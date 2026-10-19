Colombia

Pedro Sánchez negó sobrecosto en pago a Saab por aviones Gripen y aseguró que se ahorraron $2.413 millones

El exministro de Defensa afirmó que el desembolso se realizó a una tasa de $4.260,19 por euro, inferior a la prevista inicialmente en el presupuesto

El exministro de Defensa respondió a los cuestionamientos por el pago realizado a Saab el 20 de enero de 2026. - crédito Andrea Puentes/Presidencia y @PedroSanchezCol/X
El exministro de Defensa respondió a los cuestionamientos por el pago realizado a Saab el 20 de enero de 2026. - crédito Andrea Puentes/Presidencia y @PedroSanchezCol/X
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El exministro de Defensa Pedro Sánchez negó que se hubiera presentado un sobrecosto en el pago a la empresa sueca Saab por la adquisición de los aviones de combate Gripen y aseguró que la operación permitió optimizar $2.413 millones de recursos públicos.

A través de sus redes sociales, Sánchez respondió a los cuestionamientos relacionados con una transacción del Ministerio de Defensa realizada el 20 de enero de 2026. Según explicó, el pago se efectuó a una tasa de $4.260,19 por euro y no a los $4.936,96 que figuraban en la proyección presupuestal.

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El pronunciamiento se conoció después de que Caracol Radio divulgara una advertencia de la Contraloría General de la República sobre un posible riesgo de afectación al patrimonio del Estado por la tasa de cambio registrada en la operación.

La compra en total fue de 17 aeronaves - crédito Saab / sitio web
El contrato contempla la adquisición de 17 aeronaves de combate JAS 39 Gripen E/F para la Fuerza Aeroespacial Colombiana.- crédito Saab

Pedro Sánchez explicó cuánto se pagó a Saab por los aviones Gripen

En su mensaje, el exministro rechazó la versión de que el Ministerio de Defensa hubiera pagado casi $600 adicionales por cada euro en la transacción con Saab.

FALSO. Ocurrió todo lo contrario: se optimizaron recursos públicos”, escribió Sánchez al referirse a la diferencia entre la tasa presupuestada y la que, según indicó, se aplicó finalmente.

El exfuncionario precisó que el desembolso se liquidó a $4.260,19 por euro, es decir, $676,77 menos que la tasa de $4.936,96 inicialmente proyectada. De acuerdo con sus cifras, esto representó una reducción del 13,71% frente al valor presupuestado.

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Sánchez también señaló que el pago efectivo fue de $15.187 millones, frente a los $17.600 millones contemplados inicialmente. La diferencia, aseguró, permitió optimizar $2.413 millones, recursos que se destinarían a otras necesidades del mismo proyecto de adquisición de aeronaves de superioridad aérea.

El exministro agregó que los documentos que respaldan la operación están incluidos en el informe de empalme y disponibles para los organismos de control.

Pedro Sánchez afirmó que el desembolso se hizo a una tasa de $4.260,19 por euro, inferior a la prevista inicialmente. - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez afirmó que el desembolso se hizo a una tasa de $4.260,19 por euro, inferior a la prevista inicialmente. - crédito @PedroSanchezCol/X

Qué había advertido la Contraloría sobre la tasa de cambio

De acuerdo con la información divulgada por el medio mencionado, la Contraloría alertó sobre una posible afectación al patrimonio público relacionada con el pago efectuado mediante la orden presupuestal No. 7787826, del 20 de enero de 2026.

Según los registros citados, en la operación se utilizó una tasa de $4.936,96 por euro, mientras que la tasa representativa del mercado (TRM) publicada por el Banco de la República para esa fecha fue de $4.339,41.

La diferencia entre ambas cifras es de $597,55 por euro. A partir de esa variación, el organismo de control advirtió sobre el riesgo de un posible daño patrimonial.

Existe el riesgo de afectación al patrimonio del Estado debido a la utilización de una tasa de cambio del euro superior a la publicada oficialmente por el Banco de la República”, señaló la Contraloría, según la información publicada.

El medio también informó que la posible afectación fiscal se estimó en $2.130 millones, una cifra distinta de los $2.413 millones que Sánchez afirmó que se optimizaron con el pago realizado.

La diferencia entre los valores corresponde a los planteamientos divulgados en la alerta fiscal y a la explicación del exministro sobre la tasa aplicada al desembolso.

La Contraloría remite el informe a la Fiscalía y Procuraduría para investigación - crédito Colprensa
La Contraloría advirtió sobre un posible riesgo fiscal por la tasa de cambio registrada en la transacción con Saab. - crédito Colprensa

La advertencia está relacionada con la compra de 17 aviones Gripen

La operación hace parte del contrato para adquirir 17 aeronaves de combate JAS 39 Gripen E/F destinadas a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El proyecto, contratado durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue valorado en aproximadamente $16,5 billones.

La compra contempla el reemplazo de los cazas IAI Kfir, que llevan más de 30 años en servicio. El proyecto también incluye soporte logístico inicial, repuestos, armamento, entrenamiento técnico y transferencia de tecnología para la industria nacional.

Según los antecedentes del caso, la Contraloría emitió su advertencia preventiva el 28 de agosto de 2026. El pronunciamiento buscaba alertar sobre un posible riesgo para los recursos públicos y no constituía, por sí mismo, una sanción contra funcionarios del sector Defensa.

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