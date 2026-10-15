Ingeniera ambiental murió tras sufrir quemaduras en un restaurante de Bucaramanga: esto dijo el estableciemiento

Las quemaduras afectaron entre el 65 % y el 70 % del cuerpo de la mujer, con lesiones graves en el torso, cuello y rostro - crédito Colprensa/Redes sociales

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Janeth Mylene Suárez murió tras permanecer 11 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, por las quemaduras que sufrió durante un desayuno junto a su esposo en el restaurante Hello Life de Bucaramanga.

La ingeniera ambiental, de 57 años, falleció el martes 13 de octubre a causa de las complicaciones derivadas de las lesiones. El hecho quedó bajo investigación y todavía no existen conclusiones oficiales sobre las causas ni eventuales responsabilidades.

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La emergencia ocurrió el viernes 2 de octubre, en el establecimiento situado en el sector de Cabecera del Llano. Suárez Saavedra desayunaba con su esposo, José Luis Rodríguez, excandidato a la Alcaldía de Socorro, cuando se produjo la combustión de un pebetero ubicado en la mesa.

De acuerdo con las primeras versiones, una empleada del restaurante manipulaba o intentaba recargar el recipiente con alcohol. El combustible encendido salió expulsado tras una combustión repentina o un estallido y alcanzó directamente a la mujer.

Janeth Mylene Suárez falleció tras permanecer 11 días en cuidados intensivos por las quemaduras sufridas en un restaurante de Bucaramanga - crédito Janeth Mylene Suarez Saavedra/Facebook

El fuego alcanzó el torso, el cuello y el rostro de la ingeniera

Las llamas se extendieron con rapidez sobre el cuerpo de Janeth Mylene Suárez Saavedra. Las heridas afectaron una superficie estimada de entre 65% y 70% de su cuerpo, con quemaduras en el torso, el cuello y el rostro.

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José Luis Rodríguez intentó auxiliar a su esposa y sofocar el fuego. Durante ese intento también sufrió quemaduras, aunque su estado de salud evolucionó de manera favorable y recibió el alta médica días después.

La pareja fue trasladada de urgencia al Hospital Internacional de Colombia. La gravedad de las lesiones de Suárez Saavedra impidió su recuperación, pese a la atención recibida durante más de una semana en cuidados intensivos.

La investigación deberá establecer qué sucedió en el restaurante durante el desayuno, cómo se utilizaba el pebetero y bajo qué condiciones se habría manipulado el alcohol dentro del establecimiento comercial.

El caso se concentra en el uso del recipiente que habría provocado la emergencia. Las versiones iniciales señalan que una trabajadora estaba encendiendo o recargando el pebetero de centro de mesa cuando ocurrió el incidente.

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Los directivos del restaurante Hello Life afirmaron que cooperan con las autoridades para esclarecer las causas del siniestro - crédito hellolife.bga/IG

Por ahora, no se ha determinado si el objeto funcionaba de manera adecuada, si existían medidas de seguridad para manejar el combustible o si hubo fallas en los procedimientos internos del local.

Las autoridades deberán revisar las circunstancias de la atención inicial, el manejo del elemento que contenía alcohol y la secuencia que llevó a que el fuego alcanzara a la comensal.

Suárez Saavedra era ingeniera ambiental y tenía vínculos profesionales y familiares con el municipio santandereano de Socorro. Entre 2004 y 2007 trabajó en la Secretaría de Planeación de esa Alcaldía.

Además de sus labores como contratista ambiental, lideraba una empresa dedicada al sector de las telecomunicaciones. Su familia tenía una reconocida relación con la educación local, ya que sus padres fueron docentes del Colegio Universitario de El Socorro.

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La ingeniera era madre de tres hijos. Su trayectoria y su cercanía con Socorro motivaron mensajes de dolor entre personas que la conocían en ese municipio y en otros sectores de Santander.

Su esposo también es ingeniero ambiental y participó en la vida política local como candidato a la Alcaldía de Socorro. Tras el accidente, logró recuperarse de sus heridas físicas, mientras su familia enfrenta las consecuencias de la muerte de Janeth.

El fuego se originó por la combustión de un pebetero de centro de mesa que habría sido manipulado con alcohol - crédito hellolife.bga/IG

¿Qué dijo el restaurante implicado?

Los directivos de Hello Life difundieron un comunicado en el que lamentaron la muerte de Janeth Mylene Suárez Saavedra y enviaron condolencias a sus familiares y allegados.

“DANILO GONZÁLEZ ABOGADOS S.A.S. expresa sus más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la señora Janeth Mylene Suárez Saavedra. Manifestamos nuestra solidaridad ante esta irreparable pérdida y nuestro profundo respeto por su memoria y por la intimidad de su duelo. Nuestra firma ha asumido la representación jurídica de HELLO LIFE. Ejerceremos esta labor con rigor profesional, prudencia y respeto por todas las personas involucradas”, dice en el comunicado del restaurante.

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El restaurante sostuvo que coopera con la Brigada Interinstitucional de Homicidios y con Medicina Legal para esclarecer formalmente lo ocurrido en el establecimiento de Bucaramanga.

La actuación de esas entidades será determinante para definir si el accidente obedeció a una falla en la manipulación del combustible, al funcionamiento del pebetero o a otras circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.