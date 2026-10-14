Colombia

Diana Ángel llamó a marchar “pacíficamente” este miércoles 14 de octubre: se refirió a los infiltrados y a los señalamientos de terrorismo

La actriz y cantautora colombiana convocó a sus seguidores a movilizarse desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar en Bogotá y pidió grabar todo lo que suceda durante la jornada

Diana Ángel agradeció el diálogo e instó a seguidores de Abelardo de la Espriella a frenar hostigamientos - crédito @dianangel01/Instagram - @AbelardoPTE
Diana Ángel agradeció el diálogo e instó a seguidores de Abelardo de la Espriella a frenar hostigamientos - crédito @dianangel01/Instagram - @AbelardoPTE
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La actriz y cantautora colombiana Diana Ángel encendió la previa de la jornada de movilizaciones del 14 de octubre con un llamado directo a sus seguidores.

“Vamos a marchar mañana pacíficamente”, escribió en su cuenta de X la noche del 13 de octubre, horas antes de que miles de personas salieran a las calles de Bogotá rumbo a la Plaza de Bolívar.

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La artista fijó ella misma el punto de encuentro: Parque Nacional, a las 10:00 a. m. y desde ahí, según su convocatoria, la columna debía avanzar por toda la Carrera Séptima, donde se encontrarán todos los que marchen en la capital del país.

Diana Ángel advirtió sobre infiltrados y señalamientos de terrorismo

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La actriz y seguidora del expresidente Gustavo Petro, envió un mensaje a sus seguidores previo a las marchas en Bogotá - crédito @DianAngel01/X

En su mensaje, la actriz reconoció que la protesta enfrenta riesgos que escapan al control de los propios manifestantes. “No podemos controlar los infiltrados, que siempre terminan arruinando las protestas y enlodando la causa, pero aún así saldremos”, planteó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

También denunció un clima de presión previo a la jornada. “Usarán cualquier excusa para declararnos terroristas y para provocarnos, pero aún así saldremos”.

El 14 de octubre de 2026, miles de colombianos marcharán en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades en una jornada convocada por Fecode, sindicatos y sectores del Pacto Histórico contra las políticas económicas y laborales del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La actriz cerró su publicación con un pedido concreto a quienes decidieran salir a la calle. “Hago un llamado a la calma, la tranquilidad, la protesta pacífica, como siempre la hemos hecho y en lo posible grabar todo lo que suceda, preferiblemente en vivo”, escribió.

Un decreto presidencial se conoció dos días antes de la marcha

Desde Fecode se anunciaron los puntos de encuentros de varios sindicatos filiales - crédito @fecode/X
Desde Fecode se anunciaron los puntos de encuentros de varios sindicatos filiales - crédito @fecode/X

La convocatoria llegó después de que el propio De la Espriella anunciara, en una alocución transmitida por cadena nacional el 12 de octubre, la firma de un decreto para prohibir los bloqueos permanentes de vías públicas durante las protestas.

“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera”, afirmó el mandatario en el anuncio que hizo durante una alocución.

El presidente diferenció ese tipo de medidas de la manifestación pacífica, que según dijo, quedará protegida. “La marcha pacífica se protege. El diálogo es la regla. La Fuerza Pública no se mete con quien marcha sin agredir”, sostuvo De la Espriella ante el diario.

Gustavo Petro también llamó a marchar sin violencia

El expresidente Gustavo Petro se sumó a la convocatoria con un mensaje difundido desde su cuenta de X y replicado en Facebook el 12 de octubre. El dirigente del Pacto Histórico confirmó su presencia en Bogotá y pidió una participación amplia.

Petro acompañará las marchas en Bogotá, y pidió que sean movilizaciones pacíficas - crédito @petrogustavo/X
Petro acompañará las marchas en Bogotá, y pidió que sean movilizaciones pacíficas - crédito @petrogustavo/X

“La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica. La dignidad es tranquila y contundente”, escribió Petro, según citó Portafolio. El exmandatario vinculó la jornada con la defensa del salario mínimo y el acceso a alimentos para los próximos meses.

Fecode confirmó que el punto de encuentro en Bogotá sería el Parque Nacional, el mismo lugar señalado por Diana Ángel en su propia convocatoria.

El magisterio llegó acompañado de comunidades indígenas del Cauca, organizaciones sindicales y sectores sociales que respaldaron los reclamos por educación pública, salud y prestaciones sociales.

La jornada se replicará en varias ciudades del país

Fuera de la capital, las concentraciones se organizaron en distintos horarios y puntos. En Medellín, la cita fue en la plaza San Antonio; en Cali, la movilización partió desde la plazoleta Jairo Varela hacia el Parque de las Banderas.

Bucaramanga sumó dos columnas desde las 9:00 a. m., mientras que Barranquilla, Ibagué, Armenia y Riohacha tuvieron sus propios puntos de encuentro. El Sindicato de Educadores de Santander, además, declaró un paro de 24 horas que suspendió clases en instituciones oficiales del departamento.

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