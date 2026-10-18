Santa Fe femenino clasificó a los cuartos de final en Copa Libertadores 2026, tras vencer a Colo Colo: posible rival y programación

Independiente Santa Fe venció 2-1 a Colo Colo de Chile y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina 2026 - crédito @santafeleonas/Instagram

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Independiente Santa Fe Femenino clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 tras vencer 2-1 a Colo Colo de Chile el domingo 18 de octubre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. El equipo bogotano llegó a seis puntos en dos partidos del grupo A y aseguró su presencia en la fase de eliminación directa del torneo continental.

La victoria tuvo como figura a Mariana Zamorano, autora de los dos goles de Santa Fe. La atacante igualó el encuentro con un tiro libre durante el segundo tiempo y anotó el tanto definitivo en el tiempo de reposición, luego de una serie de rebotes dentro del área chilena.

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El resultado le dio continuidad al triunfo de las ‘leonas’ en el debut ante Caracas FC de Venezuela. En ese partido, correspondiente a la primera fecha del grupo A, Santa Fe se impuso 3-2 con goles de Katherine Valbuena, Mariana Zamorano y Andrea Pérez.

Katherine Valbuena es una de las capitanas de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 - crédito @santafeleonas/Instagram

Santa Fe definirá su posición ante Corinthians

Aunque Santa Fe ya aseguró su clasificación, todavía deberá disputar un partido en la fase de grupos. El rival será Corinthians de Brasil, en un duelo que definirá la posición final de ambos equipos dentro de la zona A.

La ubicación será relevante para conocer el cruce de cuartos de final. El primero del grupo A enfrentará al segundo del grupo B, mientras que el segundo de la zona A jugará contra el líder del grupo B. Esa zona está integrada por Independiente del Valle de Ecuador, Belgrano de Argentina, Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.

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Por ahora, esos cuatro equipos aparecen como los posibles rivales de Santa Fe en la siguiente fase. La definición dependerá de los resultados de la última jornada de los grupos A y B.

La programación de la Copa Libertadores Femenina 2026 - crédito Conmebol

Programación de la Copa Libertadores Femenina 2026

Miércoles 21 de octubre, 7:00 p. m.: Santa Fe, identificado como Colombia 2 en el fixture, enfrentará a Corinthians, por la tercera fecha del grupo A.

Sábado 24 de octubre: se disputarán dos partidos de cuartos de final: Primero del grupo A vs. segundo del grupo B. Primero del grupo B vs. segundo del grupo A.

Domingo 25 de octubre: se jugarán los otros dos encuentros de cuartos de final: Primero del grupo C vs. segundo del grupo D. Primero del grupo D vs. segundo del grupo C.

Miércoles 28 de octubre: se disputarán las semifinales.

Sábado 31 de octubre: se jugarán el partido por el tercer puesto y la final.

Santa Fe buscará cerrar la fase de grupos con otro resultado favorable ante Corinthians para llegar a los cuartos de final como líder de la zona A.

Las "Leonas" derrotaron 3-2 a Caracas FC en Quito durante su debut en el grupo A de la Copa Libertadores Femenina-crédito @LeonasSantaFe/X

Tabla de posiciones de la fase de grupos en la Copa Libertadores Femenina 2026

Grupo A

Independiente Santa Fe Femenino: dos partidos jugados, dos victorias, seis puntos y diferencia de gol de +2. Sport Club Corinthians Paulista: un partido jugado, una victoria, tres puntos y diferencia de gol de +2. Caracas Fútbol Club: un partido jugado, una derrota, cero puntos y diferencia de gol de -1. Club Social y Deportivo Colo-Colo: dos partidos jugados, dos derrotas, cero puntos y diferencia de gol de -3.

Grupo B

Sociedade Esportiva Palmeiras: dos partidos jugados, dos victorias, seis puntos y diferencia de gol de +3. Independiente del Valle: un partido jugado, un empate, un punto y diferencia de gol de 0. Club Atlético Belgrano: dos partidos jugados, un empate y una derrota, un punto y diferencia de gol de -2. Club Universitario de Deportes: un partido jugado, una derrota, cero puntos y diferencia de gol de -1.

Grupo C

Cruzeiro Esporte Clube: un partido jugado, una victoria, tres puntos y diferencia de gol de +1. Club Olimpia: un partido jugado, un empate, un punto y diferencia de gol de 0. Club Bolívar: un partido jugado, un empate, un punto y diferencia de gol de 0. Liga de Quito Femenino: un partido jugado, una derrota, cero puntos y diferencia de gol de -1.

Grupo D

Club Libertad: un partido jugado, un empate, un punto y diferencia de gol de 0. Deportivo Cali: un partido jugado, un empate, un punto y diferencia de gol de 0. Club Nacional de Football: un partido jugado, un empate, un punto y diferencia de gol de 0. Club Universidad de Chile: un partido jugado, un empate, un punto y diferencia de gol de 0.

De acuerdo con estas posiciones, Santa Fe enfrentaría a Independiente del Valle en los cuartos de final, porque actualmente lidera el grupo A y el cuadro ecuatoriano ocupa el segundo puesto del grupo B.

No obstante, el rival todavía puede cambiar: Palmeiras lidera el grupo B y, si Santa Fe conserva el primer lugar del grupo A, se enfrentará al equipo que termine segundo en esa zona.

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