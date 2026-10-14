Abelardo de la Espriella le ordenó a los funcionarios del Gobierno trabajar presencialmente durante la jornada de protestas de este miércoles 14 de octubre

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó la asistencia presencial de los funcionarios públicos el 14 de octubre - crédito Joel González/Presidencia

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella emitió una circular para que los funcionarios públicos asistan presencialmente a sus lugares de trabajo el 14 de octubre, fecha prevista para las marchas de la oposición, y cumplan los horarios establecidos por cada entidad.

La instrucción busca garantizar la atención a la ciudadanía, la continuidad del servicio y el funcionamiento habitual de las entidades públicas. El documento también advierte sobre las consecuencias que podrían derivarse del incumplimiento de esas disposiciones.

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El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, pidió adoptar las medidas de coordinación necesarias para facilitar el ingreso del personal y asegurar el cumplimiento de los compromisos institucionales.

Vale recordar que durante el Gobierno de Gustavo Petro se emitían circulares que eximían a los funcionarios de asistir a sus puestos de trabajo y los invitaban a participar en movilizaciones. La nueva instrucción no contempla permisos generales para dejar de trabajar y ordena mantener las jornadas presenciales.

Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva deberán asistir a sus lugares de trabajo y cumplir los horarios institucionales - crédito Dapre

Por medio del Dapre se ordenó a las entidades de la Rama Ejecutiva mantener la jornada ordinaria de trabajo presencial este miércoles 14 de octubre de 2026 en Bogotá, con el argumento de garantizar la continuidad del servicio público.

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La directriz establece que los servidores públicos deben concurrir a sus lugares de trabajo y cumplir los horarios definidos por cada organismo. El documento está firmado por Carlos Andrés Ríos Puerta, director de la entidad.

La Presidencia señaló que la decisión alcanza a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Según el texto, los funcionarios tendrán que asistir “normalmente a sus lugares de trabajo y cumplir los horarios institucionales aplicables”.

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se permitía la ausencia laboral para asistir a movilizaciones - crédito Santiago Saldarriaga/AP

La comunicación precisa que cada entidad deberá impartir las instrucciones correspondientes dentro de sus competencias. También advierte que el incumplimiento de la disposición podrá tener consecuencias: “Lo anterior, so pena de las consecuencias a que haya lugar”.

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El Dapre solicitó a los organismos nacionales que adopten medidas de coordinación para facilitar el ingreso de los trabajadores durante la jornada y preservar la prestación de los servicios.

La instrucción contempla que las instituciones garanticen “la atención ciudadana, el cumplimiento de los compromisos institucionales y la continuidad de los servicios”.

Además, las entidades tendrán que comunicar las directrices a sus servidores públicos de forma oportuna. El documento aclara que la orden se aplica “sin perjuicio de las situaciones particulares legalmente justificadas y las medidas que corresponda adoptar a cada entidad”.

Las marchas contra las decisiones del Gobierno de Abelardo De La Espriella se concentrarán en Bogotá el 14 de octubre

Las marchas del 14 de octubre en Bogotá iniciarán a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional - crédito Colprensa

Las marchas del 14 de octubre en Colombia tendrán una concentración en Bogotá, con inicio previsto a las 10:00 a. m. en el Parque Nacional. Esta manifestación fue convocada por la oposición como rechazo a las decisiones económicas y laborales del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La jornada reunirá a organizaciones sindicales, sectores políticos y agrupaciones vinculadas al Pacto Histórico, con la participación anunciada del expresidente Gustavo Petro.

Las movilizaciones se producirán en medio de las discusiones sobre las medidas de la administración nacional y las condiciones laborales y económicas del país. Petro comunicó su asistencia mediante varias publicaciones en redes sociales.

Según un comunicado de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la concentración de Bogotá estará dirigida principalmente al magisterio, aunque la convocatoria incluye a otros sectores sociales y organizaciones que respalden las reivindicaciones sindicales. La organización invitó a sus afiliados y a la ciudadanía a participar.

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Así mismo, la organización informó que habrá movilizaciones en otras ciudades, entre ellas Medellín, donde el punto podría ser la plaza San Antonio; Cali, con una eventual concentración en la plaza de Caycedo; Bucaramanga, Barranquilla y Armenia.

De acuerdo con un anuncio del Pacto Histórico, las jornadas comenzarían alrededor de las 10:00 a. m., pero el horario y los puntos de encuentro siguen pendientes de confirmación oficial.