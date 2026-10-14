Luis Díaz volvió al gol con el Bayern Múnich en la Champions League y así lo calificó la prensa alemana: “La meta de la salvación”

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El 13 de octubre de 2026, Bayern Múnich regresó a la acción en la UEFA Champions League y empató en condición de visitante ante el Viking de Noruega que contó con Luis Díaz en el once inicial.

Pero además de su presencia, el “Guajiro” volvió a marcar para el “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern Múnich) siendo determinante en el frente de ataque y volviendo a tomar la confianza a nivel deportivo tras su irregular comienzo en la temporada 2026-2027.

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Luis Díaz celebrando su gol ante el Viking-crédito Carina Johansen/NTB vía REUTERS

Por este motivo la prensa alemana calificó el rendimiento del colombiano y ese fue el caso de Bild Alemania.

Para uno de los diarios más leídos del país europeo, la participación de Luis Díaz en el ataque durante los 76 minutos que jugó (ya que fue reemplazado por el croata Josip Stanišić) fue determinante para el equipo dirigido por Vincent Kompany, mostrando su reivindicación con el arco contrario y el gol, otorgándole una puntuación de tres puntos, una de las más altas que da el medio en mención:

“¡La meta de la salvación! Después de seis partidos sin marcar ni dar asistencia, logró poner el marcador en 3-2. Dio un pase de Kane a la portería del Viking (minuto 71). Previamente había marcado un espectacular gol en fuera de juego (minuto 61) y tuvo una hermosa definición desde la frontal del área (minuto 14). Grado 3)“, dijeron.

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Luis Díaz volvió a reconciliarse con el gol-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El diario TZ Múnich por su parte también le otorgó una de las calificaciones más altas a Luis Díaz, aunque detalló que la sociedad con su compañero en el ataque Nathaniel Brown no fue la más destacada:

“Luis Díaz: La coordinación con Brown fue un desastre total. Mejoró después de que Davies entrara y marcara el gol del 3-2. Calificación: 3″, explicaron.

Así fue el empate entre el sorprendente Viking y el Bayern Múnich en Noruega

Viking fue la gran sorpresa de la jornada de la fase de liga en la Champions League-crédito Carina Johansen/NTB vía REUTERS

Bayern Múnich empató 3-3 ante el Viking FK el martes por la noche en Stavanger, durante la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, después de remontar dos goles de desventaja con un doblete de Harry Kane y un tanto de Luis Díaz, pero conceder la igualdad definitiva en el minuto 90.

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La expulsión de Michael Olise condicionó el tramo final para el conjunto alemán. El atacante recibió su segunda tarjeta amarilla en el minuto 73 por conducta antideportiva, por lo que el Bayern disputó el último cuarto de hora con un futbolista menos.

Herman Haugen aprovechó esa superioridad numérica en el cierre. El jugador del Viking cabeceó un centro desde la izquierda para establecer el empate en el minuto 90, cuando el Bayern ya había revertido por completo el resultado adverso de la primera parte.

Así fue el gol de Gianni Stensness en el Viking vs. Bayern-crédito Carina Johansen/NTB vía REUTERS

El Viking tomó ventaja apenas iniciado el encuentro. Gianni Stensness marcó el 1-0 en el minuto dos al imponerse de cabeza tras un saque de esquina desde la derecha y vencer al portero Jonas Urbig.

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El Bayern intentó responder de inmediato, aunque encontró pocas grietas en una defensa local ordenada. Henrik Falchener bloqueó un remate de Konrad Laimer, mientras que Olise, con un tiro libre, y Luis Díaz, con un disparo, se encontraron con las intervenciones del arquero Arild Østbø.

Kane tuvo una ocasión clara para igualar a los 34 minutos. Olise envió un centro desde la derecha y el delantero inglés conectó un cabezazo desde corta distancia, pero el remate salió centrado y Østbø consiguió detenerlo.

El equipo noruego amplió la diferencia cuatro minutos después mediante un contraataque iniciado tras recuperar el balón en su propia área. Erik Botheim habilitó a Peter Christiansen, quien cruzó su carrera con la de Nathaniel Brown, quedó solo frente a Urbig y definió hacia el ángulo inferior derecho.

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La desventaja de 2-0 llevó al Bayern a realizar tres cambios durante el descanso. Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Ismael Saibari ingresaron por Jonathan Tah, Brown y Lennart Karl.

Kane y Díaz completaron una remontada incompleta

El momento cuando Harry Kane anota en Noruega-crédito Carina Johansen/NTB via REUTERS

La presión del Bayern aumentó en el segundo tiempo y tuvo efecto a los 54 minutos. Laimer fue derribado dentro del área por Tripić y Kane convirtió el penalti con un disparo al ángulo inferior izquierdo que engañó al guardameta rival.

El inglés volvió a marcar seis minutos más tarde. Davies abrió hacia Joshua Kimmich, quien envió un centro al área para que Kane conectara de cabeza y estableciera el 2-2.

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Luis Díaz puso al Bayern en ventaja a los 71 minutos, tras una jugada que comenzó con un pase de Kane hacia el área. Laimer prolongó la pelota de volea y el delantero colombiano la empujó a la red para el 2-3.

Olise fue expulsado dos minutos después y el Viking volcó sus esfuerzos sobre el área visitante. Haugen selló el resultado con su cabezazo en el minuto 90 y el marcador no volvió a modificarse.