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Atlético Nacional fue el club con más ingresos en el fútbol colombiano: esto fue lo que recibieron los equipos en el 2026

La Superintendencia de Sociedades confirmó el fortalecimiento financiero de los clubes masculinos, cuyos activos superaron 900.000 millones gracias al aumento en taquillas, abonos y torneos internacionales organizados por la Conmebol

Atlético Nacional
Atlético Nacional lideró la recaudación entre los clubes masculinos con cerca de 196 mil millones de pesos - crédito Atlético Nacional
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La Superintendencia de Sociedades informó el 15 de octubre que el fútbol profesional colombiano fortaleció su actividad económica durante 2025: los activos de los clubes masculinos crecieron 7,7% hasta $925 mil millones, mientras los ingresos operacionales aumentaron 16,6 %.

El organismo examinó los estados financieros de 34 clubes constituidos como sociedades anónimas con corte al 31 de diciembre de 2025. La evaluación se elaboró bajo los marcos normativos colombianos y los estándares internacionales de información financiera.

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La sostenibilidad de los equipos depende de que las metas deportivas cuenten con respaldo económico y permitan mantener los proyectos y cumplir obligaciones, sostuvo la superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt Vargas: “La sostenibilidad del fútbol profesional colombiano, tanto masculino como femenino, requiere que los objetivos deportivos estén respaldados por una estructura financiera sólida que permita dar continuidad a los proyectos y cumplir sus obligaciones”.

Sin embargo, no todo fue positivo. El 74,3 % de las pérdidas del sector se concentró en solo cuatro equipos de la Categoría A (Independiente Medellín, América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios FC), lo que indica que el deterioro financiero no fue generalizado, sino focalizado en unas pocas instituciones.

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A su vez, los gastos deportivos aumentaron más de un 30 %, alcanzando $361.500 millones, impulsados por costos de logística, estadios, viajes, arrendamientos e impuestos.

Atlético Nacional, líder de ingresos entre los clubes masculinos

Atlético Nacional
Los activos de los clubes masculinos crecieron un 7,7 % y sus ingresos operacionales aumentaron un 16,6 % en 2025 - crédito Atlético Nacional

La taquilla, los abonos y la venta de artículos deportivos explicaron buena parte de la suba de los ingresos operacionales en el fútbol masculino. También crecieron los recursos derivados de los derechos deportivos y de las competiciones internacionales organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Los clubes que participaron en esos torneos recibieron una contribución adicional a sus ingresos. La información financiera agrupó además recursos de patrocinios, publicidad, participación en competencias, aportes de la Federación Colombiana de Fútbol, la División Mayor del Fútbol Colombiano y actividades complementarias.

Atlético Nacional encabezó los ingresos de los clubes colombianos en 2025, con cerca de $196 mil millones. Millonarios ocupó el segundo lugar con $109 mil millones y América de Cali quedó tercero con $98 mil millones.

El análisis también contempló ingresos por derechos de formación, donaciones y subsidios, junto con las ganancias o pérdidas por venta de derechos deportivos. Los costos y gastos fueron clasificados por su naturaleza, incluidos los desembolsos deportivos, la nómina de jugadores y cuerpo técnico, la participación en torneos y los gastos operativos y administrativos.

Total de ingresos de operación por razón social

Millonarios
La Superintendencia de Sociedades examinó los estados financieros de 34 clubes constituidos como sociedades anónimas - crédito Millonarios FC
  • Atlético Nacional S.A. - $196.884.030
  • Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. - $108.992.183
  • América de Cali S.A.(R) - $97.231.329
  • Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. - $94.264.079
  • El Equipo del Pueblo S.A. (Independiente Medellín) - $80.297.193
  • Independiente Santa Fe S.A.(R) - $67.655.505
  • Once Caldas S.A.(R) - $59.081.660
  • Club Profesional Deportivo Cali S.A. - $57.387.255
  • Club Deportes Tolima S.A. - $50.287.026
  • Club Atlético Bucaramanga S.A. - $46.194.784
  • Envigado Fútbol Club S.A. - $37.680.236
  • IDBDC Albinegro S.A. (Internacional de Bogotá) - $32.321.973
  • Fortaleza Fútbol Club S.A. - $23.849.331
  • Talento Dorado S.A. (Águilas Doradas) - $22.389.314
  • Patriotas Boyacá S.A. - $18.819.187
  • Asociación Deportivo Pasto - $16.952.736
  • Alianza Fútbol Club S.A. - $14.685.100
  • Cortuluá Fútbol Club S.A. - $13.807.381
  • Independiente Yumbo S.A. - $13.302.679
  • Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A.(R) - $12.593.902
  • Club Llaneros S.A. - $11.856.850
  • Unión Magdalena S.A. - $11.766.196
  • Real Cartagena Fútbol Club S.A.(R) - $11.356.953
  • Jaguares Fútbol Club S.A. - $10.351.996
  • Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. - $9.305.854
  • Deportes Quindío S.A. - $8.714.402
  • Leones F.C. S.A. - $7.139.821
  • Barranquilla Fútbol Club S.A. - $6.765.510
  • Orsomarso Sport Club S.A. - $5.560.785
  • Bogotá Fútbol Club S.A. - $5.069.064
  • Real Soacha Cundinamarca S.A. - $4.774.173
  • Club Deportivo Real Santander S.A. - $4.396.575
  • Club Boca Juniors Cali S.A. - $2.900.462
  • Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A. - $2.350.968

El patrocinio, principal fuente de recursos del fútbol femenino

Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali
Los patrocinios representaron la principal fuente de recursos del fútbol femenino con el 46,2 % del total - crédito Deportivo Cali

Los patrocinios representaron 46,2 % de los recursos del fútbol profesional femenino y superaron los $5.222 millones. La participación en eventos fue la segunda fuente de ingresos, con una cuota de 30,3%.

La nómina deportiva concentró 80,1% de los gastos deportivos de los clubes femeninos. Esa asignación estuvo dirigida al talento de los planteles.

Por sus niveles de ingresos e inversión se destacaron Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín. Nacional y Millonarios lideraron la captación de patrocinios, con $1.642 millones y $1.398 millones, respectivamente.

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