Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026

Atlético Nacional lideró la recaudación entre los clubes masculinos con cerca de 196 mil millones de pesos - crédito Atlético Nacional

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La Superintendencia de Sociedades informó el 15 de octubre que el fútbol profesional colombiano fortaleció su actividad económica durante 2025: los activos de los clubes masculinos crecieron 7,7% hasta $925 mil millones, mientras los ingresos operacionales aumentaron 16,6 %.

El organismo examinó los estados financieros de 34 clubes constituidos como sociedades anónimas con corte al 31 de diciembre de 2025. La evaluación se elaboró bajo los marcos normativos colombianos y los estándares internacionales de información financiera.

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La sostenibilidad de los equipos depende de que las metas deportivas cuenten con respaldo económico y permitan mantener los proyectos y cumplir obligaciones, sostuvo la superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt Vargas: “La sostenibilidad del fútbol profesional colombiano, tanto masculino como femenino, requiere que los objetivos deportivos estén respaldados por una estructura financiera sólida que permita dar continuidad a los proyectos y cumplir sus obligaciones”.

Sin embargo, no todo fue positivo. El 74,3 % de las pérdidas del sector se concentró en solo cuatro equipos de la Categoría A (Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios FC), lo que indica que el deterioro financiero no fue generalizado, sino focalizado en unas pocas instituciones.

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A su vez, los gastos deportivos aumentaron más de un 30 %, alcanzando $361.500 millones, impulsados por costos de logística, estadios, viajes, arrendamientos e impuestos.

Atlético Nacional, líder de ingresos entre los clubes masculinos

Los activos de los clubes masculinos crecieron un 7,7 % y sus ingresos operacionales aumentaron un 16,6 % en 2025 - crédito Atlético Nacional

La taquilla, los abonos y la venta de artículos deportivos explicaron buena parte de la suba de los ingresos operacionales en el fútbol masculino. También crecieron los recursos derivados de los derechos deportivos y de las competiciones internacionales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Los clubes que participaron en esos torneos recibieron una contribución adicional a sus ingresos. La información financiera agrupó además recursos de patrocinios, publicidad, participación en competencias, aportes de la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Colombiano y actividades complementarias.

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Atlético Nacional encabezó los ingresos de los clubes colombianos en 2025, con cerca de $196 mil millones. Millonarios ocupó el segundo lugar con $109 mil millones y América de Cali quedó tercero con $98 mil millones.

El análisis también contempló ingresos por derechos de formación, donaciones y subsidios, junto con las ganancias o pérdidas por venta de derechos deportivos. Los costos y gastos fueron clasificados por su naturaleza, incluidos los desembolsos deportivos, la nómina de jugadores y cuerpo técnico, la participación en torneos y los gastos operativos y administrativos.

Total de ingresos de operación por razón social

La Superintendencia de Sociedades examinó los estados financieros de 34 clubes constituidos como sociedades anónimas - crédito Millonarios FC

Atlético Nacional S.A. - $196.884.030

Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. - $108.992.183

América de Cali S.A.(R) - $97.231.329

Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. - $94.264.079

El Equipo del Pueblo S.A. (Independiente Medellín) - $80.297.193

Independiente Santa Fe S.A.(R) - $67.655.505

Once Caldas S.A.(R) - $59.081.660

Club Profesional Deportivo Cali S.A. - $57.387.255

Club Deportes Tolima S.A. - $50.287.026

Club Atlético Bucaramanga S.A. - $46.194.784

Envigado Fútbol Club S.A. - $37.680.236

IDBDC Albinegro S.A. (Internacional de Bogotá) - $32.321.973

Fortaleza Fútbol Club S.A. - $23.849.331

Talento Dorado S.A. (Águilas Doradas) - $22.389.314

Patriotas Boyacá S.A. - $18.819.187

Asociación Deportivo Pasto - $16.952.736

Alianza Fútbol Club S.A. - $14.685.100

Cortuluá Fútbol Club S.A. - $13.807.381

Independiente Yumbo S.A. - $13.302.679

Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.(R) - $12.593.902

Club Llaneros S.A. - $11.856.850

Unión Magdalena S.A. - $11.766.196

Real Cartagena Fútbol Club S.A.(R) - $11.356.953

Jaguares Fútbol Club S.A. - $10.351.996

Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. - $9.305.854

Deportes Quindío S.A. - $8.714.402

Leones F.C. S.A. - $7.139.821

Barranquilla Fútbol Club S.A. - $6.765.510

Orsomarso Sport Club S.A. - $5.560.785

Bogotá Fútbol Club S.A. - $5.069.064

Real Soacha Cundinamarca S.A. - $4.774.173

Club Deportivo Real Santander S.A. - $4.396.575

Club Boca Juniors Cali S.A. - $2.900.462

Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A. - $2.350.968

El patrocinio, principal fuente de recursos del fútbol femenino

Los patrocinios representaron la principal fuente de recursos del fútbol femenino con el 46,2 % del total - crédito Deportivo Cali

Los patrocinios representaron 46,2 % de los recursos del fútbol profesional femenino y superaron los $5.222 millones. La participación en eventos fue la segunda fuente de ingresos, con una cuota de 30,3%.

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La nómina deportiva concentró 80,1% de los gastos deportivos de los clubes femeninos. Esa asignación estuvo dirigida al talento de los planteles.

Por sus niveles de ingresos e inversión se destacaron Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. Nacional y Millonarios lideraron la captación de patrocinios, con $1.642 millones y $1.398 millones, respectivamente.