultánea a la presentación musical del reconocido grupo KATSEYE, lo que llamó la atención de su presentación

- crédito @julianaaa - @vspink/Instagram
La pasarela del VS contó con la destacada participación de la modelo Honey Ordóñez en la pasarela del segmento Pink y la presencia de la cantante Juliana Velásquez entre el selecto grupo de invitados VIP de la industria global - crédito @julianaaa - @vspink/Instagram
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La presencia colombiana marcó una parte destacada en la edición 2026 del famoso Victoria’s Secret Fashion Show, evento realizado en las instalaciones de Sony Pictures Studios en Culver City, Los Ángeles, California, en el que se reúnen los rostros de las modelos más cotizadas del mundo para lucir su reconocidas prendas de lencería.

La representación nacional en el desfile internacional de moda íntima estuvo liderada por la modelo Honey Ordóñez en la pasarela y por la cantante y actriz Juliana Velásquez en calidad de invitada especial en la zona de asistencia.

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La modelo colombiana Honey Ordóñez integró el grupo de figuras seleccionadas para lucir los diseños del segmento Pink, la submarca juvenil de la firma estadounidense enfocada en el mercado de público joven de entre 13 y 25 años.

- crédito Victoria's Secret/YouTube
Durante el desarrollo del evento, Honey Ordóñez formó parte del elenco encargado de exhibir la colección de Pink, la submarca de lencería dirigida al público juvenil - crédito Victoria's Secret/YouTube

Durante su presentación en la pasarela principal del estudio en California, Ordóñez lució un atuendo compuesto por lencería en tonos pastel, una chaqueta corta de textura afelpada, accesorios plateados y un bolso de mano brillante, completando el recorrido frente a las cámaras de transmisión internacional.

La participación de la modelo en la pasarela internacional representa el posicionamiento del talento local en los principales escenarios de la industria de la moda global, mientras se presentaba la reconocida banda KATSEYE.

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Por su parte, la artista bogotana Juliana Velásquez asistió al recinto de Culver City tras ser convocada como parte del selecto grupo de invitadas especiales para la cobertura presencial de la pasarela de la marca.

La intérprete de El achantado, De nada me arrepiento, Mar adentro, entre otros, presenció el desarrollo del espectáculo desde la zona preferencial junto a creadores de contenido, figuras del espectáculo internacional y delegados de la industria textil global.

Velásquez registró su presencia en California a través de su cuenta en Instagram, al destacar la importancia de la representación de figuras colombianas en las plataformas de entretenimiento internacional de mayor visibilidad mediática.

Noticia en desarrollo..

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