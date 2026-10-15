Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lanzó polémica afirmación: “Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia”

Luis Miguel López, representante a la Cámara del partido Conservador, destacó la conformación de este bloque en el legislativo - crédito suministrado a Infobae Colombia

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Después de que la Bancada Provida quedó conformada de manera oficial por más de 103 congresistas para el período legislativo 2026-2030, tras la radicación de la coalición ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el miércoles 14 de octubre, sus integrantes anunciaron una agenda enfocada en la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y la educación.

Uno de los más férreos en su convicción fue el representante a la Cámara por Antioquia Luis Miguel López Aristizábal (Centro Democrático —CD—), que fue directo en su pronunciamiento a través de un video divulgado desde su cuenta de X y un mensaje, en el que aseguró: “Vamos a acabar con la ideología de género en Colombia”.

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“Hoy sumamos fuerzas para defender la vida, proteger a los niños y fortalecer a las familias”, continúa la publicación del congresista afín al Gobierno nacional de Abelardo de la Espriella.

Por su parte, en el video López Aristizábal, que apareció con un cartel con la inscripción Colombia es PROVIDA, afirmó: “Es oficial, arrancamos la bancada provida. Éramos cincuenta y cuatro en el periodo pasado, ahora más de cien, casi el doble para defender la vida en todas sus etapas, la familia como núcleo fundamental, la libertad religiosa, la libertad de los padres a educar sus hijos, una educación desideologizada, sin adoctrinamiento”

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“Desde el Congreso y esta bancada va a recuperar lo fundamental en Colombia, los valores y los principios, y que vuelva Dios a Colombia. Dios los bendiga”, cierra el representante a la Cámara.

El grupo multipartidista reúne a legisladores de colectividades que respaldan al presidente De la Espriella, entre ellas el Partido Conservador, Centro Democrático, Salvación Nacional, Cambio Radical y Creemos.

Bancada Provida presentó reforma constitucional en contra del aborto

La Bancada Provida radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución Política y establecer que la vida humana existe desde la fecundación. La propuesta, presentada a finales de julio de 2026, comenzará su trámite en el Congreso de la República.

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La iniciativa plantea que el ser humano en gestación sea reconocido como sujeto de especial protección constitucional. Sus autores sostienen que la Carta Política declara inviolable el derecho a la vida, aunque no define de forma expresa desde qué momento inicia esa protección.

El proyecto busca que el Congreso, como constituyente derivado, fije ese alcance a través de una reforma constitucional. Los integrantes de la Bancada Provida señalaron que el asunto ha sido abordado durante años mediante interpretaciones judiciales y consideraron necesario trasladar la discusión al escenario legislativo.

“Ha llegado el momento de que el Congreso de la República, como constituyente derivado, abra una discusión constitucional de cara al país sobre la protección de la vida humana desde su inicio”, afirmaron los promotores de la propuesta.

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La reforma plantea cambios puntuales al artículo 11 de la Constitución

El texto propone incorporar una precisión al artículo 11 de la Carta Política para indicar que la protección constitucional de la vida comienza desde la fecundación, y busca otorgar una protección especial al ser humano en gestación por su condición de vulnerabilidad y dependencia en las primeras etapas de desarrollo.

De acuerdo con la exposición de motivos, los autores respaldan el proyecto en argumentos de embriología humana, normas constitucionales e instrumentos internacionales. Entre las referencias incluidas aparece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, además de experiencias jurídicas de otros países.

La reforma no modifica por sí sola las normas vigentes, pues deberá superar los debates exigidos para los actos legislativos. Al tratarse de una iniciativa de cambio constitucional, el proyecto deberá surtir ocho debates en dos períodos ordinarios y consecutivos del Congreso.

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Los congresistas indicaron que buscan promover un debate jurídico y democrático sobre el inicio de la protección constitucional de la vida. “Esta iniciativa busca que Colombia dé ese debate de manera democrática, jurídica y transparente”, manifestaron.

Los autores relacionaron la iniciativa con la caída de los nacimientos en Colombia

La exposición de motivos también alude al comportamiento demográfico del país. Los promotores citaron cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) según las cuales Colombia registró en 2025 el menor número de nacimientos de la última década.

El documento menciona, además, una tasa de fecundidad cercana a un hijo por mujer. Para los autores, esas cifras ameritan una discusión sobre la protección de la vida y las proyecciones demográficas del país.

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“Esta es una causa que trasciende partidos políticos. Distintos congresistas hemos decidido unirnos para levantar la voz por quienes aún no la tienen”, señalaron los miembros de la bancada.

La iniciativa entrará ahora al proceso de asignación de ponentes y discusión en las comisiones constitucionales del Congreso. Si supera cada una de las etapas previstas, el texto podría avanzar hacia una modificación del artículo 11 de la Constitución Política.