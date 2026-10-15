Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

El mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá tras el concierto de BTS obligó a la suspensión del encuentro entre Millonarios y Once Caldas, sumándose a los ajustes de calendario de la Dimayor.
A continuación, encuentre la guía completa sobre las fechas tentativas de reprogramación, el estado de los estadios en el país y el paso a paso para solicitar el reembolso de su boletería.
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¿Qué partidos de la Liga BetPlay están suspendidos y cuándo se jugarán?
Partidos afectados en Bogotá: Millonarios vs. Once Caldas y Santa Fe vs. Jaguares
La Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD determinaron que la cancha no cumple con los estándares técnicos requeridos. La Dimayor informará las nuevas fechas una vez avance el proceso de recuperación del césped por parte de la firma encargada.
En primer lugar, Millonarios confirmó que el juego suspendido ante el Once Caldas se disputará el 20 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín.
Por consiguiente, este nuevo horario del duelo entre “Embajadores” y “Albos” trasladó lo que será el juego del cuadro bogotano ante Jaguares de Córdoba para el 17 de octubre de 2026 a partir de las 6:00 p. m.
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En lo que se refiere al duelo entre Santa Fe y Jaguares de Córdoba quedó programado para el 21 de octubre de 2026 a partir de las 8:20 p. m. en el estadio El Campín tras el aplazamiento de la Dimayor del duelo por el estado de la gramilla de El Campín.
17 de octubre de 2026
Millonarios vs. Jaguares de Córdoba
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 6:00 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
20 de octubre de 2026
Millonarios vs. Once Caldas
- Estadio: El Campin de Bogotá
- Hora: 8;30 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
21 de octubre de 2026
Independiente Santa Fe vs. Jaguares de Córdoba
- Estadio: El Campin de Bogotá
- Hora: 8;30 p. m.
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Estado de la cancha del Atanasio Girardot: Medellín vs. Nacional
En Medellín, el 14 de octubre de 2026, el Inder entregó el reporte estado del césped del Atanasio Girardot tras el festival EDC, confirmando que el clásico paisa de Copa Colombia sí podrá disputarse bajo observaciones técnicas.
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Eduardo Silva Meluk, director del Inder, entregó el reporte del estado de la cancha del Atanasio Girardot de Medellín:
“Les cuento, ya el promotor del evento del fin de semana nos entregó el estadio en perfectas condiciones. Tenemos una cancha impecable para tener un partidazo el día de hoy para toda la ciudadanía de Medellín. Lo vamos a disfrutar, un estadio espectacular, la grama está perfecta para el juego y bueno, esperemos disfrutemos de un buen partido y bueno, muy chévere. Nuevamente, nuestra cancha impecable para un día de fútbol de los antioqueños”, dijo.
Cómo solicitar la devolución del dinero o el cambio de boletas en Tuboleta y Sencia
Requisitos para pedir el reembolso si no puede asistir a la nueva fecha
Es importante recordar que, en caso de presentarse aplazamientos y/o cancelaciones de Eventos, por cualquier motivo, las condiciones de reagendamiento del Evento, devolución del dinero de las Boletas y/ Abonos y/o la opción de recambio de la Boleta y/o Abono para asistir a otro Evento serán determinadas por Millonarios FC e informadas al Operador.
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¿Qué pasa con los abonados de Millonarios y Santa Fe?
Los abonos semestrales mantendrán la validez automática del código QR para la fecha en que sea reprogramado el encuentro sin necesidad de realizar trámites adicionales en la plataforma.
¿Por qué se dañó la grama de El Campín? Las investigaciones a Sencia y al IDRD
Las advertencias del alcalde Carlos Fernando Galán
El Distrito solicitó formalmente abrir una investigación al concesionario Sencia tras evidenciar el uso de césped trasladado desde canchas públicas como La Florida, advirtiendo sanciones contractuales si persisten los retrasos en la entrega del escenario deportivo.
En medio de la polémica, el 13 de octubre de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán pidió que se abra un proceso de investigación por incumplimiento de los contratos por incumplimiento de las condiciones del cuidado a Sencia:
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“Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, mencionó el mandatario sobre los pasos a seguir con el contrato entre las partes.
Sanciones de la Dimayor a los estadios que no cumplan los requerimientos
La presidencia de la Dimayor advirtió que los clubes que no garanticen la disponibilidad de estadios homologados podrían perder los derechos de transmisión televisiva o verse obligados a jugar a puerta cerrada en sedes alternas.
Es importante recordar que en el primer semestre de 2026, el organismo comenzó a exigir que los os estadios de la Liga BetPlay cuenten con iluminación de alta calidad, después de que fallas eléctricas obligaran a reprogramar dos partidos de la fecha 17. Los clubes que no cumplan con esa condición deberán buscar otra sede para disputar sus encuentros.
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La medida pone bajo revisión a escenarios de Tunja, Montería, Cúcuta, Medellín y Yopal. Águilas Doradas y Deportivo Pereira aparecen entre los equipos más comprometidos porque juegan en estadios temporales sin luminarias para partidos nocturnos, mientras sus sedes habituales están intervenidas.
Ahora con la polémica del estado de la cancha, el estadio El Campín entra en revisión sobre las condiciones con las cuales se debe cumplir
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