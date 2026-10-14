Laura Sarabia se refirió a una presunta red de prostitución en la Casa de Nariño: “Uno como funcionario público, cuando conoce la comisión de delitos, debe denunciar”

Laura Sarabia figura en una ilustración junto a la Casa de Nariño y varias siluetas femeninas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia, afirmó que no tiene pruebas sobre la existencia de una supuesta red de prostitución en la Casa de Nariño, luego de ser consultada en La FM por señalamientos atribuidos a Eva Ferrer.

La periodista le preguntó a Sarabia si, durante el período en el que se desempeñó como una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro, tuvo conocimiento de mujeres jóvenes que fueran llevadas al mandatario o de una estructura de ese tipo dentro de la Presidencia.

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“Yo no tengo pruebas de eso”, respondió Sarabia. La exfuncionaria señaló que hablar de una red de prostitución implica referirse a un posible delito y sostuvo que un funcionario público debe denunciarlo si conoce hechos de esa naturaleza.

“Uno como funcionario público, cuando conoce la comisión de delitos, debe denunciarlo. Yo hablar de red de prostitución o de eso, la verdad, no lo voy a hacer, porque yo no tengo pruebas”, expresó en la entrevista con la cadena radial.

Una ilustración ubica a Laura Sarabia frente a la Casa de Nariño en Bogotá junto a las siluetas de varias mujeres - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sarabia dijo que no conoce a las jóvenes mencionadas en los señalamientos

La periodista insistió sobre versiones acerca de mujeres jóvenes que, sin ocupar cargos oficiales, habrían tenido poder o dado órdenes dentro de la Presidencia. Frente a esa consulta, Sarabia aseguró que no las conoce.

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“No, yo no las conozco”, afirmó. Después pidió que la persona que formuló los señalamientos identificara a quienes presuntamente integraban esa estructura, dado que consideró grave una acusación de ese tipo.

“Me gustaría que Angie pudiera contar los nombres de esas personas, para poder determinar quiénes hacían parte de esa supuesta red de prostitución”, dijo Sarabia. En la información suministrada para esta nota, los señalamientos se atribuyen a Eva Ferrer, mientras que la exdirectora del Dapre se refirió a Angie Rodríguez, mujer que tomo el cargo de Sarabia en 2025 y se convirtió en la mano derecha de Petro durante un año.

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La exjefa de gabinete también indicó que no le correspondía intervenir en asuntos relacionados con la vida privada del presidente. “Eso no compete a mis labores como jefe de gabinete”, manifestó.

Laura Sarabia - Exembajadora de Colombia en Reino Unido - Gobierno de Gustavo Petro - crédito @laurisarabia/Instagram

Angie Rodríguez acusó a Laura Sarabia de chantajear a Petro por la embajada en Reino Unido

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia Angie Rodríguez afirmó que Laura Sarabia habría chantajeado a Gustavo Petro para lograr su nombramiento como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Rodríguez hizo la acusación el 12 de octubre, durante una entrevista con Caracol Radio. Según su relato, el episodio ocurrió tras la salida de Sarabia de la Cancillería, cuando se buscaba una sede diplomática para ella.

La exfuncionaria aseguró que Petro le pidió revisar qué embajadas estaban disponibles. “Acá está Laura otra vez y se descompuso. Toca ubicarla como sea”, afirmó Rodríguez que le manifestó el mandatario durante una conversación en la Presidencia.

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Angie Rodríguez acusó a Laura Sarabia de presuntamente chantajear al presidente Gustavo Petro para obtener la embajada en el Reino Unido - crédito Dapre/AP

Rodríguez sostuvo que inició el proceso para designar a Sarabia en el Reino Unido sin compartir la decisión. “Yo contra mi voluntad empecé el trámite para que ella fuera embajadora en Reino Unido”, agregó.

Consultada por las razones del nombramiento, afirmó: “Yo me di cuenta de qué estaba pasando, que ella lo estaba chantajeando en el celular. Y tenía que sí o sí nombrarla”.

La exdirectora del Dapre también aseguró que Sarabia tendría fotografías y videos sobre asuntos personales de Petro. No presentó pruebas ni detalló el supuesto contenido de ese material.

“Ella sí tiene fotos, ella sí tiene videos, ella sí tiene todo de lo que él hacía”, dijo Rodríguez. Al explicar por qué hizo públicas sus acusaciones, añadió: “Gracias a Dios estoy viva para poder contar y voy a seguir contando más cosas”.

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