Fonseca, Ryan Castro y Karol G: este es el listado de los conciertos que estarían en riesgo en El Campín por el estado de la grama

Los conciertos que estarían en riesgo por las investigaciones sobre la gramilla del estadio El Campín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ tiene en vilo su agenda musical de fin de año.

Fonseca, Ryan Castro y hasta Karol G figuran entre los artistas cuyos conciertos podrían verse afectados por la crisis que atraviesa la gramilla del escenario bogotano.

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El director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), Daniel García, fue el primero en poner sobre la mesa la posibilidad de tocar el calendario.

“Si dentro de las alternativas para mejorar la cancha está la no realización del concierto del 24 de octubre, pues no se debe hacer”, afirmó el funcionario en conversación con El Espectador, en referencia a la presentación que tendrá el intérprete de Te mando flores, programada dentro de su gira Fonseca en la Casa.

El bogotano Fonseca confirmó que vendió todas sus entradas para el concierto en el Estadio El Campín el 24 de octubre de 2026 - crédito @fonsecamusic/IG

García incluyó también el concierto de Ryan Castro, previsto para el 31 de octubre como parte del evento Awooween, entre los espectáculos que el Instituto solicitará revisar a la concesionaria Sencia para permitir la recuperación del césped.

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Los conciertos que siguen en la cuerda floja

Más allá de esas dos fechas inmediatas, el calendario del estadio incluye a Los Tigres del Norte el 7 de noviembre, el festival Megaland el 20 de noviembre y el evento vallenato Juntos Nuevamente (Vallenato Romántico) el 21 de noviembre. Ninguno de esos shows tiene, por ahora, una decisión oficial de aplazamiento o cancelación.

El caso que más preocupa a las autoridades deportivas es el de Karol G, con tres presentaciones de su gira Viajando por el Mundo Tropitour programadas entre el 4 y el 6 de diciembre, justo cuando la Liga BetPlay entrará en su fase final.

El cartel promocional de Karol G para su "TropiTour" muestra un loro colorido sobre un globo terráqueo, anunciando su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá el 4 de diciembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, lo planteó sin rodeos ante El Espectador: “Faltan siete conciertos de acá a diciembre y en plenas finales también tienen programado a Karol G en el mismo escenario”.

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Por qué está en duda la agenda musical

El origen de la crisis se remonta a los dos conciertos que BTS ofreció en El Campín el 2 y 3 de octubre. Sencia tuvo que reemplazar el césped dañado por el montaje de la tarima de 360 grados que usó la banda surcoreana, pero la nueva grama no logró adherirse correctamente al suelo.

Esa falla quedó expuesta el 13 de octubre, cuando la Dimayor canceló el partido entre Millonarios y Once Caldas minutos antes de su inicio. Zuluaga explicó: “Lo que vimos es que hay un tapete, la gramilla no está pegada con el suelo. Así es imposible hacer un partido de fútbol”.

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El cartel promocional del evento 'AWOOWEEN' de Ryan Castro muestra al artista como La Máscara y anuncia que las entradas para el concierto en el Estadio El Campín están agotadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde Galán pide investigar a Sencia por incumplimiento

El alcalde Carlos Fernando Galán calificó el estado de la gramilla como “inaceptable” en un mensaje difundido a través de su cuenta de X y recogido por el diario.

“Le pido al IDRD que se inicie un proceso por posible incumplimiento de Sencia, en lo relativo a la obligación de mantener la grama del estadio en óptimas condiciones para garantizar la realización de los partidos de fútbol”, escribió el mandatario.

García fue más allá en sus declaraciones a El Espectador. “Estamos evaluando el posible incumplimiento de Sencia y tomar las medidas sancionatorias correspondientes. El contrato dice que la prioridad es el fútbol por encima de los conciertos”, dijo el director del Idrd.

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Contraloría y Personería abren indagaciones sobre el contrato con Sencia

La Contraloría Distrital pidió investigación por lo ocurrido con la gramilla del Campín - crédito @ContraloriaBta/X

La Contraloría de Bogotá confirmó que ya realizó una visita técnica al estadio. “Hacemos verificación, en terreno, al estado actual de la grama del Estadio Nemesio Camacho El Campín, tras la realización de conciertos en este recinto el pasado fin de semana”, informó el organismo a través de su cuenta de X.

El ente de control abrió una indagación preliminar para determinar si el deterioro de la cancha generó un daño al patrimonio público del Distrito y anunció una auditoría de cumplimiento al contrato de asociación público-privada firmado en 2024.

La Personería de Bogotá, a cargo de Andrés Castro, también envió un equipo al IDRD para revisar posibles faltas disciplinarias en el manejo de ese contrato.

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