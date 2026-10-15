Deportes

Hinchas del Junior vandalizaron carros de jugadores del club y rayaron la entrada de la sede deportiva: “Pongan huevos”

El bicampeón del fútbol colombiano suma apenas 11 puntos en 13 partidos y está obligado a ganar los seis restantes para llegar a 29 unidades

Post de Juan Salvador Barcena denunciando los actos vandálicos en la sede deportiva del Junior FC - crédito Juan Salvador Barcena/X
Post de Juan Salvador Barcena denunciando los actos vandálicos en la sede deportiva del Junior FC - crédito Juan Salvador Barcena/X
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El Junior FC vive una crisis deportiva, luego de quedar con remotas posibilidades de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El actual bicampeón del fútbol colombiano está obligado a ganar los seis partidos que le quedan en el campeonato y a depender de resultados para alcanzar un lugar en la fiesta por la estrella de fin de año.

Esta situación fue mal asimilada por la barra brava del club que llegó hasta la sede deportiva del Tiburón para increpar a los jugadores. Los vehículos de Guillermo Paiva y Jesús Rivas fueron vandalizados. En el costado del piloto desde el capó hasta el baúl le escribieron “Pongan huevos”; mientras que otro de los vehículos fue salpicado con pintura roja y negra.

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Además, en la portería de la sede de entrenamiento se escribieron mensajes intimidantes: “Sin vida. En Junior se juega a muerte!!! LBK”. Estos actos vandálicos habrían sido protagonizados por integrantes de La Banda de los Kuervos, barra brava que se ubica tradicionalmente en la tribuna popular norte.

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