Estudiante universitsario se quedó dormido en su carro y despertó en los patios del tránsito en Bogotá: qué fue lo que pasó

El conductor explicó que se acomodó a dormir en su carro estacionado tras pasar la noche en vela.- crédito Secretaría de Tránsito de Bogotá

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El vehículo de un estudiante de Diseño de la Universidad de los Andes terminó inmovilizado en los patios en el occidente de Bogotá, después de que una grúa lo trasladara mientras él dormía en el interior.

El caso requirió la intervención de la Policía Nacional y se extendió durante varias horas. El joven afirmó que había estacionado cerca de la universidad tras haber trasnochado. Durante la tarde, se acomodó en el auto mientras esperaba el cambio de clases y se quedó dormido.

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La grúa trasladó el carro hacia los patios de Álamos sin que, según el relato del universitario, los funcionarios advirtieran que él permanecía dentro.

El joven despertó cuando el vehículo ya avanzaba sobre la plataforma y sostuvo que pidió detener el traslado para poder bajarse, aunque los trabajadores habrían continuado el recorrido.

Un estudiante de la Universidad de los Andes despertó en el interior de su vehículo mientras una grúa lo llevaba hacia los patios en Bogotá - crédito Captura de video Noticias Caracol

Esta situación que también alarmó a su familia porque su madre desconocía dónde estaba. “En lo que yo me despierto, pues ya estaba en una grúa perdido”, contó el joven a Noticias Caracol. “Mi mamá estaba súper preocupada”, agregó al describir la reacción de su familia.

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El universitario explicó que su primera preocupación fue saber dónde se encontraba y buscar una forma de abandonar el vehículo sin exponerse a un accidente.

“Mi reacción primero fue como ver dónde estaba, como que abrí una puerta y esperé a que los muchachos dejaran de conducir”, relató el estudiante ante el canal.

Según su versión, les pidió a los trabajadores que detuvieran el recorrido para que pudiera bajarse. El joven sostuvo que no atendieron su petición y que la grúa continuó hacia el sector de Álamos, en el occidente de Bogotá.

Los vidrios polarizados del automóvil dificultaron la visibilidad hacia el interior durante la inspección previa al traslado- crédito Captura de video Noticias Caracol

De esta manera, el estudiante afirmó que decidió permanecer dentro del vehículo cuando se acercaban a la entrada de los patios. La situación derivó en la intervención de integrantes de la Policía Nacional.

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El carro y la grúa quedaron en el CAI de Álamos durante varias horas. Después, el vehículo fue llevado a los patios del mismo sector, donde permaneció inmovilizado.

La principal inconformidad del estudiante apunta a la inspección que realizaron antes de subir el carro a la grúa. Aseguró que los vidrios polarizados impedían ver con facilidad el interior, pero consideró que los funcionarios debían comprobar con mayor detalle si había alguien dentro.

“Yo sé que los muchachos revisaron el vehículo, pero como ustedes pueden ver, es un vehículo polarizado”, afirmó el joven al programa El Ojo de la Noche.

El universitario planteó que una linterna o una revisión más minuciosa habría permitido advertir que él estaba dormido. También cuestionó que el recorrido siguiera adelante tras su pedido de detenerse.

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El artículo 127 del Código Nacional de Tránsito regula los casos en que un vehículo no puede ser trasladado si hay personas dentro - Secretaría de Movilidad de Bogotá

El estudiante citó el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, que regula la inmovilización de vehículos mal estacionados. Según su interpretación de esa norma, un automóvil no debería ser llevado a patios cuando hay una persona en su interior.

Esa interpretación será uno de los aspectos que revisará un abogado, de acuerdo con el relato difundido por Noticias Caracol. El joven busca determinar si hubo irregularidades durante el traslado y por qué no detectaron su presencia antes de cargar el vehículo.

El procedimiento se extendió hasta la madrugada del miércoles 14 de octubre. De acuerdo con el estudiante, cerca de las 2:30 a. m. los funcionarios de la grúa se retiraron después de unas nueve horas en el CAI de Álamos.

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Al final, el joven quedó con su carro inmovilizado dentro de los patios. Sus padres expresaron malestar por lo ocurrido y anunciaron que presentarían una denuncia.

La familia pretende que se establezca si los responsables del traslado cumplieron los controles necesarios antes de mover el vehículo. El caso también pone el foco sobre las verificaciones que deben realizarse cuando un automóvil tiene los vidrios oscuros y su interior no puede observarse con claridad.