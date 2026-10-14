Dólar hoy 14 de octubre de 2026: abrió en $3.202,73, $21,66 por encima de la Tasa Representativa del Mercado

El dólar estadounidense abrió en 3.201 pesos colombianos, por encima de la Tasa Representativa del Mercado fijada para la jornada - crédito Sam Mircovich/Reuters

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El dólar estadounidense abrió en $3.202,73 en Colombia este miércoles 14 de octubre, $21,66 por encima de la Tasa Representativa del Mercado de $3.181,74, mientras la inflación de septiembre en Estados Unidos elevó las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva y limite la reciente fortaleza del peso colombiano.

La cotización oficial descendió $12,70 frente a los $3.194,44 vigentes el martes 13. En la apertura, la divisa osciló entre $3.200 y $3.204, con 23 transacciones por USD 6,5 millones.

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La jornada llegó después de una semana en la que el dólar acumuló una caída de $79,05, equivalente al 2,41%, desde los $3.273,49 registrados al comienzo de ese período. En lo que va de octubre, la moneda retrocede 3,67%, mientras que la disminución anual alcanza 14,33%, o $538,33.

El precio actual está $155,19 por debajo del máximo de $3.349,63 que alcanzó el 29 de septiembre. Los análisis del mercado sitúan el rango de negociación semanal entre $3.150 y $3.260.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,84%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un 12,48%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano presenta una tendencia positiva, consolidándose con un incremento en el último día. La volatilidad actual del 8,65% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 14,17%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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La inflación estadounidense y el petróleo como variables del dólar

La inflación de Estados Unidos alcanzó el 3,7% anual en septiembre y presionó las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos subió 3,7% anual en septiembre, por encima del 3,6% previsto por el mercado y del 3,4% de agosto. La variación mensual fue de 0,6%, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, alcanzó 2,6% anual y 0,3% mensual.

La publicación impulsó cerca de 0,4% al dólar internacional y elevó las apuestas a una nueva suba de tasas de la Reserva Federal. Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses retrocedieron tras el dato, en una reacción inicial de cautela.

El petróleo Brent rondó los USD 106,60 por barril debido a nuevos ataques en Arabia Saudita y a los temores sobre el suministro en Oriente Medio. Para Colombia, un mayor precio del crudo puede aumentar el ingreso de dólares por exportaciones, aunque la tensión geopolítica también favorece la búsqueda de activos de refugio y amplía la volatilidad.

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Camilo Suárez, presidente de Asoblockchain Colombia, dijo a Infobae Colombia que la cotización podría fluctuar entre $3.170 y $3.225 durante la jornada. A su juicio, mantenerse por debajo de $3.200 sostendría la fortaleza reciente del peso, mientras que superar la zona de $3.220 a $3.225 señalaría un rebote.

“Pero esta mañana llegó un dato capaz de cambiar el libreto. La inflación de Estados Unidos subió 3,7% anual en septiembre, por encima del 3,6% esperado. La inflación básica, que excluye alimentos y energía, quedó en 2,6%. Tras conocerse el dato, el dólar internacional ganó cerca de 0,4% y aumentaron las apuestas a una nueva subida de tasas de la Reserva Federal”, dijo Suárez.

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En esta ilustración, tomada el 24 de marzo de 2026, se ven billetes de dólar estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Por su parte, la analista de mercados de Eqqual Planeación Financiera, Sajamaya Vallejo, señaló a Infobae Colombia que el mercado esperaba un rango de negociación de $3.155 a $3.210. Identificó soportes en $3.170 y $3.155, y resistencias en $3.195 y $3.210.

Así mismo, la experta destacó el informe de la inflación en Estados Unidos el cual podría ejercer presión sobre el precio de la divisa en Colombia: “En el panorama internacional, la noticia más relevante de la mañana es la inflación de septiembre en Estados Unidos, que alcanzó el 3,7% anual, superando el 3,6% esperado por el mercado y el 3,4% registrado en agosto”.

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Tras la divulgación del dato, los futuros de los principales índices en la bolsa estadounidense registraron caídas, evidenciando una postura inicial de prudencia en los mercados. Esta dinámica se ve reforzada por los conflictos geopolíticos en Oriente Medio y la inestabilidad en los precios del crudo, factor decisivo para las divisas de economías exportadoras como la colombiana.

“Una recuperación del dólar internacional y de los rendimientos de los bonos del Tesoro podría generar presiones alcistas sobre el USD/COP y limitar la reciente apreciación del peso”, afirmó Vallejo.

Por su parte, Felipe Mendoza, Analista de mercados EBC Financial Group indicó que: “Si los compromisos de austeridad fiscal interna y un dato de inflación estadounidense en línea o inferior a lo esperado reducen la presión sobre el dólar, el peso colombiano ganará tracción para buscar testear soportes técnicos en la franja de los $3.165 a $3.175 por dólar. Por el contrario, si una sorpresa al alza en el IPC de EE. UU. reaviva el tono restrictivo de la Fed o si prevalecen las dudas sobre la desaceleración del PIB nacional proyectada por el FMI, la paridad rebotará buscando validar las resistencias situadas en la zona de los $3.195 a $3.210 pesos por dólar”.

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La tendencia bajista acumulada del peso colombiano

La divisa estadounidense acumuló una caída del 14,33% en el mercado colombiano durante el año - crédito Abubaker Lubowa/Reuters

Durante la semana anterior, el dólar perdió $79,05, una caída de 2,41% frente a los $3.273,49 con los que había comenzado ese período. La moneda estadounidense acumulaba una reducción de 3,67% en el mes y de 14,33% en el año, equivalente a $538,33.

La cotización se encontraba $155,19 por debajo del máximo de $3.349,63 alcanzado el 29 de septiembre. Para esa semana, los análisis de mercado proyectaban una negociación entre $3.150 y $3.260.

En la rueda bursátil anterior, el dólar abrió en $3.205, alcanzó un máximo de $3.209,77 y un mínimo de $3.170,11. El cierre se produjo cerca de $3.183,44, con operaciones por aproximadamente USD 1.193,8 millones distribuidas en 1.778 transacciones.

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El Banco de la República mantenía su tasa de interés de referencia en 12,25%, mientras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportaba una inflación anual de 6,29%. La evolución de esas variables locales se sumaba a los movimientos del dólar internacional, los bonos del Tesoro estadounidense y las materias primas.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó detalles de una ley de rescate económico orientada a recortar el gasto público. También se evaluaban alternativas de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional a través de una línea de precaución y liquidez que podría alcanzar hasta USD 16.620 millones en dos años, sujeta a condiciones y aprobación.

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