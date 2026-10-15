Emiro Navarro lanzó fuerte comentario a Sebastián Vega en ‘MasterChef’ relacionado con el reintegro del actor: “Aquí estoy, le guste al que le guste”

Emiro Navarro y Sebastián Vega tuvieron tenso cruce tras el regreso del actor a 'MasterChef' - crédito cortesía Canal RCN

Guardar

El regreso de Sebastián Vega a MasterChef Celebrity estuvo acompañado por un momento de tensión con Emiro Navarro. Durante la emisión del miércoles 14 de octubre, el creador de contenido hizo un comentario sobre la reincorporación del actor a la competencia, que no pasó inadvertido para su compañero y derivó en una respuesta ante las cámaras del programa.

La situación ocurrió después de un reto de campo por equipos. Al terminar la prueba, el extenista Robert Farah expresó confianza en las posibilidades de su grupo y comentó que esperaba obtener la salvación. Navarro no compartió ese pronóstico y dejó entrever que la presencia de Vega, quien acababa de volver al reality, podía afectar la evaluación final.

PUBLICIDAD

“Obvio no”, respondió Emiro cuando Farah le preguntó por qué no creía que el equipo tuviera opciones de ganar. Luego explicó su postura con una frase que fue escuchada por Sebastián Vega: “Es que como este pelaíto, tú sabes que acaba de llegar, es muy difícil que lo salven”.

El comentario se produjo en medio de una prueba que exigió coordinación entre los integrantes del equipo y preparación de alimentos para un grupo amplio de comensales. La dificultad del reto, sumada al regreso del actor al concurso, dejó expuestas las diferencias entre los participantes.

Sebastián Vega cuestionó el cambio de actitud de Emiro Navarro

Aunque Sebastián Vega no confrontó de inmediato a Emiro Navarro frente a sus compañeros, sí se refirió al tema en una intervención posterior ante las cámaras. El actor afirmó que percibió un cambio en la actitud del creador de contenido desde su reincorporación a la competencia.

PUBLICIDAD

“Yo no sé si es que sienten que yo le estoy afectando el camino a alguien, pero voy a hablarlo directo: Emiro desde que regresé, es quien ha cambiado de actitud muy directa conmigo”, manifestó el actor.

Vega planteó que los comentarios de su compañero podrían responder a una intención de afectar su estado de ánimo dentro del concurso. Sin embargo, aseguró que no permitirá que la situación altere su desempeño en la cocina ni su propósito de mantenerse en el programa.

“Si es parte de la estrategia del juego el tratar de debilitarme mental y emocionalmente, le va a costar mucho, y aquí estoy; le guste al que le guste o no”, afirmó.

PUBLICIDAD

El cruce dejó uno de los momentos más comentados de la jornada en MasterChef Celebrity, debido a que la presencia de Vega en la competencia volvió a modificar la dinámica entre los participantes. Su reincorporación se produjo en una etapa en la que cada reto cobra mayor relevancia para quienes buscan permanecer en el reality.

Sebastián Vega reapareció en redes sociales tras el capítulo

Después de la emisión, Sebastián Vega compartió algunas historias en su cuenta de Instagram relacionadas con el reto. En una de ellas destacó la preparación que realizó durante la jornada y se refirió a la experiencia de elaborar un producto desde cero.

“Qué bacano haber hecho salchicha de cero. Ese día me sentí muy emocionado con el reto, ¿qué les pareció el capítulo?”, escribió el actor al recordar la prueba que se vio en pantalla.

PUBLICIDAD

El mensaje no hizo referencia directa a Emiro Navarro ni a la frase que generó tensión durante el programa. En otra publicación, Vega apareció junto a Robert Farah y escribió: “Ro, esta vez no fue, pero sí que corrimos”, en alusión al resultado que obtuvo su equipo en el desafío.

Las historias permitieron ver que el actor decidió enfocarse en su experiencia culinaria y en el trabajo compartido con sus compañeros. Vega no amplió sus declaraciones sobre la diferencia con Emiro fuera de las imágenes emitidas por el programa.

Por ahora, tampoco se conoció una respuesta pública de Emiro Navarro a las palabras de Sebastián Vega. El desarrollo de los próximos capítulos permitirá establecer si el episodio queda como una diferencia puntual tras el reto de campo o si tendrá consecuencias en la convivencia y las alianzas dentro de MasterChef Celebrity.

PUBLICIDAD