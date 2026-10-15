Falleció el actor Germán Quintero: interpretó a Guillermo Cano Isaza en ‘Escobar, el patrón del mal’

Murió el actor Germán Quintero, recordado por encarnar a Guillermo Cano en Escobar, el patrón del mal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Germán Quintero, el actor bogotano que dio vida al periodista Guillermo Cano Isaza en Escobar, el patrón del mal y al abuelo Don Martín Acevedo en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, falleció tras una prolongada batalla contra el cáncer.

Tenía 72 años y dejó atrás una carrera de más de cuatro décadas en la televisión, el cine y el teatro colombiano.

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La noticia fue confirmada por medios colombianos y generó una ola de reacciones entre colegas, productores y fanáticos de las telenovelas que lo acompañaron a lo largo de su trayectoria. En redes sociales, las muestras de cariño no se hicieron esperar.

Más de 40 años frente a las cámaras y sobre los escenarios

El actor dio vida a sus primeros personajes en Los Cuervos y El Bogotazo en la televisión colombiana - crédito Facebook

Nacido en Bogotá, Quintero comenzó su carrera actoral en la década de 1980 con producciones como El Bogotazo (1984) y Los Cuervos (1985), dos títulos que lo pusieron en el radar de la industria audiovisual colombiana cuando la televisión nacional todavía estaba construyendo su identidad.

A partir de ahí, su filmografía se extendió sin pausas. Pasó por La fuerza del poder, Sueños y espejos, Guajira, El inútil y Pecados capitales, entre muchas otras producciones que le permitieron mostrar una versatilidad poco común. Lo mismo interpretaba a un sacerdote que a un general, a un patriarca de familia que a un villano de telenovela.

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El papel que lo acercó a una generación entera

En 2012, la serie Escobar, el patrón del mal le dio uno de sus roles más recordados. Quintero encarnó a Guillermo Cano Isaza, el director de El Espectador asesinado por sicarios del cartel de Medellín en 1986 por sus denuncias contra el narcotráfico.

Encarnó a Don Martín en la segunda temporada de 'Pasión de gavilanes' - crédito @germanquinterol/IG

El papel exigía un equilibrio delicado entre la firmeza periodística y la fragilidad humana de un hombre que sabía que lo iban a matar, y Quintero lo resolvió con una sobriedad que le valió el reconocimiento del público y de la crítica.

La serie, que sigue siendo una de las producciones más vistas de la televisión colombiana, acumuló más de 113 episodios y le dio proyección internacional a buena parte de su elenco.

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Don Martín Acevedo, el abuelo que conquistó a los televidentes

Una década después, Quintero asumió otro desafío: reemplazar al actor cubano Jorge Cao como Don Martín Acevedo en la segunda temporada de Pasión de gavilanes (2022). Cao había hecho suyo al patriarca de las Elizondo durante la primera entrega, y el cambio generó escepticismo entre los seguidores de la telenovela.

Foto: Instagram @germanquinterol

Pero Quintero se ganó al público con una interpretación que combinaba ternura, humor y momentos de lucidez inesperada en un personaje que lidiaba con lagunas de memoria. Participó en 48 episodios y dejó su propia marca en un papel que ya tenía dueño.

Una filmografía que abarcó todos los géneros

Más allá de esos dos roles emblemáticos, la carrera de Quintero incluyó participaciones en La saga, negocio de familia, El cartel de los sapos —donde interpretó al general Javier Ibarra—, Montecristo, El Bronx, Jugar con fuego y La ley del corazón. Su último trabajo en televisión fue Rojo carmesí (2024), donde dio vida a Bernardo Ruiz.

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En cine, participó en La milagrosa (2008), Gente de bien (2014) y Sin mover los labios (2017), tres películas que mostraron una faceta más íntima de su oficio, lejos de los sets de televisión.

Colombia despide a otro referente de su pantalla

Una de las últimas apariciones de Germán Quintero en sus redes sociales - crédito @germanquinterol/IG

La partida de Quintero se suma a una lista dolorosa de figuras del entretenimiento colombiano que han fallecido en 2026.

El país ya despidió al cantante Yeison Jiménez, a la folclorista Totó la Momposina, al presentador Alfonso Lizarazo, al cantautor Piero y a las actrices Ana María Arango y Flor Vargas, entre otros.

En un año marcado por las ausencias, la televisión colombiana pierde a un actor que nunca buscó el protagonismo mediático pero que, cada vez que aparecía en pantalla, hacía imposible mirar hacia otro lado.

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