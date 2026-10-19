Colombia

Camila Upegui y Roberto Cardona confirmaron la pérdida de su bebé con conmovedor mensaje: “Un latido que nunca llegó”

La famosa pareja de locutores recibió expresiones de afecto de colegas y seguidores en sus redes sociales después de comunicar la lamentable noticia mediante el perfil oficial de la periodista

Los comunicadores compartieron un mensaje en redes sociales sobre el duelo que atraviesan tras un embarazo de nueve semanas y siete días - crédito Camila Upegui / Instagram
Los comunicadores compartieron un mensaje en redes sociales sobre el duelo que atraviesan tras un embarazo de nueve semanas y siete días - crédito Roberto Cardona / Instagram
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La periodista Camila Upegui y el locutor Roberto Cardona, de Los40 Colombia, informaron en la tarde del domingo 18 de octubre de 2026 que perdieron a su primer bebé. La pareja compartió la noticia mediante una publicación en redes sociales, en la que recibió mensajes de apoyo de colegas, oyentes y seguidores.

Upegui difundió una fotografía en la que aparece acostada junto a Cardona y Jimmy, el perro de la pareja. El post estuvo acompañado por un texto en el que la periodista relató el proceso emocional que atravesaron durante las semanas de embarazo.

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“Ilusión. A veces, pensada como una representación errónea de la realidad. Como una pequeña alucinación. Confusa para algunos. Para mí, tan clara como un milagro. Un sentimiento vivo de esperanza inmensa”, escribió Camila Upegui al comenzar su mensaje.

La comunicadora también se refirió a los planes que habían construido alrededor de la llegada del bebé: “Mi ilusión de sueños, planes, fotos, una barriguita, ganas de contarle al mundo entero, oraciones y agradecimiento, aprendizaje, pero, sobre todo, un amor inmenso. Casi tangible”.

La foto que acompañó la publicación muestra la familia que han conformado - crédito Camila Upegui / Instagram
La foto que acompañó la publicación muestra la familia que han conformado - crédito Camila Upegui / Instagram

Camila Upegui habló de un embarazo de nueve semanas y siete días

En su publicación, Upegui explicó que la experiencia estuvo marcada por un tiempo corto, pero significativo para ella y su familia: “Aunque fugaz, casi tan breve que parecería un pecado sentirlo y expresarlo. Para algunos, una ilusión óptica; para mí, un destello de luz que dejó una huella inmensa”.

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Luego precisó la duración del embarazo: “Nueve semanas y siete días. Un duelo difícil de entender. Un dolor que no se cuenta porque no se explica, tan íntimo y tan solitario de transitar. Miedo, preguntas que no tienen respuestas”.

La periodista describió las emociones vinculadas con la despedida: “Un cuerpo embarazado que no dará a luz. Una despedida sensorial, porque todavía te estábamos esperando. Un espacio ya tomado en mi corazón. Un latido que nunca llegó”.

En otra parte del texto, Upegui mencionó a Roberto Cardona y el acompañamiento que ha recibido de su parte en medio del duelo: “Un papá roto que sostiene desde lo puro y abraza desde la fuerza, pero que también llora la pérdida de esa ilusión amada y soñada”.

El mensaje finalizó con una referencia a la memoria de su bebé: “En otra vida tendremos la fortuna de escuchar tu corazón y de verte crecer. Hoy te llevamos en nuestra alma como nuestro destello más grande de amor”.

La pareja es muy popular en redes sociales, por lo que sus seguidores y amigos les dejaron mensajes de apoyo - crédito Camila Upegui / Instagram
La pareja es muy popular en redes sociales, por lo que sus seguidores y amigos les dejaron mensajes de apoyo - crédito Camila Upegui / Instagram

Roberto Cardona respondió al mensaje de su esposa

Aunque el popular locutor no ha hecho una publicación independiente sobre la pérdida, sí dejó un comentario en el post de Upegui. El locutor expresó su admiración por su esposa y destacó la esperanza que ambos depositaron en el embarazo.

“Te amo y te admiro negrita mía. Tu alma siempre será un lugar de esperanza en donde he estado en paz cada segundo y tu cuerpo ha sido un rincón de esperanza que no se ha cansado de llevar nuestras ilusiones. Lo seguirá siendo porque está lleno de amor. Te amo profundamente”.

Mensaje de Roberto Cardona a su esposa - crédito Camila Upegui / Instagram
Mensaje de Roberto Cardona a su esposa - crédito Camila Upegui / Instagram

Tras la publicación, varios colegas del medio radial dejaron mensajes para la pareja. Diana Restrepo escribió: “Cami, Robert, su bebé solo conoció del calor del vientre de mamá, del latido de mamá y de un amor desbordante de su papá. Su paso fue corto pero siempre estará en su corazón, les envío un abrazo y la fuerza que solo Dios puede dar para sobrellevar estos momentos. Los admiro y quiero”.

El comediante Chimuelo, que también trabaja como locutor en el programa, comentó: “Los amo a los dos inmensamente, todos los abrazos de mi corazón y mi cariño son todo lo que es bueno y mi mamá dice que a las personas buenas les van a pasar cosas buenas”.

Por su parte, Sebastián Hincapié escribió: “Los amooooooo y los abrazo con el corazón” y la locutora Lu Da Silva también se sumó a las muestras de solidaridad con un mensaje dirigido a Upegui: “Toda la luz, amor y esperanza para este momento, mi Cami”.

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