Jorge Barón reveló su top 5 de las pataditas de la buena suerte y prometió “encender a pata” a unos cuantos

El presentador de televisión Jorge Barón reveló una selección de cinco artistas que pasaron por su programa musical, incluyendo a cantantes como J Balvin y Karol G al inicio de sus carreras - crédito Jorge Barón / Instagram

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Jorge Barón sorprendió al publicar un video con su top 5 de las pataditas de la buena suerte a través de sus cuentas oficiales de redes sociales. El presentador recordó los encuentros que tuvo con artistas de renombre a los que vinculó con uno de los rituales más reconocidos de su carrera televisiva.

El comunicador aclaró que el listado no responde a una clasificación por relevancia ni pretende medir el alcance de cada artista. Su propuesta reúne cinco anécdotas de distintos momentos, géneros y trayectorias que se presentaron en formatos como El Show de las Estrellas.

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Y es que la tradicional patadita se convirtió durante décadas en una marca asociada a Jorge Barón y a su respaldo a intérpretes que buscaban consolidar su camino en la música.

En el caso de las mujeres, el presentador señaló que el gesto se reemplaza por un beso de la buena suerte.

El famoso presentador sorprendió con su ranking y su promesa a sus seguidores - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Tres artistas de reguetón hicieron parte del recuento del presentador

En el número cinco fue para J Balvin: “Fue uno de los primeros artistas de reguetón que le di la patadita de la buena suerte”.

El vínculo entre el presentador y el cantante se mantiene, pues como una referencia de la televisión musical colombiana, durante un concierto del intérprete de Mi gente y No me conoce en Bogotá en diciembre de 2025, el presentador subió al escenario y repitió el gesto ante el público.

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En el cuarto lugar, Jorge Barón ubicó a Silvestre Dangond, uno de los artistas vallenatos más reconocidos a nivel mundial. El presentador bromeó con el peso del cantante, lo que no pasó desapercibido entre los internautas, pues dijo que “estaba bastante pesadito”.

Karol G ocupó el tercer puesto, aunque el comunicador precisó que en su caso fue el “besito de la buena suerte”.

La cantante antioqueña integra una generación que llevó la música urbana colombiana a circuitos internacionales, aunque sus videos cantando en su juventud se viralizan en redes sociales y su paso por El show de las estrellas no puede faltar.

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El listado continuó con Johnny Rivera (en segundo lugar), elegido como representante de la música popular.

El pereirano es reconocido por acudir en varias oportunidades a los pueblos donde se dio a conocer; incluso, algunos de sus seguidores más fieles se hicieron fanáticos desde que lo vieron junto a Jorge Barón.

El presentador cerró con Maluma, al que le dio el primer lugar. Sobre el intérprete de Medellín, recordó que abandonó el fútbol para enfocarse en el canto, una decisión que muchos agradecen.

Maluma se destaca en el mundo del espectáculo junto a las figuras más reconocidas del país - crédito Maluma / Instagram

La promesa de Jorge Barón

El presentador sorprendió a sus seguidores, pues en el apartado de comentarios de su video hizo una promesa que emocionó a muchos que a diario le piden que haga el mismo gesto de la patadita de la buena suerte con las personas del común.

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“¡Voy a ‘encender a pata’ a los que me empiecen a seguir!“, escribió el famoso.

El comentario causó gracia y emocionó a los seguidores del presentador - crédito Jorge Barón / Instagram

La patadita de la buena suerte siempre recuerda a Jorge Barón, presentador, productor y empresario que durante varias décadas impulsó espacios de entretenimiento y difusión musical.

Incluso, a finales de septiembre de 2026, fue condecorado en el Concejo de Bogotá. Allí se le otorgó la Orden Civil al Mérito ‘José Acevedo y Gómez’ en grado Gran Cruz, durante un acto en el Recinto Los Comuneros.

El reconocimiento fue entregado por el concejal Rolando González, que reconoció sus aportes a la televisión y a la cultura del país.

El reconocimiento fue destacado en los canales oficiales de la corporación - crédito Concejo de Bogotá / X

Durante la ceremonia, González evocó frases que identifican al presentador, como “¡Entusiasmo!” y “¡Agüita para mi gente!”, además de la recordada patadita.

“Hablar de Jorge Barón es hablar de una de las historias más largas, exitosas y reconocidas de la televisión colombiana. Pero también es hablar de cultura”, afirmó el cabildante.

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Al recibir la distinción, Barón agradeció al Concejo y aseguró que mantendrá su actividad mientras tenga salud, energía y entusiasmo: “A los artistas y al pueblo colombiano gracias por haberme acompañado en este largo camino, y que nunca perdamos la capacidad de encontrarnos, de escucharnos y de construir juntos alrededor de aquello que nos pertenece a todos”.