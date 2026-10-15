Colombia

Familia de acróbata muerto en circo de los Hermanos Gasca aseguró que Raúl Gasca les habría ofrecido dinero para no demandar

Casi diez años después de la muerte de Cristian Camilo Hernández Sáenz en el “globo de la muerte” en Armenia, su madre y su hermano rompieron el silencio: aseguran que el representante del circo los presionó para evitar un proceso legal

Cristian Camilo Hernández Sáenz tenía 20 años cuando falleció por una caída en el "globo de la muerte" en Armenia. Su hermano y su madre reconstruyeron el episodio con Raúl Gasca en Bogotá - crédito @letengoelchisme/IG

Guardar

La familia de Cristian Camilo Hernández Sáenz, el acróbata que murió en 2016 tras caer del “globo de la muerte” en un espectáculo del Circo Hermanos Gasca en Armenia, habló del accidente casi 10 años después.

Su hermano y su madre aseguran que fueron presionados para no demandar y que les ofrecieron dinero en efectivo a cambio de dejar el caso cerrado. Las versiones coinciden en un nombre: Raúl Gasca, representante del circo de origen mexicano, de acuerdo con una publicación replicada en redes sociales.

PUBLICIDAD

El accidente que truncó la carrera de Cristian Camilo Hernández Sáenz

Cristian tenía 20 años y llevaba un tiempo trabajando como motociclista en la esfera metálica donde hasta seis pilotos giran a toda velocidad.

Tres personas en motocicleta circulan por el interior de una gran esfera de malla metálica iluminada dentro de una carpa de circo.
Un motociclista perdió la vida en 2016 cuando realizaba acrobacias en la esfera de la muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según se conoció años atrás, cuando ocurrió la tragedia en el llamado Circo de México de los Hermanos Gasca, el joven salió de forma vertical en lugar de horizontal durante su última rutina, perdió el control y cayó desde la parte alta del globo.

El golpe le provocó una hemorragia interna. Fue trasladado al hospital San Juan de Dios de Armenia, donde los médicos intentaron estabilizarlo sin éxito.

“Arrancó mal en la última rutina. En vez de salir de manera horizontal, salió de manera vertical y del susto lamentablemente se cayó”, relató Humberto Domínguez, compañero de la víctima en el circo, para El Heraldo.

PUBLICIDAD

Gloria García, secretaria de Gobierno de Armenia en ese momento, había explicado a Caracol Radio que el acróbata sufrió un golpe en el abdomen que derivó en la hemorragia. El encargado del acto, por su parte, dijo a un medio local que no sabía por qué Hernández Sáenz aceleró en vez de frenar cuando perdió el control de la moto.

El accidente fue el primero con un desenlace fatal en ese número del circo. Diez años después, la familia sostiene que nunca obtuvo justicia por lo ocurrido esa noche.

Personas arrodilladas en círculo y postura de oración. Al fondo se ve el letrero del circo.
La familia del joven que perdió la vida en las acrobacias se pronunció 10 años después del accidente - crédito Circo Hermanos Gasca

Un encuentro con Raúl Gasca en Bogotá

El hermano del acróbata recientemente habló con un medio de comunicación y, replicado por Le tengo el chisme, contó que, luego de la muerte, fueron citados en Bogotá por el propio representante del circo. “Nos citaron en Bogotá. El mismo Raúl Gasca nos llamó”, afirmó.

Según su relato, al llegar al encuentro, Gasca negó cualquier responsabilidad: “No, yo no tengo que ver nada. Nada. Pero espere, ya hago una llamada”.

Minutos después, de acuerdo con el testimonio, apareció un abogado que grabó la conversación con su celular y les insistió en que desistieran de cualquier acción legal. “Empezó a decirnos que no fuéramos a demandar, que eso era una pérdida de tiempo, que ellos querían conciliar, que ellos querían arreglar”, recordó el hermano de la víctima.

La madre del acróbata reforzó esa versión con una frase que, según dijo, Gasca repitió en esos días: “Usted pierde su tiempo poniendo abogados, que eso se mueve es con plata”.

