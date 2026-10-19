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Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, fue muy crítico tras perder ante Águilas Doradas: “Uno no puede ser tan pendejo”

El equipo de Ibagué llegó a ocho partidos sin conocer ganar, su última victoria fue ante Llaneros el 7 de septiembre del 2026

"Uno no puede cometer tanta pendejada. Uno no puede ser tan pendejo”, Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, reconoció que ha intentado de todo con el equipo, pero los resultados siguen sin llegar - crédito @IvanLDeportes/Dimayor

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Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, cuestionó los errores de su equipo después de la derrota 2-1 ante Águilas Doradas, el domingo 18 de octubre de 2026, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II. El equipo de Ibagué perdió en el estadio Atanasio Girardot de Medellín con un penal convertido por el arquero Jorge Soto en el minuto 93.

El resultado dejó al conjunto vinotinto y oro con 20 puntos tras 15 partidos y una racha de ocho encuentros sin victorias. Tolima no gana desde el 7 de septiembre, cuando derrotó 2-1 a Llaneros como visitante por la quinta jornada del campeonato colombiano.

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Suárez, quien asumió el cargo luego de la salida de Sebastián Oliveros el 28 de septiembre del 2026, dirigió su tercer partido al frente del equipo.

Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, se refirió a su continuidad en el equipo que no gana hace 8 partidos - crédito Deportes Tolima
Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, se refirió a su continuidad en el equipo que no gana hace 8 partidos - crédito Deportes Tolima

La frase de Suárez y el reclamo al plantel

El técnico explicó que, desde su llegada, intentó diferentes métodos para modificar la respuesta del grupo. Mencionó el diálogo, la motivación, la exigencia, el acompañamiento y las multas como herramientas aplicadas por el cuerpo técnico. Sin embargo, consideró que esos recursos no han evitado errores en instancias decisivas.

Uno no puede ser tan pendejo para equivocarse de la manera como se están equivocando”, afirmó Suárez. El entrenador se disculpó por la expresión, aunque sostuvo que las fallas ya exceden una cuestión táctica o emocional y requieren una reacción colectiva.

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También remarcó que la responsabilidad no recae únicamente en los futbolistas. “Tenemos que ser todos, desde la parte del cuerpo técnico, de la cabeza del cuerpo técnico, a buscar la manera de que esto de verdad seamos responsables de lo que estamos haciendo”, señaló el técnico colombiano.

Suárez sostuvo que la propuesta de juego busca conservar elementos que ya conocía el plantel antes de su llegada. Según explicó, el objetivo fue evitar que los jugadores se sintieran extraños con el nuevo proceso, aunque admitió que ese criterio no puede convertirse en una justificación frente a decisiones equivocadas dentro de la cancha.

El equipo titular del Deportes Tolima en la derrota 2-1 ante Águilas Doradas - crédito Colprensa
El equipo titular del Deportes Tolima en la derrota 2-1 ante Águilas Doradas - crédito Colprensa

¿Cómo fue la derrota ante Águilas Doradas?

Águilas Doradas abrió el marcador a los 13 minutos con un remate de Matías Ramírez desde fuera del área. Deportes Tolima respondió a los 23, cuando Adrián Parra aprovechó una recuperación en campo rival y definió para igualar el partido.

En el segundo tiempo, Tolima tuvo opciones para ponerse en ventaja, pero no logró concretarlas. Suárez destacó que su equipo recuperó el balón en sectores importantes y encontró oportunidades ofensivas, aunque lamentó la falta de eficacia frente al arco rival.

Cuando el empate parecía definitivo, una falta sobre Andrés Mosquera derivó en penal para Águilas Doradas. La jugada fue revisada por el VAR y Jorge Soto ejecutó el cobro para sentenciar el 2-1 en el minuto 93.

Para Suárez, ese desenlace profundizó una preocupación que ya había aparecido en su anterior derrota. El entrenador recordó que, en sus primeros tres encuentros, Tolima empató 0-0 con Atlético Nacional y perdió ante Jaguares y Águilas Doradas. “O cambiamos o nos cambian. Así es la vida en esto”, advirtió.

Deportes Tolima ocupa la octava casilla con 20 puntos en 14 encuentros y debe disputar cinco partidos pendientes - crédito Colprensa
Deportes Tolima ocupó la octava casilla con 20 puntos en 15 encuentros y debe disputar cuatro partidos pendientes - crédito Colprensa

Los partidos del Deportes Tolima

Dentro de la racha de ocho partidos sin victorias, Deportes Tolima perdió dos encuentros, ambos bajo la dirección de Luis Fernando Suárez:

  • 11 de octubre de 2026: Jaguares de Córdoba 3-2 Deportes Tolima, en Montería.
  • 18 de octubre de 2026: Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima, en Medellín.

El balance de Suárez desde su llegada incluye tres partidos:

  • 8 de octubre de 2026: Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.
  • 11 de octubre de 2026: Jaguares de Córdoba 3-2 Deportes Tolima.
  • 18 de octubre de 2026: Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.

A Tolima le quedan cuatro partidos en la fase regular de la Liga BetPlay II, por lo que no hay un quinto compromiso programado en el calendario del todos contra todos:

  • Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto, en Ibagué.
  • Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima, como visitante.
  • Deportes Tolima vs. Millonarios, en Ibagué.
  • Deportivo Cali vs. Deportes Tolima, como visitante.

Con cuatro fechas por disputar, Tolima necesita volver a ganar para sostenerse entre los ocho mejores. El equipo tiene 20 puntos y rivales cercanos, como Once Caldas, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo, mantienen una diferencia reducida en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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