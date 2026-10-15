Colombia

Abogado de Eva Ferrer aseguró que la exconsejera presidencial obtuvo un arreglo para comparecer ante la Fiscalía: “Ese fue el acuerdo que quedamos”

Según Jhony Batalla Mena, Ferrer decidió hablar por las amenazas que, dice, ha recibido junto con su familia después de la filtración de unos audios en los que se habla de unos presuntos delictos que se cometieron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro

Eva Ferrer, exasesora presidencial, formuló señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer en una entrevista con la revista Semana. Según su abogado, Jhony Batalla Mena, Ferrer tiene previsto rendir una declaración jurada ante la Fiscalía General de la Nación y presentar documentos, fotografías, registros de reuniones y números telefónicos como respaldo de sus afirmaciones - crédito Presidencia de Colombia
Eva Ferrer, exasesora presidencial, formuló señalamientos contra la exprimera dama Verónica Alcocer en una entrevista con la revista Semana. Según su abogado, Jhony Batalla Mena, Ferrer tiene previsto rendir una declaración jurada ante la Fiscalía General de la Nación y presentar documentos, fotografías, registros de reuniones y números telefónicos como respaldo de sus afirmaciones - crédito Presidencia de Colombia
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Eva Ferrer rendirá declaración jurada de manera virtual ante la Fiscalía General de la Nación el miércoles 21 de octubre, según confirmó su abogado, Jhony Batalla Mena. Durante la diligencia, la defensa entregará material para sustentar los señalamientos que la mujer hizo contra la exprimera dama Verónica Alcocer en una entrevista con Semana.

El abogado señaló que aportarán documentos, fotografías, fechas, horas de reuniones y números telefónicos. Sin embargo, evitó revelar detalles sobre ese contenido porque, afirmó, las pruebas deben incorporarse primero al expediente de la Fiscalía.

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Batalla explicó que la declaración prevista inicialmente fue aplazada tras un acuerdo con el ente investigador. La determinación permitió que Ferrer resolviera si comparecía después de que se publicara la entrevista. “Claro que sí, eso fue el acuerdo que quedamos con la Fiscalía”, respondió el defensor al confirmar que su clienta asistirá a la nueva citación.

Jhony Batalla Mena, abogado de la exconsejera presidencial Eva Ferrer - crédito @DoctorBatalla/X
Jhony Batalla Mena, abogado de la exconsejera presidencial Eva Ferrer - crédito @DoctorBatalla/X

El jurista sostuvo que Ferrer y su familia enfrentan riesgos de seguridad. “Problemas de seguridad muy potentes” contra la vida de ella, su padre y su madre, describió. Añadió que la mujer salió del país, por lo que se definió un mecanismo virtual para recibir su declaración y las evidencias.

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Sobre la situación jurídica de Ferrer, Batalla precisó que la citación corresponde a una declaración jurada. Después de escucharla, la Fiscalía definirá si continúa como testigo o si adquiere otra condición dentro del proceso. El abogado indicó que buscará evitar que su representada incurra en una autoincriminación.

La diligencia abordará los asuntos mencionados por Ferrer en la entrevista, entre ellos acusaciones contra Alcocer, presuntas irregularidades en entidades del Estado y un posible caso de tráfico de armas. Batalla aseguró que la investigación actual surgió de la denuncia de un senador del Centro Democrático, Óscar Villamizar, aunque consideró que los nuevos hechos ameritarían una indagación aparte.

Ilustración en acuarela de una mujer en primer plano frente a un edificio con la palabra Fiscalía y un letrero con el nombre Eva Ferrer.
Eva Ferrer aparece representada en una ilustración al estilo acuarela con el edificio de la Fiscalía General de la Nación al fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el abogado, Ferrer decidió hablar por las amenazas que, dice, ha recibido junto con su familia después de la filtración de unos audios en los que se habla de unos presuntos delictos que se cometieron durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Batalla afirmó que su clienta se siente “acorralada” y teme que puedan asesinarla a ella o a alguno de sus padres.

Al cierre de la entrevista, el defensor sostuvo que Ferrer ratifica sus acusaciones contra Alcocer y Manuel Grau. Aclaró que se trata de “presuntas hipótesis delictivas”, cuya veracidad deberá ser establecida por la Fiscalía.

Procuraduría llamó a indagatoria a Ferrer y a otras cinco personas por las denuncias en contra de la exprimera dama

La Procuraduría General de la Nación convocó a seis personas para que rindan declaración bajo juramento dentro de una indagación por presuntos actos de corrupción que salpican a varios servidores públicos. La actuación se apoya en información divulgada por la revista Semana el 10 de octubre.

La Procuraduría General de la Nación citó el 13 de octubre de 2026 a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas por presuntos actos de corrupción que involucran a varios servidores públicos - crédito Procuraduría Geneneral de Nación
La Procuraduría General de la Nación citó el 13 de octubre de 2026 a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas por presuntos actos de corrupción que involucran a varios servidores públicos - crédito Procuraduría Geneneral de Nación

La citación alcanza a Eva Ferrer, que fue asesora de la exprimera dama Verónica Alcocer, y a Carmen Caballero, exdirectora de ProColombia. También deberán comparecer Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La lista incluye a Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Guillermo Reyes, exembajador de Colombia en Suecia; e Ingrid Carolina Plata Navas, identificada como amiga de la exesposa de Gustavo Petro.

La Procuraduría busca establecer si ocurrieron los hechos descritos en las denuncias difundidas contra Alcocer. Según la publicación, las acusaciones abarcan presunto lavado de activos, narcotráfico y uso de aeronaves privadas, además de posibles responsabilidades de antiguos integrantes del gobierno de Petro.

El auto que ordenó las declaraciones también dispuso que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practique pruebas. Con esas actuaciones, la entidad pretende reunir elementos para verificar las denuncias y definir si existieron las conductas señaladas.

La investigación no comenzó únicamente con esta publicación. El expediente se suma a actuaciones previas que la Procuraduría había abierto por otros informes de Semana, en los que Ferrer expuso presuntos hechos de corrupción atribuidos a funcionarios públicos.

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