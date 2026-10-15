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Liga BetPlay: estos son los partidos aplazados por la crisis en El Campín y las nuevas fechas

El concierto de BTS y la entrega de la cancha a Millonarios previo al duelo ante Once Caldas generó polémica por su uso para eventos como conciertos

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
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El mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá tras el concierto de BTS obligó a la suspensión del encuentro entre Millonarios y Once Caldas, sumándose a los ajustes de calendario de la Dimayor.

A continuación, encuentre la guía completa sobre las fechas tentativas de reprogramación, el estado de los estadios en el país y el paso a paso para solicitar el reembolso de su boletería.

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¿Qué partidos de la Liga BetPlay están suspendidos y cuándo se jugarán?

Millonarios vs. Once Caldas
El martes 20 de septiembre es la fecha para el encuentro Millonarios vs. Once Caldas en el estadio El Campín - crédito Millonarios FC

Partidos afectados en Bogotá: Millonarios vs. Once Caldas y Santa Fe vs. Jaguares

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD determinaron que la cancha no cumple con los estándares técnicos requeridos. La Dimayor informará las nuevas fechas una vez avance el proceso de recuperación del césped por parte de la firma encargada.

En primer lugar, Millonarios confirmó que el juego suspendido ante el Once Caldas se disputará el 20 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín.

Por consiguiente, este nuevo horario del duelo entre “Embajadores” y “Albos” trasladó lo que será el juego del cuadro bogotano ante Jaguares de Córdoba para el 17 de octubre de 2026 a partir de las 6:00 p. m.

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En lo que se refiere al duelo entre Santa Fe y Jaguares de Córdoba quedó programado para el 21 de octubre de 2026 a partir de las 8:20 p. m. en el estadio El Campín tras el aplazamiento de la Dimayor del duelo por el estado de la gramilla de El Campín.

17 de octubre de 2026

Millonarios vs. Jaguares de Córdoba

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

20 de octubre de 2026

Millonarios vs. Once Caldas

  • Estadio: El Campin de Bogotá
  • Hora: 8;30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

21 de octubre de 2026

Independiente Santa Fe vs. Jaguares de Córdoba

  • Estadio: El Campin de Bogotá
  • Hora: 8;30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Estado de la cancha del Atanasio Girardot: Medellín vs. Nacional

-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín
-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Medellín

En Medellín, el 14 de octubre de 2026, el Inder entregó el reporte estado del césped del Atanasio Girardot tras el festival EDC, confirmando que el clásico paisa de Copa Colombia sí podrá disputarse bajo observaciones técnicas.

El organismo explicó mediante un comunicado de prensa el proceso de cuidado que realizaron para la cancha del Atanasio Girardot después del festival de música electrónica EDC-crédito Inder
El organismo explicó mediante un comunicado de prensa el proceso de cuidado que realizaron para la cancha del Atanasio Girardot después del festival de música electrónica EDC-crédito Inder

Eduardo Silva Meluk, director del Inder, entregó el reporte del estado de la cancha del Atanasio Girardot de Medellín:

“Les cuento, ya el promotor del evento del fin de semana nos entregó el estadio en perfectas condiciones. Tenemos una cancha impecable para tener un partidazo el día de hoy para toda la ciudadanía de Medellín. Lo vamos a disfrutar, un estadio espectacular, la grama está perfecta para el juego y bueno, esperemos disfrutemos de un buen partido y bueno, muy chévere. Nuevamente, nuestra cancha impecable para un día de fútbol de los antioqueños”, dijo.

Cómo solicitar la devolución del dinero o el cambio de boletas en Tuboleta y Sencia

Hombre de mediana edad con barba sentado en las gradas superiores de un estadio moderno, sosteniendo cuatro boletos de fútbol, con el campo verde al fondo.
La boletería que adquirió el asistente luego de ser aplazado el juego, podrá usarse para la nueva fecha del juego-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Requisitos para pedir el reembolso si no puede asistir a la nueva fecha

Es importante recordar que, en caso de presentarse aplazamientos y/o cancelaciones de Eventos, por cualquier motivo, las condiciones de reagendamiento del Evento, devolución del dinero de las Boletas y/ Abonos y/o la opción de recambio de la Boleta y/o Abono para asistir a otro Evento serán determinadas por Millonarios FC e informadas al Operador.

¿Qué pasa con los abonados de Millonarios y Santa Fe?

Los abonos semestrales mantendrán la validez automática del código QR para la fecha en que sea reprogramado el encuentro sin necesidad de realizar trámites adicionales en la plataforma.

¿Por qué se dañó la grama de El Campín? Las investigaciones a Sencia y al IDRD

Las advertencias del alcalde Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán y Sencia
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el CEO de Sencia Mauricio Hoyos, cuya organización tendrá un proceso en el Idrd por mal estado de la cancha de El Campín - crédito Colprensa

El Distrito solicitó formalmente abrir una investigación al concesionario Sencia tras evidenciar el uso de césped trasladado desde canchas públicas como La Florida, advirtiendo sanciones contractuales si persisten los retrasos en la entrega del escenario deportivo.

En medio de la polémica, el 13 de octubre de 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán pidió que se abra un proceso de investigación por incumplimiento de los contratos por incumplimiento de las condiciones del cuidado a Sencia:

Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, mencionó el mandatario sobre los pasos a seguir con el contrato entre las partes.

Sanciones de la Dimayor a los estadios que no cumplan los requerimientos

El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue suspendido debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La presidencia de la Dimayor advirtió que los clubes que no garanticen la disponibilidad de estadios homologados podrían perder los derechos de transmisión televisiva o verse obligados a jugar a puerta cerrada en sedes alternas.

Es importante recordar que en el primer semestre de 2026, el organismo comenzó a exigir que los os estadios de la Liga BetPlay cuenten con iluminación de alta calidad, después de que fallas eléctricas obligaran a reprogramar dos partidos de la fecha 17. Los clubes que no cumplan con esa condición deberán buscar otra sede para disputar sus encuentros.

Liga BetPlay
Los equipos de la Liga BetPlay deberán jugar en estadios con iluminación para partidos nocturnos - crédito Dimayor

La medida pone bajo revisión a escenarios de Tunja, Montería, Cúcuta, Medellín y Yopal. Águilas Doradas y Deportivo Pereira aparecen entre los equipos más comprometidos porque juegan en estadios temporales sin luminarias para partidos nocturnos, mientras sus sedes habituales están intervenidas.

Ahora con la polémica del estado de la cancha, el estadio El Campín entra en revisión sobre las condiciones con las cuales se debe cumplir

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