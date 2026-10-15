Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026

La Superintendencia de Sociedades informó el 15 de octubre que el fútbol profesional colombiano fortaleció su actividad económica durante 2025: los activos de los clubes masculinos crecieron 7,7% hasta $925 mil millones, mientras los ingresos operacionales aumentaron 16,6 %.
El organismo examinó los estados financieros de 34 clubes constituidos como sociedades anónimas con corte al 31 de diciembre de 2025. La evaluación se elaboró bajo los marcos normativos colombianos y los estándares internacionales de información financiera.
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La sostenibilidad de los equipos depende de que las metas deportivas cuenten con respaldo económico y permitan mantener los proyectos y cumplir obligaciones, sostuvo la superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt Vargas: “La sostenibilidad del fútbol profesional colombiano, tanto masculino como femenino, requiere que los objetivos deportivos estén respaldados por una estructura financiera sólida que permita dar continuidad a los proyectos y cumplir sus obligaciones”.
Sin embargo, no todo fue positivo. El 74,3 % de las pérdidas del sector se concentró en solo cuatro equipos de la Categoría A (Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios FC), lo que indica que el deterioro financiero no fue generalizado, sino focalizado en unas pocas instituciones.
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A su vez, los gastos deportivos aumentaron más de un 30 %, alcanzando $361.500 millones, impulsados por costos de logística, estadios, viajes, arrendamientos e impuestos.
Atlético Nacional, líder de ingresos entre los clubes masculinos
La taquilla, los abonos y la venta de artículos deportivos explicaron buena parte de la suba de los ingresos operacionales en el fútbol masculino. También crecieron los recursos derivados de los derechos deportivos y de las competiciones internacionales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol.
Los clubes que participaron en esos torneos recibieron una contribución adicional a sus ingresos. La información financiera agrupó además recursos de patrocinios, publicidad, participación en competencias, aportes de la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Colombiano y actividades complementarias.
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Atlético Nacional encabezó los ingresos de los clubes colombianos en 2025, con cerca de $196 mil millones. Millonarios ocupó el segundo lugar con $109 mil millones y América de Cali quedó tercero con $98 mil millones.
El análisis también contempló ingresos por derechos de formación, donaciones y subsidios, junto con las ganancias o pérdidas por venta de derechos deportivos. Los costos y gastos fueron clasificados por su naturaleza, incluidos los desembolsos deportivos, la nómina de jugadores y cuerpo técnico, la participación en torneos y los gastos operativos y administrativos.
Total de ingresos de operación por razón social
- Atlético Nacional S.A. - $196.884.030
- Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. - $108.992.183
- América de Cali S.A.(R) - $97.231.329
- Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. - $94.264.079
- El Equipo del Pueblo S.A. (Independiente Medellín) - $80.297.193
- Independiente Santa Fe S.A.(R) - $67.655.505
- Once Caldas S.A.(R) - $59.081.660
- Club Profesional Deportivo Cali S.A. - $57.387.255
- Club Deportes Tolima S.A. - $50.287.026
- Club Atlético Bucaramanga S.A. - $46.194.784
- Envigado Fútbol Club S.A. - $37.680.236
- IDBDC Albinegro S.A. (Internacional de Bogotá) - $32.321.973
- Fortaleza Fútbol Club S.A. - $23.849.331
- Talento Dorado S.A. (Águilas Doradas) - $22.389.314
- Patriotas Boyacá S.A. - $18.819.187
- Asociación Deportivo Pasto - $16.952.736
- Alianza Fútbol Club S.A. - $14.685.100
- Cortuluá Fútbol Club S.A. - $13.807.381
- Independiente Yumbo S.A. - $13.302.679
- Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.(R) - $12.593.902
- Club Llaneros S.A. - $11.856.850
- Unión Magdalena S.A. - $11.766.196
- Real Cartagena Fútbol Club S.A.(R) - $11.356.953
- Jaguares Fútbol Club S.A. - $10.351.996
- Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. - $9.305.854
- Deportes Quindío S.A. - $8.714.402
- Leones F.C. S.A. - $7.139.821
- Barranquilla Fútbol Club S.A. - $6.765.510
- Orsomarso Sport Club S.A. - $5.560.785
- Bogotá Fútbol Club S.A. - $5.069.064
- Real Soacha Cundinamarca S.A. - $4.774.173
- Club Deportivo Real Santander S.A. - $4.396.575
- Club Boca Juniors Cali S.A. - $2.900.462
- Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A. - $2.350.968
El patrocinio, principal fuente de recursos del fútbol femenino
Los patrocinios representaron 46,2 % de los recursos del fútbol profesional femenino y superaron los $5.222 millones. La participación en eventos fue la segunda fuente de ingresos, con una cuota de 30,3%.
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La nómina deportiva concentró 80,1% de los gastos deportivos de los clubes femeninos. Esa asignación estuvo dirigida al talento de los planteles.
Por sus niveles de ingresos e inversión se destacaron Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. Nacional y Millonarios lideraron la captación de patrocinios, con $1.642 millones y $1.398 millones, respectivamente.
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