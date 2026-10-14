Colombia

Apareció la turista que dañó la escultura del cura Umaña en Cartagena y pidió disculpas: “No soy una mala persona”

La mujer identificada como Laura ofreció disculpas públicas ante el Distrito y asumió el costo de restaurar la pieza ubicada en la Plaza de la Trinidad

Laura asumió el costo de restaurar la escultura del padre Umaña tras su caída en Getsemaní - crédito @dumek_turbay/X

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La turista identificada como Laura se presentó de manera voluntaria ante la Alcaldía de Cartagena para responder por los daños ocasionados a la escultura del padre Umaña, ubicada en la Plaza de la Trinidad, en el barrio Getsemaní.

El caso se conoció después de la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a la visitante colgarse de la figura y provocar su caída la noche del sábado 10 de octubre de 2026.

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La mujer ofreció disculpas públicas a los cartageneros y aseguró que asumirá la reparación del monumento. Según informó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, Laura cubrió el valor requerido para restaurar la obra, que hace parte del paisaje cultural de uno de los sectores más visitados de la ciudad.

“Buenas tardes, mi nombre es Laura. Soy la persona involucrada en un video que está rondando en redes sociales”, manifestó la turista al inicio de su pronunciamiento. La implicada señaló que acudió a las autoridades con el propósito de responder por lo ocurrido y buscar un acuerdo para compensar los perjuicios.

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La mujer que se colgó de la estatua del padre Umaña se presentó ante la Alcaldía de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X
La mujer que se colgó de la estatua del padre Umaña se presentó ante la Alcaldía de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X

Laura dijo que no tuvo intención de afectar la escultura

Durante su declaración, Laura indicó que su conducta no tuvo como objetivo atacar el patrimonio ni causar daños materiales. “El día de hoy vengo a poner la cara por mis acciones y a procurar resarcir los daños ocasionados por mí”, afirmó ante funcionarios distritales.

La visitante agradeció al alcalde Turbay por facilitar el encuentro con la administración local. También extendió una invitación a residentes, viajeros y extranjeros para que adopten conductas responsables frente a los bienes históricos de la capital de Bolívar.

“Invito a todos los colombianos, a los cartageneros, visitantes y turistas, a que cuidemos el patrimonio histórico de Cartagena y de nuestra nación para que estos casos no vuelvan a ocurrir”, expresó Laura.

En su intervención, insistió en que el incidente no fue premeditado. “Yo no lo hice intencionalmente, nunca quise agredir nada, no quise causar ningún daño”, sostuvo. A nombre de su familia, ofreció excusas a la ciudadanía y al mandatario local por la caída de la figura dedicada al sacerdote Rafael García-Herreros Umaña.

La escultura del padre Umaña será restaurada antes del 11 de noviembre tras el pago de la responsable - crédito @dumek_turbay/X

La Alcaldía confirmó el pago de la reparación

El alcalde Dumek Turbay informó que la mujer se acercó por iniciativa propia a la administración distrital y cumplió con el pago destinado a reparar la pieza. El funcionario valoró que la responsable asumiera las consecuencias de su actuación.

“Laura se acercó a nosotros, ofreció disculpas a la ciudad y pagó la reparación del daño ocasionado. Agradecemos el gesto y lo valoramos”, señaló Turbay en una actualización sobre el episodio.

El mandatario recordó que el Distrito ya había anunciado el retiro de dos esculturas instaladas en la Plaza de la Trinidad. Además de la imagen del Cura Umaña, la obra dedicada a Pedro Romero será sometida a mantenimiento.

Las piezas permanecerán bajo custodia de la Escuela Taller de Cartagena mientras se definen los procedimientos de intervención. La Junta de Acción Comunal de Getsemaní deberá dialogar con la escultora Nora Quintana, autora de la figura afectada, para establecer los criterios técnicos de recuperación.

La administración distrital busca recuperar la escultura y el entorno de la Plaza de la Trinidad antes de los actos por la Independencia de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X
La administración distrital busca recuperar la escultura y el entorno de la Plaza de la Trinidad antes de los actos por la Independencia de Cartagena - crédito @dumek_turbay/X

La restauración busca llegar antes del 11 de noviembre

En un video divulgado por el alcalde, Turbay mostró el traslado de la escultura del Cura Umaña y explicó que la administración respaldará el proceso que acuerden la comunidad y la autora de la obra.

“Lo primero es tener resuelto lo de la escultura, lo que representa la escultura”, afirmó el alcalde. También destacó que falta menos de un mes para la conmemoración de la Independencia de Cartagena, cuya celebración central se realiza cada 11 de noviembre.

El presidente de la Junta de Acción Comunal de Getsemaní, Said Marín, agradeció la intervención de las autoridades. “Aquí lo importante es que se ha sido muy pragmático con la necesidad que hoy tiene el barrio. Estamos agradecidos con el Distrito de Cartagena”, dijo.

Turbay afirmó que las labores incluirán la recuperación de la fachada de la Parroquia de la Santísima Trinidad, ubicada frente a la plaza. El objetivo es que el entorno esté preparado para los actos conmemorativos de noviembre.

“La cita es el 11 de noviembre a las 10 de la mañana”, indicó el alcalde, al referirse al homenaje anual por la fecha independentista. La administración reiteró su llamado a proteger monumentos, bustos y esculturas, al considerar que forman parte del patrimonio cultural y urbano de Cartagena.

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