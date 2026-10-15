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Hija de David Ospina y jugador de la Selección Colombia desataron rumores de romance por una imagen en redes sociales

Una publicación en TikTok mostró a Dulce Ospina muy cercana al futbolista lo que desató rumores entre los internautas

Hija de David Ospina avivó rumores de romance con jugador de la Selección Colombia - crédito @d_ospina1/ Instagram
Hija de David Ospina avivó rumores de romance con jugador de la Selección Colombia - crédito @d_ospina1/ Instagram
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Una publicación en redes sociales puso a Dulce Ospina, hija mayor del arquero David Ospina, en el centro de comentarios sobre una posible relación sentimental con Simón Alejandro Rojas Merchán, jugador de las divisiones menores de la Selección Colombia y de Atlético Nacional.

Los jóvenes compartieron fotografías juntos que llamaron la atención por la cercanía que mostraron frente a la cámara.

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El contenido fue publicado en TikTok, plataforma en la que Dulce Ospina suele compartir videos de su vida cotidiana, apariciones con familiares y momentos relacionados con la carrera deportiva de su padre. La joven, de 16 años, ha ganado visibilidad en redes sociales y también suele aparecer junto a su prima Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez y sobrina del portero de Atlético Nacional.

Dulce Ospina, hija de David Ospina, fue vinculada con Simón Rojas, futbolista de la Selección Colombia Sub-17 y Atlético Nacional - crédito @ simon_rojas1014/ TikTok
Dulce Ospina, hija de David Ospina, fue vinculada con Simón Rojas, futbolista de la Selección Colombia Sub-17 y Atlético Nacional - crédito @ simon_rojas1014/ TikTok

Las imágenes que despertaron las especulaciones fueron compartidas por Rojas. En una de ellas, ambos posan frente a un espejo; en otra aparecen abrazados. El futbolista acompañó la publicación con la frase “Viviéndola”, un emoji de rostro enamorado y un corazón rojo.

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Las fotografías de Dulce Ospina y Simón Rojas avivaron las versiones de un posible romance, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que mantengan una relación. Las reacciones en la publicación aumentaron la curiosidad de los seguidores, que comenzaron a preguntar por el vínculo entre ambos.

Dulce respondió al contenido con un sticker de un bebé sonriente. El jugador, por su parte, interactuó con una imagen de Lokillo. También comentó Salomé Rodríguez, prima de Dulce, quien escribió “AWWWWWWWWWW”, una reacción que fue interpretada por algunos usuarios como una señal de cercanía entre las familias o los jóvenes.

Las fotografías que compartieron los jóvenes despertaron comentarios sobre una posible relación - crédito @simon_rojas1014/ TikTok
Las fotografías que compartieron los jóvenes despertaron comentarios sobre una posible relación - crédito @simon_rojas1014/ TikTok

Simón Rojas es una de las promesas de Atlético Nacional

Simón Alejandro Rojas Merchán, de 17 años, se desempeña como mediocampista y hace parte de los procesos juveniles de la Selección Colombia Sub-17. El jugador también ha llamado la atención por su proyección dentro de Atlético Nacional, club en el que se formó y con el que ya comenzó a sumar experiencias en el fútbol profesional.

Rojas nació en Medellín, aunque pasó parte de su infancia en Cúcuta, ciudad a la que se trasladó con su familia cuando tenía tres años. Allí dio sus primeros pasos en el fútbol antes de consolidar su proceso deportivo en Antioquia.

El mediocampista debutó como titular en la Liga BetPlay el 13 de septiembre de 2026, en el partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas. Desde entonces, su nombre empezó a tener una mayor presencia entre los seguidores del equipo verdolaga y de los procesos juveniles de la selección nacional.

Simón Rojas se desempeña como mediocampista y hace parte de los procesos juveniles de la Selección Colombia y Atlético Nacional - crédito @simonrojas1014/ Instagram
Simón Rojas se desempeña como mediocampista y hace parte de los procesos juveniles de la Selección Colombia y Atlético Nacional - crédito @simonrojas1014/ Instagram

Su aparición junto a Dulce Ospina llevó la conversación fuera de las canchas. A diferencia de su actividad deportiva, las fotografías publicadas en redes lo ubicaron en el centro de comentarios sobre su vida personal, un terreno que ninguno de los dos jóvenes ha abordado de manera directa.

La hija de David Ospina ha ganado presencia en TikTok

Dulce Ospina ha acompañado a su padre en distintas etapas de su carrera y ha tenido apariciones públicas en eventos deportivos y familiares. En marzo cumplió 16 años y, en los últimos meses, ha incrementado su actividad en plataformas digitales, donde comparte contenidos con amistades y miembros de su familia.

La joven también estuvo presente en momentos relevantes para David Ospina, entre ellos las celebraciones familiares y actividades vinculadas con el fútbol. La cercanía con Salomé Rodríguez ha hecho que ambas aparezcan juntas en videos y publicaciones, lo cual amplió la atención que reciben en redes sociales.

Dulce Ospina ha ganado seguidores en redes sociales con contenidos sobre su vida familiar, sus amistades y el acompañamiento a la carrera de su padre - crédito @dulcemaria.os / Instagram
Dulce Ospina ha ganado seguidores en redes sociales con contenidos sobre su vida familiar, sus amistades y el acompañamiento a la carrera de su padre - crédito @dulcemaria.os / Instagram

Por ahora, las fotos con Simón Rojas son el único elemento público que alimenta las versiones de un posible noviazgo. No hay confirmación de Dulce Ospina, del futbolista ni de David Ospina sobre la naturaleza de su relación. Las publicaciones, sin embargo, bastaron para que los usuarios siguieran con atención las interacciones entre ambos jóvenes.

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