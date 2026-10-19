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Jorge Carrascal, con proceso en selección Colombia, volvió a brillar con Flamengo en Brasil: vencieron 3-0 a Fortaleza y generó penal

Al volante de la Tricolor le bastaron 68 minutos para generar uno de los tres goles de su equipo, en el que solo dos jugadores tuvieron mejor calificación que él

Jorge Carrascal volvió a brillar con Flamengo en Brasil, le hicieron un penal en la victoria 3-0 ante Fortaleza - Rodrigo Valle/Reuters
Jorge Carrascal volvió a brillar con Flamengo en Brasil, le hicieron un penal en la victoria 3-0 ante Fortaleza - Rodrigo Valle/Reuters
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Jorge Carrascal volvió a brillar con Flamengo en la victoria por 3-0 ante Bahía, por la fecha 31 del Campeonato Brasileño, disputada el domingo 18 de octubre del 2026. El volante colombiano provocó el penalti que abrió el marcador y tuvo una actuación determinante en la generación de juego ofensivo del equipo de Río de Janeiro.

El mediocampista, habitual integrante de los procesos recientes de la selección Colombia, fue derribado en el área después de una recuperación de Flamengo y una transición que lo dejó en posición de remate. Jorginho convirtió el penalti, mientras que Gonzalo Plata y Lucas Paquetá completaron el resultado para el conjunto rojinegro.

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Con este triunfo, Flamengo llegó a 67 puntos en el Brasileirão y se mantuvo en el primer puesto de la competencia. El resultado también extendió el buen presente de Carrascal, que venía de convertirse en una alternativa importante para el equipo en la Copa Libertadores y en la pelea por el título brasileño.

El momento exacto en el que Jorge Carrascal recibió la falta para el penalti que posteriormente terminó convirtiendo Flamengo - crédito SportTV
El momento exacto en el que Jorge Carrascal recibió la falta para el penalti que posteriormente terminó convirtiendo Flamengo - crédito SportTV

Las estadísticas de Jorge Carrascal ante Bahía

Estas fueron cinco de las cifras más destacadas de Carrascal en la victoria de Flamengo, según la plataforma de análisis de rendimiento del fútbol profesional:

  • Dos ocasiones claras creadas.
  • Cuatro pases clave.
  • Tres regates completados en tres intentos.
  • Un penalti provocado.
  • Cuatro tiros a puerta.

El colombiano registró 58 toques y completó 23 de 28 pases, para una efectividad del 82%. Su participación se concentró especialmente en territorio rival: acertó 18 de 22 entregas en campo contrario, también con un 82% de precisión. En campo propio completó cinco de seis pases, equivalente a un 83%.

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Carrascal remató cinco veces, con cuatro disparos dirigidos al arco y uno bloqueado. Además, falló una ocasión clara y acumuló 0,98 goles esperados a puerta, indicador que mide la probabilidad de anotación de los remates que llegan al arco según las condiciones de la jugada.

El volante recorrió 170,2 metros con la pelota, realizó 16 carreras y completó tres carreras progresivas. Su distancia progresiva con el balón fue de 53,7 metros, mientras que la carrera progresiva más extensa alcanzó los 25 metros. También recibió tres faltas, ganó siete de 12 duelos en el suelo, realizó una entrada exitosa y recuperó una pelota.

Las estadísticas de Jorge Carrascal, en lo que tiene que ver con los pases, jugando para Flamengo en la victoria 3-0 ante Fortaleza - crédito Sofascore
Las estadísticas de Jorge Carrascal, en lo que tiene que ver con los pases, jugando para Flamengo en la victoria 3-0 ante Fortaleza - crédito Sofascore

El momento de Carrascal y el calendario de Flamengo

La presentación ante Bahía se sumó a una secuencia positiva del jugador nacido en Cartagena. El domingo 11 de octubre de 2026, Carrascal marcó el gol de la victoria 1-0 de Flamengo ante Fluminense, en el clásico Fla-Flu disputado en el estadio Maracanã de Río de Janeiro.

En ese partido, correspondiente a la fecha 30 del Brasileirão, el colombiano definió de primera tras un centro de Lucas Paquetá. El resultado permitió que Flamengo llegara entonces a 64 puntos y conservara el liderato del torneo nacional, con Palmeiras como su perseguidor inmediato.

Carrascal también fue titular el 15 de octubre de 2026 en el empate 0-0 ante Estudiantes de La Plata, en Argentina, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Tras ese compromiso, el portal deportivo brasileño ge.globo lo describió como un jugador “proactivo” en el mediocampo y el ataque, aunque señaló dificultades del equipo para convertir sus aproximaciones.

Antes de la seguidilla ante Fluminense, Estudiantes y Bahía, Carrascal había asistido en los partidos frente a Red Bull Bragantino, el 20 de septiembre, y Santos, el 8 de octubre. De esta manera, acumuló un gol, dos asistencias y un penalti provocado en sus recientes apariciones con Flamengo.

Jorge Carrascal hizo estallar el escenario más importante del fútbol mundial, que es el estadio Maracaná según el medio de comunicación Lance - crédito Lance.com
Jorge Carrascal hizo estallar el escenario más importante del fútbol mundial, que es el estadio Maracaná según el medio de comunicación Lance - crédito Lance.com

Los próximos tres partidos del Flamengo de Jorge Carrascal

  • Jueves 22 de octubre de 2026: ante Estudiantes de La Plata, en el Maracanã, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores. La serie está igualada 0-0 después del encuentro de ida en Argentina.
  • Lunes 26 de octubre de 2026: frente a Atlético Mineiro, en el Maracanã, por el Campeonato Brasileño.
  • Jueves 29 de octubre de 2026: contra Vasco da Gama, como visitante, por el Campeonato Brasileño.

El equipo brasileño afrontará esos encuentros con dos objetivos simultáneos: avanzar a la final de la Copa Libertadores y sostener su ventaja en la disputa por el título del Brasileirão. En esa recta final, Carrascal aparece como una opción relevante por su capacidad para asociarse, conducir el balón y generar acciones cerca del área rival.

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