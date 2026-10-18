Colombia

María Fernanda Yepes se sonrojó al ser indagada si ella hubiera sido primera dama por su amistad con Duque: “Un besito. ¡Ay, Iván, la verdad!"

La actriz reveló en entrevista con Eva Rey sobre su relación cercana con el expresidente cuando ambos eran adolescentes, al tiempo que abordó la dura batalla de salud que enfrentó tras ser diagnosticada con miomas uterinos y su actual postura frente a la maternidad a los 46 años

María Fernanda Yepes habló de ese 'amor platónico' con Iván Duque - crédito @mevale.eva/Instagram

Guardar

La actriz María Fernanda Yepes, famosa por su papel de La Diabla en Sin tetas no hay paraíso y por protagonizar la serie Rosario Tijeras, reaccionó entre risas y un evidente sonrojo tras recibir un saludo en video por parte del expresidente Iván Duque, durante su participación en el programa digital Me Vale, conducido por la periodista española Eva Rey.

En el fragmento de la conversación publicado en redes sociales, la presentadora cuestionó a la exparticipante de Master Chef Celebrity sobre si en algún momento estuvo cerca de convertirse en primera dama de la Nación, ante lo cual la actriz paisa explicó la historia que la une con el exmandatario desde la adolescencia.

PUBLICIDAD

Durante un adelanto de la entrevista que Eva Rey comparte en redes sociales, la periodista sorprendió a la actriz al mostrarle un saludo grabado en el que el expresidente elogió su trayectoria artística y su trabajo de crecimiento personal.

“Quiero mandarle un saludo muy especial a Mafe, no solamente felicitándola por su carrera maravillosa que ha tenido, sino por ser un ser humano increíble. Por dejar siempre el nombre de nuestro país en alto y que siga también trabajando su espiritualidad”, dijo Iván Duque en su mensaje.

- crédito @reytuk/Instagram - Instagram
La intérprete de personajes emblemáticos como "La Diabla" y "Rosario Tijeras" confirmó que entre ella e Iván Duque existió una relación cercana en la adolescencia - crédito @reytuk/Instagram - Instagram

Tras observar la grabación, Yepes aclaró que su vínculo con Duque comenzó en Bogotá durante la época de colegio, luego de que su familia decidiera trasladarse desde Medellín por motivos de seguridad en la década de 1990.

PUBLICIDAD

“Nos sacan del colegio a mitad de año y entré a un colegio en Bogotá. Yo iba a estas fiestitas y el único que no me hizo el ‘fo’ fue Iván Duque. Me preguntó de dónde era, le dije que paisa y me dijo que él también. Yo le dije: ‘No jodas, sos más rolo’. Fue mi único amigo en Bogotá”, recordó la actriz.

El ‘amor platónico’, los besos y las proyecciones políticas

La artista confirmó que entre ambos existió un nivel de cercanía que se mantuvo en el tiempo, al punto que el propio ex jefe de Estado llegó a mencionar en campañas anteriores que ella había sido su amor de juventud.

Ante la pregunta directa de Eva Rey sobre si existió algún contacto afectivo en esa etapa, la actriz respondió entre risas confirmando el acercamiento.

Pues un besito. Ay, Iván, la verdad, esquiniadito. Yo debo decir una cosa: a mí lo que más me agradó de ser su amiga era su inteligencia. Él a mí desde esa edad me decía que iba a ser presidente de Colombia, te lo juro. Años después de que él se vuelve presidente, yo, sin hablar con él, dije: ‘Guau, no puede ser que este chico cumplió su sueño’”, relató la actriz.

- crédito @mevale.eva/Instagram
Yepes reveló que llegaron a darse "un besito esquiniadito" y destacó la inteligencia de Duque - crédito @mevale.eva/Instagram

Sin embargo, al ser consultada sobre si votó por su amigo de la infancia para llegar a la Casa de Nariño, la actriz prefirió mantener la reserva de su postura política personal, lo que causó aún más risas durante la entrevista.

El proceso personal frente a la maternidad y su salud

En otro tramo del diálogo de entretenimiento, la actriz de 46 años abordó las preguntas sobre la posibilidad de ser madre y detalló los problemas de salud que enfrentó en su útero antes de contraer matrimonio con su esposo Nicolás.

Ya me estaba acercando a mis 40 y sí, es, y es una realidad, hay un reloj biológico que el cuerpo te empieza a decir como: ‘Bueno, ¿vas a ser o no?’ Y la mujer que me diga que no, está mintiendo o está muy peleada con su femenino”, contó la actriz.