En función del circo de los Hermanos Gasca se presento accidente donde estuvieron involucrados algunos acróbatas - crédito redes sociales
En función del circo de los Hermanos Gasca se presento accidente donde estuvieron involucrados algunos acróbatas - crédito redes sociales

El fajo de billetes y la frase que no pudieron olvidar

El hermano aseguró que, tras la reunión con el abogado, les entregaron dinero en efectivo. “Sacaron un fajo de billetes, como así es como dos millones de pesos”, relató sobre el encuentro.

La familia dice haber intentado encontrar después un video en el que, según su memoria, un hombre identificado como Tito Domingo respondía a la tragedia con una frase que todavía los persigue.

“Hay un video que no lo encontré porque es que no sé si es que los borran, porque no lo encontré donde dice este señor Tito Domingo que: ‘Y la función sigue. La función sigue’”, contó la madre del acróbata.

Su hijo, el hermano del fallecido, completó la frase que escucharon aquella vez: “La función continúa”. La madre cerró su relato con la misma expresión que no logró rastrear en video, pero que quedó grabada en la memoria familiar: “La función continúa, algo así, señor Tito”.

Raúl Gasca, propietario del Circo Hermanos Gasca, defendió la esencia del espectáculo afirmando que el riesgo es parte inherente del oficio circense - crédito @tubarconews / X
Raúl Gasca, propietario del Circo Hermanos Gasca, defendió la esencia del espectáculo afirmando que el riesgo es parte inherente del oficio circense - crédito @tubarconews / X

Casi una década después de la muerte de Cristian Camilo, ni el circo ni Raúl Gasca se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones de la familia.

Una situación similar ocurrió en 2024: dos motociclistas acróbatas chocaron durante una función del Circo de los Hermanos Gasca en Barranquilla el lunes 7 de octubre, mientras realizaban el número de la Esfera de la Muerte. El impacto los desestabilizó y provocó que perdieran el control de sus vehículos dentro de la estructura.

La presentación se suspendió de inmediato y el equipo del circo intervino para asistir a los artistas.

Las imágenes del accidente circularon en redes sociales y mostraron la reacción de los asistentes, que gritaron al advertir la caída.

Temas Relacionados

Camilo Hernández SáenzCirco Hermanos GascaRaúl GascaAccidente Globo de la MuerteSobornoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polémica por posible cobro de IVA del 19% academias de conducción en Colombia: aumentaría el costo de las licencias

La autoridad tributaria sostiene que esos establecimientos no califican como educación para el trabajo y basa su criterio en conceptos de 2021 y 2025, avalados por Educación y el Consejo de Estado

Polémica por posible cobro de IVA del 19% academias de conducción en Colombia: aumentaría el costo de las licencias

Abogado de Eva Ferrer aseguró que la exconsejera presidencial obtuvo un arreglo para comparecer ante la Fiscalía: “Ese fue el acuerdo que quedamos”

Según Jhony Batalla Mena, Ferrer decidió hablar por las amenazas que, dice, ha recibido junto con su familia después de la filtración de unos audios en los que se habla de unos presuntos delictos que se cometieron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro

Abogado de Eva Ferrer aseguró que la exconsejera presidencial obtuvo un arreglo para comparecer ante la Fiscalía: “Ese fue el acuerdo que quedamos”

Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lanzó polémica afirmación: “Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia”

El congresista afín al Gobierno de Abelardo de la Espriella hace parte de la Bancada Provida, que ya radicó un radicó proyecto en contra del aborto, y busca que se proteja la vida desde la concepción

Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lanzó polémica afirmación: “Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia”

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Una publicación en TikTok mostró a Dulce Ospina muy cercana al futbolista lo que desató rumores entre los internautas

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

El concierto de BTS y la entrega de la cancha a Millonarios previo al duelo ante Once Caldas generó polémica por su uso para eventos como conciertos

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Emiro Navarro lanzó fuerte comentario a Sebastián Vega en ‘MasterChef’ relacionado con el reintegro del actor: “Aquí estoy, le guste al que le guste”

Falleció el actor Germán Quintero: interpretó a Guillermo Cano Isaza en ‘Escobar, el patrón del mal’

Fonseca, Ryan Castro y Karol G: este es el listado de los conciertos que estarían en riesgo en El Campín por el estado de la grama

Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco: publicó chat personal sobre su ‘shippeo’ en ‘MasterChef’

Deportes

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026