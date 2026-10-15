Iván Cepeda enviará a la CIDH información sobre violación de derechos humanos en Colombia tras marchas del 14 de octubre: “Instauración de un régimen autoritario y antidemocrático”

El presidente de la República, en su balance, hizo una mención de los sectores opositores a su Gobierno que representan, a su juicio, un número reducido frente al respaldo a su gestión - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó que el 98% de las manifestaciones del 14 de octubre de 2026 convocadas por la oposición transcurrió de manera pacífica y que la fuerza pública detuvo a solo seis personas por actos de vandalismo.

El Gobierno nacional, dijo, garantiza la protesta pacífica, pero advirtió: “Las marchas pacíficas siempre serán bienvenidas, pero habrá cero tolerancia contra el terrorismo urbano, contra el caos y la violencia. No lo vamos a permitir”.

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La mayor concentración de la jornada reunió a 62.000 personas, según el mandatario, quien afirmó que una minoría intenta impedir el avance del país. También señaló que las autoridades intervinieron en seis puntos: dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín.

“La mayor afluencia fue, hoy, de 62.000 personas, esa es la realidad. Y este número nos da cuenta de algo básico, sencillo, elemental: es una pequeña minoría la que quiere parar a Colombia”, afirmó De la Espriella en un video.

Iván Cepeda enviará a la CIDH información sobre violación de derechos humanos en Colombia tras marchas del 14 de octubre - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las movilizaciones fueron dispersadas con apoyo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como ESMAD, luego de pequeñas revueltas. Las detenciones en flagrancia se materializaron en Montería, con tres casos; Pasto, con uno, e Ibagué, con dos. Entre los hechos reportados estuvieron la elaboración de grafitis, ataques contra estaciones de TransMilenio y daños a un bus del sistema de transporte de Bogotá.

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Durante su intervención, el líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que el Gobierno actuará ante bloqueos o daños a la infraestructura pública y que protegerá “la vida, honra y bienes de todos los colombianos”. A propósito, reconoció la labor de los integrantes de la Fuerza Pública, a quienes agradeció por su “compromiso y heroísmo”.

Tras la jornada de protestas, Iván Cepeda, senador de la República por el Pacto Histórico, anunció en sus redes sociales que enviará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) información sobre presuntas violaciones de derechos humanos en Colombia, entre ellas la que describió como “la progresiva instauración de un régimen autoritario y antidemocrático”.

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El excandidato presidencial afirmó que remitirá comunicaciones periódicas a la CIDH. Su presentación incluirá los casos de violencia policial registrados durante los últimos dos meses contra jóvenes en Bogotá y Santa Marta.

“Anuncio que enviaré a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, información sobre lo que está ocurriendo en materia de violación de derechos humanos en Colombia. Incluiré los casos de violencia policial que se han registrado en los últimos dos meses contra jóvenes en Bogotá y Santa Marta”, escribió el legislador en su cuenta de X.

El senador de la República por el Pacto Histórico también prevé comunicar sobre la autonomía universitaria y las intervenciones en centros de educación superior - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda también prevé informar sobre la autonomía universitaria y las intervenciones en centros de educación superior. Conforme a su exposición, documentará “la amenaza a la autonomía universitaria y la intervención represiva” en esas instituciones.

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El envío contendrá una reseña del decreto 1525 de 2026, que, según Cepeda, limita el derecho a la protesta social y permite persecuciones contra quienes se manifiestan.

Además, incorporará información sobre la preparación de un proyecto de Estatuto Antiterrorista. Cepeda sostuvo que esa norma “violaría gravemente el estado de derecho, la Constitución y la democracia”.

“De ahora en adelante, enviaré comunicaciones periódicas a la CIDH para que se tenga total claridad, sobre lo que está ocurriendo en Colombia: la progresiva instauración de un régimen autoritario y antidemocrático”, afirmó el senador.

Con este mensaje, el senador Iván Cepeda respondió a señalamientos de Abelardo de la Espriella sobre la oposición (- crédito @IvanCepedaCast/X)

En otra publicación, el congresista por el Estatuto de la Oposición indicó que si la “ceguera” del Gobierno nacional continúa, no descartan la convocatoria a un paro. “Habrá entonces que seguir profundizando y ampliando la movilización del pueblo colombiano para defender sus derechos. Y si la ceguera de la soberbia gubernamental persiste llegar hasta el paro general”.

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