Yepes explicó que durante las grabaciones de la producción María Magdalena decidió hacer una pausa en su rutina laboral para atender su salud, momento en el que detectaron una condición médica compleja: “Me di cuenta de que estaba llena de miomas en el útero, que estaba muy enferma. Empecé un proceso natural con plantas y alimentación que nunca funcionó, y terminé en una cesárea sacándome estos miomas hace dos años. Pude mantener mi útero porque el deseo de ser mamá en ese momento estaba latente”.

María Fernanda Yepes abrió su corazón sobre su deseo de ser madre, los desafíos de salud que ha enfrentado y cómo ha redefinido su camino hacia la maternidad - crédito @mevale.eva/Instagram

La actriz reconoció que, aunque la inquietud por la maternidad se mantiene presente, se encuentra en una etapa de aceptación sobre las posibilidades biológicas en su vida actual.

“Voy a decirlo sin ninguna emocionalidad: sigue latente (el deseo de ser mamá), pero ya no sé si va a ser posible. Ahora estoy en ese punto donde estoy a esto de soltar esa emoción y decir que no pasa nada”, dijo María Fernanda Yepes en otro adelanto de la entrevista.

Temas Relacionados

Eva ReyMaría Fernanda YepesIván DuquePrimera damaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“No instalen alumbrados navideños”: hacen fuerte petición a alcaldes, empresas y ciudadanos antes de diciembre de 2026; esta es la razón

Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, dijo que el actual fenómeno de El Niño es el “más agresivo de los últimos 100 años” en el país

“No instalen alumbrados navideños”: hacen fuerte petición a alcaldes, empresas y ciudadanos antes de diciembre de 2026; esta es la razón

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido en la Liga BetPlay II-2026

Los ‘Azucareros’ en su casa buscan llegar a 28 puntos y tener un pie en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre, luego de tres años sin disputar la estrella

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido en la Liga BetPlay II-2026

Verónica Alcocer respondió al escándalo de las maletas con dinero y armas a Venezuela, como denunció Eva Ferrer: “Solo fui con una cartera”

La ex primera dama calificó de “completamente falsas” las acusaciones de la exasesora catalana, al asegurar que su relación con ella fue estrictamente profesional y que los señalamientos obedecen a intereses personales no cumplidos

Verónica Alcocer respondió al escándalo de las maletas con dinero y armas a Venezuela, como denunció Eva Ferrer: “Solo fui con una cartera”

Cortes de agua en Bogotá del 19 al 22 de octubre: 10 localidades se verán afectadas por mantenimientos en las redes

Siga las recomendaciones de las autoridades para evitar que lo tome por sorpresa la suspensión del suministro del servicio vital en la capital del país y en municipios aledaños, en los que se adelantarán intervenciones de rutina

Cortes de agua en Bogotá del 19 al 22 de octubre: 10 localidades se verán afectadas por mantenimientos en las redes

Los trabajadores independientes afiliados a Colpensiones tienen varias opciones para ahorrar más dinero: así se diferencian de las cotizaciones mensuales

Sacar aportes voluntarios de una AFP antes de tiempo los convierte en renta gravable y aplica una tarifa de 35%, por lo que es necesario estudiar bien lo que se quiere hacer

Los trabajadores independientes afiliados a Colpensiones tienen varias opciones para ahorrar más dinero: así se diferencian de las cotizaciones mensuales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Ryan Castro llamó a Davoo Xeneize en pleno concierto en Cali para cantarle ‘La Quemona’ y el streamer pidió “mondá con aguardiente”

Tuti Vargas respondió a sus haters con contundente mensaje: “No tener hijos no te hace menos mujer”

Westcol aseguró que ganó más dinero que Pablo Escobar a los 24 años: "Lo hice legal"

Desfile de Victoria’s Secret hoy: hora en Colombia y todas las formas de seguirlo en vivo

Honey Ordóñez: la modelo colombiana que desfilará en Victoria’s Secret 2026

Deportes

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido en la Liga BetPlay II-2026

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: titulares confirmadas para el partido en la Liga BetPlay II-2026

Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación

Atlético Bucaramanga igualó a un gol con América de Cali en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles

Juan Fernando Quintero salió en defensa del Independiente Medellín tras el mal momento del equipo: “La batalla no se ha perdido”

Lucas González aseguró que Nacional tiene la mejor cantera en Colombia, mientras el CIES ubicó a la liga como la octava con más minutos para menores de 22 años