Colombia

Gustavo Petro criticó la llegada de Carlos Suárez, el estratega de la campaña de Abelardo de la Espriella, a la junta directiva de Ecopetrol: “Ahora sí estamos como Venezuela”

El expresidente de la República advirtió que no solo la petrolera estatal estaría quedando en malas manos, sino que la situación se repite en la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras

Gustavo Petro criticó la llegada de Carlos Suárez a la junta directiva de Ecopetrol - crédito Europa Press/Defensores de la Patria
Gustavo Petro criticó la llegada de Carlos Suárez a la junta directiva de Ecopetrol - crédito Europa Press/Defensores de la Patria
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Carlos Suárez, actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, fue anunciado el 6 de agosto de 2026 como directivo de Copper Giant, una minera canadiense que explora yacimientos de cobre y molibdeno en Putumayo, antes de asumir un cargo desde el que tendrá bajo su competencia investigaciones que involucran al empresario venezolano Serafino Iácono, socio y amigo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La designación en la minera ocurrió un día antes de la posesión presidencial y coincidió con una capitalización de CAD 28,8 millones, equivalentes entonces a unos USD 19,9 millones o $65.000.000.000. La inversión convirtió a Denarius Metals Corp en la accionista con mayor participación en Copper Giant.

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Suárez, abogado bogotano de 57 años, pasó de asesorar a políticos regionales a diseñar y ejecutar la estrategia que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Copper Giant lo presentó con esa descripción, aunque su incorporación duró menos de tres semanas.

Carlos Suárez fue elegido integrante independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol y quedó perfilado para presidir el órgano - crédito Carlos Suárez
Carlos Suárez fue elegido como presidente de ja junta directiva de Ecopetrol - crédito Carlos Suárez

El 21 de agosto de 2026, la compañía informó que Suárez no continuaría en su estructura por un “posible conflicto de interés futuro”. Seis días más tarde encabezó la lista de candidatos para la junta directiva de Ecopetrol y posteriormente asumió la presidencia de ese órgano, reveló La Silla Vacia.

Sobre la cercanía entre Carlos Suárez y Iácono, el expresidente de la República Gustavo Petro sostuvo que los movimientos apoyados por Abelardo de la Espriella dentro de Ecopetrol le entregran el poder de la petrolera más importante del país a empresarios aliados del Gobierno.

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A la par, sostuvo que el empresario venezolano, al que relacionó con Alex Saab, será quien tenga mayor control sobre la compañía estatal, por lo que comparó la situación con Venezuela. En ese sentido, señaló que los colombianos deben unirse para proteger el patrimonio nacional.

Petro comparó a Colombia con Venezuela tras la polémica llegada de Carlos Suárez a la junta directiva de Ecopetrol - crédito @petrogustavo/X
Petro comparó a Colombia con Venezuela tras la polémica llegada de Carlos Suárez a la junta directiva de Ecopetrol - crédito @petrogustavo/X

“Serafino Iácono ahora si es dueño de Ecooetrol, del cobre, del oro de Colombia, socio de Abelardo de la Espriella y de Alex Saab. Ahora si estamos como Venezuela, solo que hay un pueblo colombiano y un pueblo venezolano que deben hacerse respetar (sic)”, escribió en su cuenta de X.

En otro mensaje públicado en sus plataformas digitales, Petro señaló que no solo Ecopetrol estaría quedando en malas manos, sino que dijo que la situación se repite en entidades clave para el país como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (SAE).

“Mientras, le están entregando Ecopetrol, la SAE, la ANT, la presidencia a los defensores del narcotráfico que gritan bien duro contra los narcos para ocultar la realidad de sus negocios”, expuso.

El exgobernante de los colombianos también aprovechó para destacar los logros de su cuatrienio al mando del país, entre ellos la mejoría en los indicadores de pobreza.

El expresidente de la República advirtió que no solo la petrolera estatal estaría quedando en malas manos, sino que la situación se repite en la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras - crédito @petrogustavo/X
El expresidente de la República advirtió que no solo la petrolera estatal estaría quedando en malas manos, sino que la situación se repite en la Sociedad de Activos Especiales y la Agencia Nacional de Tierras - crédito @petrogustavo/X

“Sacamos siete millones de personas al 31 fe julio de las condiciones de pobreza y de pobreza extrema (sic)”.

Petro agregó: “Lo logramos con la renta ciudadana a las madres con hijos menores de seis años, con el bono pensional por encima del índice de pobreza extrema individual, y sobretodo con el aumento del salario mínimo hasta alcanzar el mínimo vital, porque en Colombia se ganaba por debajo de lo mínimo para vivir y es por el gobierno de la Vida que la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se desplomó y es por eso que redujimos sustancialmente el hambre en el país”.

Sin embargo, dijo que la prensa cuestiona su gestión en la Presidencia, señalando que es un “ladrón o narcotraficante” y no conformes con eso lanzan acusaciones contra la ex primer dama, Verónica Alcocer.

“En Colombia muchos odian al que hace subir a los de abajo, como decía Lula, se odia al que entrega un plato de sopa caliente. Por eso la prensa de los ricos busca mostrarme como ladrón de recursos públicos o narcotraficante y como no pueden, entonces buscan a la madre de mis hijas y la acusan en portadas sin una sola prueba de lo que dicen”, concluyó.

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