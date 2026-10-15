Familia de acróbata muerto en circo de los Hermanos Gasca aseguró que Raúl Gasca les habría ofrecido dinero para no demandar

Cristian Camilo Hernández Sáenz tenía 20 años cuando falleció por una caída en el "globo de la muerte" en Armenia. Su hermano y su madre reconstruyeron el episodio con Raúl Gasca en Bogotá - crédito @letengoelchisme/IG

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La familia de Cristian Camilo Hernández Sáenz, el acróbata que murió en 2016 tras caer del “globo de la muerte” en un espectáculo del Circo Hermanos Gasca en Armenia, habló del accidente casi 10 años después.

Su hermano y su madre aseguran que fueron presionados para no demandar y que les ofrecieron dinero en efectivo a cambio de dejar el caso cerrado. Las versiones coinciden en un nombre: Raúl Gasca, representante del circo de origen mexicano, de acuerdo con una publicación replicada en redes sociales.

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El accidente que truncó la carrera de Cristian Camilo Hernández Sáenz

Cristian tenía 20 años y llevaba un tiempo trabajando como motociclista en la esfera metálica donde hasta seis pilotos giran a toda velocidad.

Un motociclista perdió la vida en 2016 cuando realizaba acrobacias en la esfera de la muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según se conoció años atrás, cuando ocurrió la tragedia en el llamado Circo de México de los Hermanos Gasca, el joven salió de forma vertical en lugar de horizontal durante su última rutina, perdió el control y cayó desde la parte alta del globo.

El golpe le provocó una hemorragia interna. Fue trasladado al hospital San Juan de Dios de Armenia, donde los médicos intentaron estabilizarlo sin éxito.

“Arrancó mal en la última rutina. En vez de salir de manera horizontal, salió de manera vertical y del susto lamentablemente se cayó”, relató Humberto Domínguez, compañero de la víctima en el circo, para El Heraldo.

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Gloria García, secretaria de Gobierno de Armenia en ese momento, había explicado a Caracol Radio que el acróbata sufrió un golpe en el abdomen que derivó en la hemorragia. El encargado del acto, por su parte, dijo a un medio local que no sabía por qué Hernández Sáenz aceleró en vez de frenar cuando perdió el control de la moto.

El accidente fue el primero con un desenlace fatal en ese número del circo. Diez años después, la familia sostiene que nunca obtuvo justicia por lo ocurrido esa noche.

La familia del joven que perdió la vida en las acrobacias se pronunció 10 años después del accidente - crédito Circo Hermanos Gasca

Un encuentro con Raúl Gasca en Bogotá

El hermano del acróbata recientemente habló con un medio de comunicación y, replicado por Le tengo el chisme, contó que, luego de la muerte, fueron citados en Bogotá por el propio representante del circo. “Nos citaron en Bogotá. El mismo Raúl Gasca nos llamó”, afirmó.

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Según su relato, al llegar al encuentro, Gasca negó cualquier responsabilidad: “No, yo no tengo que ver nada. Nada. Pero espere, ya hago una llamada”.

Minutos después, de acuerdo con el testimonio, apareció un abogado que grabó la conversación con su celular y les insistió en que desistieran de cualquier acción legal. “Empezó a decirnos que no fuéramos a demandar, que eso era una pérdida de tiempo, que ellos querían conciliar, que ellos querían arreglar”, recordó el hermano de la víctima.

La madre del acróbata reforzó esa versión con una frase que, según dijo, Gasca repitió en esos días: “Usted pierde su tiempo poniendo abogados, que eso se mueve es con plata”.

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En función del circo de los Hermanos Gasca se presento accidente donde estuvieron involucrados algunos acróbatas - crédito redes sociales

El fajo de billetes y la frase que no pudieron olvidar

El hermano aseguró que, tras la reunión con el abogado, les entregaron dinero en efectivo. “Sacaron un fajo de billetes, como así es como dos millones de pesos”, relató sobre el encuentro.

La familia dice haber intentado encontrar después un video en el que, según su memoria, un hombre identificado como Tito Domingo respondía a la tragedia con una frase que todavía los persigue.

“Hay un video que no lo encontré porque es que no sé si es que los borran, porque no lo encontré donde dice este señor Tito Domingo que: ‘Y la función sigue. La función sigue’”, contó la madre del acróbata.

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Su hijo, el hermano del fallecido, completó la frase que escucharon aquella vez: “La función continúa”. La madre cerró su relato con la misma expresión que no logró rastrear en video, pero que quedó grabada en la memoria familiar: “La función continúa, algo así, señor Tito”.

Raúl Gasca, propietario del Circo Hermanos Gasca, defendió la esencia del espectáculo afirmando que el riesgo es parte inherente del oficio circense - crédito @tubarconews / X

Casi una década después de la muerte de Cristian Camilo, ni el circo ni Raúl Gasca se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones de la familia.

Una situación similar ocurrió en 2024: dos motociclistas acróbatas chocaron durante una función del Circo de los Hermanos Gasca en Barranquilla el lunes 7 de octubre, mientras realizaban el número de la Esfera de la Muerte. El impacto los desestabilizó y provocó que perdieran el control de sus vehículos dentro de la estructura.

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La presentación se suspendió de inmediato y el equipo del circo intervino para asistir a los artistas.

Las imágenes del accidente circularon en redes sociales y mostraron la reacción de los asistentes, que gritaron al advertir la caída.