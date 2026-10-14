Se hizo viral video de una rata paseando por los pasillos del Congreso de Colombia: “¿Visita inesperada o congresista desubicado?”

El video muestra el desplazamiento de un pequeño roedor a lo largo de los escalones de una estructura interior el Edificio Nuevo del Congreso. Las imágenes captan al animal moviéndose cerca de la pared mientras baja por los peldaños - crédito Captura de Video X/RedMas Noticias

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En Colombia, la realidad cada vez supera la ficción. En redes sociales se viralizó un video en el que se muestra una rata circulando por los pasillos del Edificio Nuevo del Congreso.

En el filme, se observa como el roedor desciende por una de las escaleras de la edificación y, al notar la presencia de varios ciudadanos, huye rápidamente a su escondite.

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El momento generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. Algunos lo tomaron de forma humorística, e incluso, otros optaron por realizar la comparación coloquial del animal con los integrantes del parlamento colombiano, así como otros personajes de la vida política.

El momento fue captado en video difundido por las redes sociales - crédito Presidencia de Colombia/Captura de Video X - RedMas Noticias

“¿Visita inesperada o Congresista desubicado?”; “De que partido será?”; “Llevaba chaqueta azul marca North Face?”; “Otro día en la oficina…”; “Está en su hábitat, porque tanta preocupación”; “De visita a mis coterráneos”; “eso es común, de que se asombran”; “Normal”; “El congreso está lleno de ellos”; “El sabe donde es el nido de ratas hahaha”; “Buscando el nuevo nido”, fueron algunas de las respuestas de los internautas en las plataformas digitales.

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Entre tanto, hubo quienes hicieron un llamado a las autoridades para que se inspeccione el sitio y se realice una limpieza al edificio.

Por el momento, desde el Congreso de la República no se ha emitido ningún pronunciamiento ante la presencia de este roedor en las instalaciones del legislativo, ni se conoce si se contempla una limpieza general a la edificación.

El Congreso no se ha pronunciado por la presencia del roedor - crédito Colprensa

“Nido de ratas”

En el argot popular colombiano, “rata” funciona como sinónimo de ladrón o corrupto. Esa asociación explica que la palabra haya sido empleada por representantes de distintos sectores para atacar, descalificar o denunciar a integrantes del Congreso y de la clase política.

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De hecho, el video generó que los usuarios en redes sociales rememoraran estos hechos que han marcado la historia de la política nacional.

Uno de ellos fue el entonces senador Gustavo Bolívar que, durante una sesión de julio de 2019, calificó al legislativo como un “nido de ratas”, ya que, en ese momento, cuestionó el hundimiento de un proyecto anticorrupción que buscaba eliminar la casa por cárcel para funcionarios corruptos.

Bolívar vinculó su crítica al ausentismo parlamentario y al trámite de determinadas iniciativas legislativas. El proyecto que motivó su intervención pretendía suprimir el beneficio de detención domiciliaria para funcionarios involucrados en corrupción, pero fue archivado.

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Gustavo Bolívar calificó como "nido de ratas" al Congreso - crédito Prensa Senado

Tras aquel debate, el exsenador anunció que escribiría Nido de ratas, un libro crítico sobre su experiencia dentro del poder legislativo. Incluso, en diálogo con Semana, enfatizó en que su comentario le había costado su vicepresidencia en el Senado. “Es una porquería. Lo llamé nido de ratas, lo dije en una plenaria y en una de esas se pararon a insultarme. Esa fue la revancha que me cobraron cuando fui designado para ser el segundo vicepresidente y todos votaron en blanco”, declaró al medio citado.

La expresión siguió apareciendo en controversias posteriores, aunque siempre como parte de señalamientos de actores políticos particulares. Ninguna autoridad la adoptó como nombre formal de la institución.

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El senador de Alianza Verde, Jonathan Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, ha usado en varias oportunidades términos como “ratas” y “vividores del Estado” para referirse a congresistas tradicionales o involucrados en escándalos de corrupción, tanto durante debates plenarios como en sus redes sociales.

Un grupo de asistentes lanzó cuatro ratones blancos a la bancada del Centro Democrático en el Senado en diciembre de 2018 - crédito Archivo Colprensa

También dirigentes alternativos y de izquierda, incluidos sectores que estuvieron vinculados al Polo Democrático, compararon de forma metafórica al legislativo con un nido de roedores. Sus críticas se dirigieron a las llamadas “jugaditas” parlamentarias y a la aprobación de reformas que consideran contrarias a los intereses de la población.

El término también tuvo una representación literal en diciembre de 2018, cuando personas ubicadas en el palco de invitados del Senado arrojaron una bolsa con cuatro ratones blancos vivos y confeti hacia la bancada del Centro Democrático, donde estaba el expresidente Álvaro Uribe. El episodio provocó acusaciones cruzadas: algunos sectores lo consideraron un sabotaje o una agresión, mientras otros lo defendieron en redes sociales como una metáfora del descontento ciudadano con los legisladores.

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