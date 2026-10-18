María Fernanda Yepes se sonrojó al ser indagada si ella hubiera sido primera dama por su amistad con Duque: “Un besito. ¡Ay, Iván, la verdad!"

María Fernanda Yepes habló de ese 'amor platónico' con Iván Duque - crédito @mevale.eva/Instagram

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La actriz María Fernanda Yepes, famosa por su papel de La Diabla en Sin tetas no hay paraíso y por protagonizar la serie Rosario Tijeras, reaccionó entre risas y un evidente sonrojo tras recibir un saludo en video por parte del expresidente Iván Duque, durante su participación en el programa digital Me Vale, conducido por la periodista española Eva Rey.

En el fragmento de la conversación publicado en redes sociales, la presentadora cuestionó a la exparticipante de Master Chef Celebrity sobre si en algún momento estuvo cerca de convertirse en primera dama de la Nación, ante lo cual la actriz paisa explicó la historia que la une con el exmandatario desde la adolescencia.

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Durante un adelanto de la entrevista que Eva Rey comparte en redes sociales, la periodista sorprendió a la actriz al mostrarle un saludo grabado en el que el expresidente elogió su trayectoria artística y su trabajo de crecimiento personal.

“Quiero mandarle un saludo muy especial a Mafe, no solamente felicitándola por su carrera maravillosa que ha tenido, sino por ser un ser humano increíble. Por dejar siempre el nombre de nuestro país en alto y que siga también trabajando su espiritualidad”, dijo Iván Duque en su mensaje.

La intérprete de personajes emblemáticos como "La Diabla" y "Rosario Tijeras" confirmó que entre ella e Iván Duque existió una relación cercana en la adolescencia - crédito @reytuk/Instagram - Instagram

Tras observar la grabación, Yepes aclaró que su vínculo con Duque comenzó en Bogotá durante la época de colegio, luego de que su familia decidiera trasladarse desde Medellín por motivos de seguridad en la década de 1990.

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“Nos sacan del colegio a mitad de año y entré a un colegio en Bogotá. Yo iba a estas fiestitas y el único que no me hizo el ‘fo’ fue Iván Duque. Me preguntó de dónde era, le dije que paisa y me dijo que él también. Yo le dije: ‘No jodas, sos más rolo’. Fue mi único amigo en Bogotá”, recordó la actriz.

El ‘amor platónico’, los besos y las proyecciones políticas

La artista confirmó que entre ambos existió un nivel de cercanía que se mantuvo en el tiempo, al punto que el propio ex jefe de Estado llegó a mencionar en campañas anteriores que ella había sido su amor de juventud.

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Ante la pregunta directa de Eva Rey sobre si existió algún contacto afectivo en esa etapa, la actriz respondió entre risas confirmando el acercamiento.

“Pues un besito. Ay, Iván, la verdad, esquiniadito. Yo debo decir una cosa: a mí lo que más me agradó de ser su amiga era su inteligencia. Él a mí desde esa edad me decía que iba a ser presidente de Colombia, te lo juro. Años después de que él se vuelve presidente, yo, sin hablar con él, dije: ‘Guau, no puede ser que este chico cumplió su sueño’”, relató la actriz.

Yepes reveló que llegaron a darse "un besito esquiniadito" y destacó la inteligencia de Duque - crédito @mevale.eva/Instagram

Sin embargo, al ser consultada sobre si votó por su amigo de la infancia para llegar a la Casa de Nariño, la actriz prefirió mantener la reserva de su postura política personal, lo que causó aún más risas durante la entrevista.

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El proceso personal frente a la maternidad y su salud

En otro tramo del diálogo de entretenimiento, la actriz de 46 años abordó las preguntas sobre la posibilidad de ser madre y detalló los problemas de salud que enfrentó en su útero antes de contraer matrimonio con su esposo Nicolás.

“Ya me estaba acercando a mis 40 y sí, es, y es una realidad, hay un reloj biológico que el cuerpo te empieza a decir como: ‘Bueno, ¿vas a ser o no?’ Y la mujer que me diga que no, está mintiendo o está muy peleada con su femenino”, contó la actriz.

Yepes explicó que durante las grabaciones de la producción María Magdalena decidió hacer una pausa en su rutina laboral para atender su salud, momento en el que detectaron una condición médica compleja: “Me di cuenta de que estaba llena de miomas en el útero, que estaba muy enferma. Empecé un proceso natural con plantas y alimentación que nunca funcionó, y terminé en una cesárea sacándome estos miomas hace dos años. Pude mantener mi útero porque el deseo de ser mamá en ese momento estaba latente”.

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María Fernanda Yepes abrió su corazón sobre su deseo de ser madre, los desafíos de salud que ha enfrentado y cómo ha redefinido su camino hacia la maternidad - crédito @mevale.eva/Instagram

La actriz reconoció que, aunque la inquietud por la maternidad se mantiene presente, se encuentra en una etapa de aceptación sobre las posibilidades biológicas en su vida actual.

“Voy a decirlo sin ninguna emocionalidad: sigue latente (el deseo de ser mamá), pero ya no sé si va a ser posible. Ahora estoy en ese punto donde estoy a esto de soltar esa emoción y decir que no pasa nada”, dijo María Fernanda Yepes en otro adelanto de la entrevista.