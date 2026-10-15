Eduardo Méndez reveló la millonada que perdió Independiente Santa Fe por no jugar la final de la Liga Femenina BetPlay en el Campín

Eduardo Méndez habló sobre el dinero que perdió el cuadro femenino ante la imposibilidad de jugar en El Campín - crédito Independiente Santa Fe

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El capítulo de Sencia y los clubes bogotanos dejó secuelas más allá de lo que fue el polémico estado en el cual se entregó la cancha del estadio El Campín tras el concierto de la banda coreana de K-Pop BTS.

Uno de los hechos que marcó el precedente de la mala relación entre Santa Fe con la concesionaria que administra el “Coliseo de la 57″ fue el montaje previo que se realizó para la presentación de los artistas asiáticos, situación que derivó en trasladar la final de ida de Bogotá hacia Tunja.

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Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, habló sobre las pérdidas que el club calcula por no disputar la final femenina en El Campín-crédito @WinSportsTV/X

Por esta razón, el 15 de octubre de 2026 Eduardo Méndez reconoció que Santa Fe perdió más de 700 millones de pesos por no disputar en El Campín la final de la Liga Femenina, en comparación con las otras finales que las “Leonas” jugaron en Bogotá:

“Porque el aplazamiento… uno no puede decir hasta cuándo, mientras no se juegue el partido, podremos ver en qué nos afectó. Pero hoy sí sabemos que, en la final de la Liga Femenina, perdimos o dejamos de recibir más de 700 millones de pesos, de acuerdo con las finales que se han jugado en otros años".

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En la misma charla, Méndez reveló las dificultades que tuvo el equipo desde lo que fue la imposibilidad de que se jugara en El Campín, además del traslado del partido de la Copa Colombia ante Fortaleza al municipio de Mosquera.

“Sacamos ese monto en el partido de Copa que jugamos en Mosquera. Ese partido también se dejó de jugar porque nosotros sacamos a la venta unas boletas y se vendieron en dos horas. Seguramente, si se juega en El Campín, la asistencia habría sido de 20 mil o 22 mil personas. Eso suma.

Independiente Santa Fe clasificó a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, tras eliminar a Fortaleza en definición desde el punto penal - crédito @santafe_oficial/Instagram

Con todo esto que se está viendo, a nosotros nos tocó pagar el transporte y el hotel de Cali Femenino para jugar allá. Es decir, dejamos de recibir ingresos y jugamos ese partido a pérdida.

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Además confirmó que ya trabaja con una firma de abogados para analizar los daños que realizó Sencia por el incumplimiento del contrato por el uso del estadio y entregó la fecha hasta la cual la administradora tendrá contrato con el Distrito:

“Estamos con Prieto Carrizosa, que es la firma externa de abogados que nos colabora, además de la oficina jurídica y contabilidad, evaluando cuánto fueron los daños y perjuicios. Sencia lo sabe. El día de ayer les manifesté que tenían eso. Buscaremos, si es necesario, acudir a la conciliación, que es el primer paso que se debe dar, porque este es un contrato largo: va hasta que esté el estadio nuevo. El contrato de arrendamiento está hasta esa época. No sé hasta cuándo será, si hasta 2028, 2029 o 2030, pero eso es lo que estamos esperando”, dijo.

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Y añadió: “Por eso hay reglas muy claras, en las que se especifica que la prioridad es el fútbol. Esos daños tendrán que resarcirse a la institución, ya que fue la primera afectada. Millonarios está en la misma situación; así lo hablé ayer en la tarde con el presidente de Millonarios”, completó.

Alcalde Carlos Fernando Galán anunció investigar a Sencia

Este fue el anuncio de Carlos Fernando Galán por lo ocurrido con la cancha de El Campín en la noche del 13 de octubre - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió investigar a Sencia tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas el 13 de octubre de 2026, cuando la Dimayor determinó que la grama de El Campín no estaba en condiciones para un encuentro profesional. El mandatario solicitó al IDRD iniciar un proceso por posible incumplimiento del concesionario, obligado a mantener el campo apto para la competencia.

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La suspensión afectó el compromiso correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, cuya nueva programación todavía debe ser comunicada por la Dimayor. El estado del estadio para las semanas siguientes también permanece sin definición.

Sencia había asegurado que la cancha estaría lista después de un proceso de reacondicionamiento que incluyó sembrar césped en otro sector de la ciudad para luego instalarlo en El Campín. La decisión se produjo pese a esa garantía y a las lluvias registradas durante la jornada.

Sencia, administrador de El Campín, entró en proceso de la Contraloría de Bogotá por señalamientos sobre la gestión del estadio - crédito Contraloría de Bogotá

Galán calificó de inaceptable la situación ocurrida en el escenario deportivo de Bogotá. En un mensaje publicado la noche de la cancelación, sostuvo: “Las condiciones de la grama del Campín son inaceptables”.

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El alcalde pidió que se evalúe el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario: “Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”.

También endureció la posición de la Alcaldía de Bogotá frente a la empresa:

“No admitiremos más excusas por parte del concesionario, esta es una obligación de resultado con la cual deben cumplir”.

La administración distrital había respaldado a Sencia durante las dificultades derivadas de los cambios de fecha para la construcción del nuevo estadio y de los daños en el césped posteriores a conciertos realizados en los últimos años. Ahora, el concesionario deberá responder ante los aficionados, la Alcaldía, los clubes capitalinos y los empresarios vinculados a esas presentaciones.

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