Colombia

Iván Cepeda enviará a la CIDH información sobre violación de derechos humanos en Colombia tras marchas del 14 de octubre: “Instauración de un régimen autoritario y antidemocrático”

El senador de la República por el Pacto Histórico también prevé comunicar sobre la autonomía universitaria y las intervenciones en centros de educación superior

El presidente de la República, en su balance, hizo una mención de los sectores opositores a su Gobierno que representan, a su juicio, un número reducido frente al respaldo a su gestión - crédito Presidencia
Guardar

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó que el 98% de las manifestaciones del 14 de octubre de 2026 convocadas por la oposición transcurrió de manera pacífica y que la fuerza pública detuvo a solo seis personas por actos de vandalismo.

El Gobierno nacional, dijo, garantiza la protesta pacífica, pero advirtió: “Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”.

PUBLICIDAD

La mayor concentración de la jornada reunió a 62.000 personas, según el mandatario, quien afirmó que una minoría intenta impedir el avance del país. También señaló que las autoridades intervinieron en seis puntos: dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, afirmó De la Espriella en un video.

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
Iván Cepeda enviará a la CIDH información sobre violación de derechos humanos en Colombia tras marchas del 14 de octubre - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las movilizaciones fueron dispersadas con apoyo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como ESMAD, luego de pequeñas revueltas. Las detenciones en flagrancia se materializaron en Montería, con tres casos; Pasto, con uno, e Ibagué, con dos. Entre los hechos reportados estuvieron la elaboración de grafitis, ataques contra estaciones de TransMilenio y daños a un bus del sistema de transporte de Bogotá.

PUBLICIDAD

Durante su intervención, el líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que el Gobierno actuará ante bloqueos o daños a la infraestructura pública y que protegerá “la vida, honra y bienes de todos los colombianos”. A propósito, reconoció la labor de los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes agradeció por su “compromiso y heroísmo”.

Tras la jornada de protestas, Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico, anunció en sus redes sociales que enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Colombia, entre ellas la que describió como “la progresiva instauración de un régimen autoritario y antidemocrático”.

El excandidato presidencial afirmó que remitirá comunicaciones periódicas a la CIDH. Su presentación incluirá los casos de violencia policial registrados durante los últimos dos meses contra jóvenes en Bogotá y Santa Marta.

“Anuncio que enviaré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, información sobre lo que está ocurriendo en materia de violación de derechos humanos en Colombia. Incluiré los casos de violencia policial que se han registrado en los últimos dos meses contra jóvenes en Bogotá y Santa Marta”, escribió el legislador en su cuenta de X.

El senador de la República por el Pacto Histórico también prevé comunicar sobre la autonomía universitaria y las intervenciones en centros de educación superior - crédito @IvanCepedaCast/X
El senador de la República por el Pacto Histórico también prevé comunicar sobre la autonomía universitaria y las intervenciones en centros de educación superior - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también prevé informar sobre la autonomía universitaria y las intervenciones en centros de educación superior. Conforme a su exposición, documentará “la amenaza a la autonomía universitaria y la intervención represiva” en esas instituciones.

El envío contendrá una reseña del decreto 1525 de 2026, que, según Cepeda, limita el derecho a la protesta social y permite persecuciones contra quienes se manifiestan.

Además, incorporará información sobre la preparación de un proyecto de Estatuto Antiterrorista. Cepeda sostuvo que esa norma “violaría gravemente el estado de derecho, la Constitución y la democracia”.

“De ahora en adelante, enviaré comunicaciones periódicas a la CIDH para que se tenga total claridad, sobre lo que está ocurriendo en Colombia: la progresiva instauración de un régimen autoritario y antidemocrático”, afirmó el senador.

Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición
Con este mensaje, el senador Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición (- crédito @IvanCepedaCast/X)

En otra publicación, el congresista por el Estatuto de la Oposición indicó que si la “ceguera” del Gobierno nacional continúa, no descartan la convocatoria a un paro. “Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”.

Temas Relacionados

Iván CepedaCIDHMarchasProtesta socialAbelardo de la EspriellaDerechos HumanosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polémica por posible cobro de IVA del 19% academias de conducción en Colombia: aumentaría el costo de las licencias

La autoridad tributaria sostiene que esos establecimientos no califican como educación para el trabajo y basa su criterio en conceptos de 2021 y 2025, avalados por Educación y el Consejo de Estado

Polémica por posible cobro de IVA del 19% academias de conducción en Colombia: aumentaría el costo de las licencias

Abogado de Eva Ferrer aseguró que la exconsejera presidencial obtuvo un arreglo para comparecer ante la Fiscalía: “Ese fue el acuerdo que quedamos”

Según Jhony Batalla Mena, Ferrer decidió hablar por las amenazas que, dice, ha recibido junto con su familia después de la filtración de unos audios en los que se habla de unos presuntos delictos que se cometieron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro

Abogado de Eva Ferrer aseguró que la exconsejera presidencial obtuvo un arreglo para comparecer ante la Fiscalía: “Ese fue el acuerdo que quedamos”

Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lanzó polémica afirmación: “Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia”

El congresista afín al Gobierno de Abelardo de la Espriella hace parte de la Bancada Provida, que ya radicó un radicó proyecto en contra del aborto, y busca que se proteja la vida desde la concepción

Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lanzó polémica afirmación: “Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia”

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Una publicación en TikTok mostró a Dulce Ospina muy cercana al futbolista lo que desató rumores entre los internautas

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

El concierto de BTS y la entrega de la cancha a Millonarios previo al duelo ante Once Caldas generó polémica por su uso para eventos como conciertos

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Emiro Navarro lanzó fuerte comentario a Sebastián Vega en ‘MasterChef’ relacionado con el reintegro del actor: “Aquí estoy, le guste al que le guste”

Falleció el actor Germán Quintero: interpretó a Guillermo Cano Isaza en ‘Escobar, el patrón del mal’

Fonseca, Ryan Castro y Karol G: este es el listado de los conciertos que estarían en riesgo en El Campín por el estado de la grama

Claudia Bahamón “echó al agua” a Verónica Orozco: publicó chat personal sobre su ‘shippeo’ en ‘MasterChef’

Deportes

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

Técnico campeón con el Junior opinó sobre la crisis deportiva que vive el bicampeón de Colombia: “Está pasando por un momento complejo”

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”

Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026