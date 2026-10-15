Colombia

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes rindió declaraciones ante Fiscalía por los presuntos encuentros con Armando Benedetti para obtener puestos en la entidad: entregará pruebas sobre tráfico de influencias

El exministro ha sostenido en varias ocasiones que conoce otros episodios ilegales dentro de la Dian que pretende esclarecer

El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, se refirió a su comparecencia ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de investigaciones sobre presunto tráfico de influencias - crédito suministrado infobae
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Luis Carlos Reyes acudió el jueves 15 de octubre de 2026 a la Fiscalía General de la Nación para ampliar la información que entregó a la Corte Suprema de Justicia sobre presuntas irregularidades relacionadas con reuniones en las que habrían participado el exministro del Interior Armando Benedetti y su suegra, Adelina Covo.

La diligencia será presencial, a petición del propio Reyes, quien fue ministro de Comercio y director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La entrevista estará a cargo de una fiscal delegada ante la alta corte, debido al fuero de las personas vinculadas a los hechos bajo investigación.

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“Estoy aquí en una diligencia en la Fiscalía. Se me ha pedido la, la debida, eh, reserva por el momento. Entonces, pues obviamente cumpliendo con la obligación como ciudadano de siempre apoyar a la justicia en todo lo que requiera. En el marco de la investigación de Armando Benedetti”, expuso.

Luis Carlos Reyes recordó que el ministro Armando Benedetti está incluido en la Lista Clinton - crédito Colprensa
Luis Carlos Reyes rindió entrevista ante Fiscalía por los presuntos encuentros con Armando Benedetti para obtener puestos en la Dian - crédito Colprensa

La Fiscalía determinó que el testimonio de Reyes es necesario para corroborar y ampliar lo que expuso previamente ante la Corte Suprema. Sus declaraciones hacen referencia a posibles hechos de corrupción y tráfico de influencias. Con esos elementos, el ente acusador busca avanzar en los procesos abiertos por un presunto entramado de corrupción.

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Antes de ingresar al despacho de la fiscal que lo citará, Reyes señaló que está dispuesto a revelar y complementar la información que requiera la administración de justicia.

“Esto es una serie de, de investigaciones, eh, sobre el presunto tráfico de influencias para colocar fichas del contrabando en la Dian.(...) Armando Benedetti, a su suegra, Adelina Cobo, que buscaban poner a directores de aduanas de Barranquilla y de Cartagena. Voy a presentar a la Fiscalía todo lo que requiera, incluyendo la evidencia pertinente”, dijo.

El exministro ha sostenido en varias ocasiones que conoce otros episodios que pretende poner en conocimiento de las autoridades. Además de su declaración ante la Corte Suprema, ha hablado del asunto en medios de comunicación.

Hasta ahora, según ha manifestado, una parte limitada de esa información ha sido incorporada a las investigaciones que podrían derivarse de la gravedad de los hechos que denunció.

Luis Carlos Reyes, declarará en el juicio contra alias Papá Pitufo, acusado de sobornar a servidores públicos

Luis Carlos Reyes será uno de los testigos en juicio contra policías implicados en la red de contrabando de alias Papá Pitufo - crédito Reuters/Colprensa/Polícia Nacional
Luis Carlos Reyes será uno de los testigos en juicio contra policías implicados en la red de contrabando de alias Papá Pitufo - crédito Reuters/Colprensa/Polícia Nacional

La Fiscalía General de la Nación continúa investigando el alcance de la organización criminal liderada por Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, que habría extendido su influencia a funcionarios de alto nivel de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según la hipótesis del ente acusador, la estructura buscaba sobornar a servidores públicos para impedir que ejercieran sus funciones de control sobre el ingreso de mercancías por los principales puertos del país.

Esta teoría constituye uno de los ejes de la acusación contra Marín Buitrago por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Para sustentarla, la Fiscalía solicitó incorporar el testimonio de Luis Carlos Reyes Hernández, que dirigió la Dian.

Durante la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal del caso mencionó la prueba 132 y pidió que se admitiera la declaración de Reyes Hernández. El propósito es establecer cómo surgieron dentro de la entidad encargada de administrar y controlar el comercio aduanero en el país las alertas por presuntas presiones sobre funcionarios para favorecer a la organización de “Papá Pitufo” mediante el nombramiento de personas recomendadas en puestos estratégicos.

La acusación contra Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', expone una red de contrabando que operaba en Colombia desde hace más de treinta años - crédito Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación pretende establecer cómo operaba el nombramiento de personas recomendadas en puestos estratégicos al interior de la entidad- crédito Fiscalía General de la Nación

“El elemento fue aportado por quien ejerció como director de la Dian entre agosto de 2022 y junio de 2024, período que coincide con los hechos incluidos en la imputación y la acusación de esta primera fase de la investigación. Además, respalda el papel de Diego Marín Buitrago dentro de la estructura para promover nombramientos en entidades encargadas del manejo aduanero”, sostuvo el fiscal.

El organismo, liderado por Luz Adriana Camargo, indicó que Reyes Hernández deberá explicar cómo se elaboró el listado, cuál era el mecanismo de selección de funcionarios en la Dian y qué relación tenía ese documento con su administración.

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