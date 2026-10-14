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Presidente de la Dimayor se molestó por la cancelación del juego Millonarios vs. Once Caldas debido al estado de la cancha: “Somos el hazmerreir a nivel mundial”

Carlos Mario Zuluaga se mostró con preocupación por el estado de la grama del estadio El Campín y aprovechó para lanzar una fuerte pulla a Sencia

El máximo mandarario del organismo deportivo que regula el fútbol profesional colombiano explicó lo que ocurrió en el Millonarios vs. Once Caldas por la Liga BetPlay-crédito @ESPNColombia/X
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El 13 de octubre de 2026, la Dimayor aplazó el partido entre Millonarios y Once Caldas, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, por el estado de la gramilla del estadio El Campín de Bogotá. El encuentro deberá jugarse en una nueva fecha, todavía sin confirmar, luego de que se resolviera no exponer a los futbolistas a una cancha que podía levantarse durante el juego.

En este contexto, el presidente del organismo Carlos Mario Zuluaga habló en el programa F90 de ESPN Colombia sobre la posibilidad de que Once Caldas pueda tener los tres puntos por el estado de la grama y cuestionó a Sencia por las condiciones en las que entregaron el estadio.

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El presidente de la Dimayor señaló a la empresa Sencia como responsable del deterioro en las instalaciones del estadio El Campín- crédito Catalina Olaya/Colprensa
El presidente de la Dimayor señaló a la empresa Sencia como responsable del deterioro en las instalaciones del estadio El Campín- crédito Catalina Olaya/Colprensa

La falta de escenarios disponibles en la capital colombiana agravó el conflicto por el aplazamiento. Zuluaga sostuvo que Techo es el único estadio habilitado en la ciudad para disputar encuentros, luego de que una tutela frenara la intención de realizar conciertos allí.

El dirigente cuestionó que los estadios sean destinados a eventos públicos mientras el fútbol pierde espacios para competir.

“Ya no hay estadios porque los están usando para eventos públicos, en los que pasan cosas peores que en el fútbol, pero de eso ni se habla”, afirmó.

Zuluaga también mencionó las dificultades operativas que enfrenta el campeonato: amenazas de paro en el país, falta de estadios propios, lluvias y condiciones geográficas que complican los desplazamientos.

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“Estamos haciendo fútbol a pesar del país en el que vivimos”, señaló.

Como era de esperarse, la hinchada en el estadio Metropolitano de Techo es mayoritariamente, casi en su totalidad, de Millonarios - crédito Diego Suárez/Indfobae Colombia
Zuluaga afirmó que la única cancha en condiciones con la que cuenta Bogotá es el estadio Metropolitano de Techo - crédito Diego Suárez/Indfobae Colombia

El aplazamiento también puso bajo discusión la disponibilidad de estadios para el fútbol profesional en Bogotá. Zuluaga advirtió que no existe otro escenario para disputar partidos de primera división, más allá de Techo, y señaló que ese recinto también estuvo contemplado para conciertos.

El dirigente agregó que una tutela impidió que se realizaran esos eventos en Techo. A su juicio, la utilización de los estadios para espectáculos públicos redujo las alternativas para programar encuentros de fútbol.

“No hay estadio donde jugar en Bogotá. Solo está Techo, donde incluso pretendían hacer conciertos, pero, por fortuna, no sucedió, ya que se puso una tutela y se ganó”, declaró.

Zuluaga anticipó que Santa Fe y Jaguares tampoco podrían jugar debido a las condiciones de El Campín. Sobre el escenario deportivo, concluyó:

“Sencia es quien tiene que responder, pero no lo está haciendo. Somos un hazmerreír a nivel mundial”.

La responsabilidad por la cancha de El Campín

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Zuluaga explicó que la determinación de no disputarse el juego se tomó poco antes del comienzo del encuentro, después de que la cancha quedara al descubierto y se comprobara que el césped no estaba en condiciones para disputar el partido. El dirigente explicó que la organización no quiso exponer a los futbolistas ni permitir que la gramilla se levantara durante el juego.

“La decisión no se tomó antes porque la cancha estaba cubierta, debido a las lluvias y demás. Cuando vimos y nos dimos cuenta, se tomó la decisión de no arriesgar a los jugadores o quedáramos peor, ya que la gramilla se iba a levantar, siendo un bochorno”, sostuvo Zuluaga.

El presidente de la Dimayor señaló que los clubes tienen la última decisión sobre la realización de los encuentros y que el equipo local debe entregar un estadio y un campo aptos. También aseguró que Millonarios acompañó las revisiones y aceptó inicialmente que el compromiso se realizara.

Pese a que el partido estaba estipulado para el 13 de octubre de 2026 entre Millonarios y Once Caldas, el estado de la cancha de El Campín forzó al aplazamiento del juego -crédito Cristian Bayona/Colprensa
El estado de la cancha del estadio El Campín obligó a que Millonarios vs. Once Caldas no se jugara -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según relató, el club estuvo presente cuando se entregó la cancha y durante el proceso en el que se instaló un tapete para que la gramilla se afirmara.

“Se estuvo pendiente a que pegara la gramilla, lo cual no sucedió”, indicó.

Zuluaga cuestionó a Sencia, operador del escenario, al afirmar que un experto de la empresa había certificado que el partido podía jugarse. Dijo que existían grabaciones y constancias escritas sobre esa evaluación técnica.

“El culpable no es Dimayor, más allá de que es fácil señalar, pero nadie sabe lo que hay detrás. Desde que Sencia cogió El Campín, se deterioró la cancha y las instalaciones”, manifestó. También sostuvo que la entidad perdió la posibilidad de disponer de un palco para invitados deportivos porque el operador controla todas las sillas.

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