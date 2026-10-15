Colombia saldrá del Grupo de La Haya por decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella: acusó a esta iniciativa de querer “aislar a Israel”

Colombia solicitó formalmente su retiro del Grupo de La Haya tras cuestionar el enfoque del bloque hacia Israel - crédito Rafi Ben Hakoon, GPO/Handout/Reuters

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Colombia solicitó formalmente su retiro como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, definiera al bloque como una iniciativa creada para “aislar y atacar a Israel”, un enfoque que el Gobierno rechazó.

El anuncio fue realizado en la ciudad de Jerusalén, durante la visita de Bula a Israel y tras la inauguración de la embajada colombiana en esa ciudad. La sede, trasladada desde Tel Aviv, se convirtió en la décima embajada extranjera instalada en la capital israelí.

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La ceremonia reunió al canciller israelí, Gideon Sa’ar; al alcalde de Jerusalén, Moshé Lion; a la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, y a la embajadora de Colombia en Israel, Tania Gilinski.

Los funcionarios descubrieron una placa, cortaron una cinta blanca y Sa’ar colocó una mezuzá en la entrada, una tradición judía acompañada por una oración que simboliza la protección del hogar.

El Grupo de La Haya fue establecido el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Con la decisión colombiana, Bolivia y Honduras también habían abandonado el bloque.

Hasta la solicitud de retiro, Colombia y Sudáfrica copresidían la organización, cuyo objetivo era defender y hacer cumplir los fallos, las opiniones consultivas y las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional vinculadas con el conflicto palestino-israelí, la ocupación en Gaza y Cisjordania y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

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Durante un acto nocturno en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con la presencia del primer ministro Benjamín Netanyahu, Bula sostuvo: “El gobierno anterior no solo no condenó claramente el terrorismo, sino que también abrió la puerta a lo que podría ser la ola de antisemitismo más violenta en la historia reciente de Colombia, siguiendo una despreciable tendencia global. No lo permitiremos”.

Colombia reafirmó que mantendrá su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de controversias. El Gobierno también expresó su disposición a seguir contribuyendo a la promoción de la paz, la justicia y la seguridad internacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas.

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Una embajada en Jerusalén y nuevas críticas diplomáticas

La sede colombiana está ubicada cerca de la calle Jaffa y de la peatonal Ben Yehuda, en una zona céntrica de Jerusalén. El inmueble, construido a comienzos de la década de 1920, combina un patio de acceso con distintos ambientes y está levantado en piedra, un material característico de la ciudad.

Gilinski afirmó que el edificio “será la casa de los colombianos en Israel”. Lion bromeó durante la inauguración: “Se han llevado uno de los mejores inmuebles de Jerusalén”.

Sa’ar pidió acelerar la construcción de instalaciones diplomáticas en Jerusalén porque pretende redoblar los esfuerzos para que más países se establezcan allí. El canciller israelí señaló que otras dos embajadas estaban en camino y precisó que la próxima sería la de la República Democrática del Congo, aunque no reveló cuál sería la duodécima.

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El ministro israelí definió a Colombia como “una nación hermana y un socio estratégico de Israel”. También afirmó que ambos países comparten valores de libertad, democracia y la búsqueda de paz y seguridad, y prometió que Israel acompañará al pueblo colombiano ante los desafíos que enfrente.

Sa’ar y Netanyahu destacaron la rapidez con la que el presidente Abelardo de la Espriella cumplió su promesa de instalar la embajada en Jerusalén tras la reanudación de las relaciones diplomáticas que habían sido suspendidas por Gustavo Petro.

Egipto, Kuwait y el Parlamento Árabe condenaron la apertura de la embajada por considerar que vulnera el derecho internacional y reiteraron su apoyo a los derechos del pueblo palestino. Turquía también pidió a Bogotá revertir la medida y advirtió sobre sus posibles consecuencias jurídicas y diplomáticas.

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El pronunciamiento turco sostuvo que el traslado contradice las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobadas en 1980, y los principios jurídicos expuestos en una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Gilinski destacó desde Jerusalén el potencial de cooperación entre Colombia e Israel en distintos ámbitos, en beneficio de los ciudadanos de ambos países.