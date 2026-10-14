Colombia

Karola Alcendra mostró la frustración que vivió al prepararse para ‘Stream Fighters 5’: “A veces siento que no voy a poder”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió las imágenes de una pausa que reflejó sus emociones antes de volver a los ejercicios junto a su equipo de apoyo durante la jornada

La creadora de contenido mostró una jornada física cargada de frustración, mientras intentaba recuperar el aire y reunir fuerzas para continuar con la exigente preparación - crédito @elmundodelosfamososc/IG

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La creadora de contenido Karola Alcendra, amiga de Emiro Navarro y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartió un video de su entrenamiento para Stream Fighters, en el que se aprecia la infinidad de emociones que la envuelven ante la exigencia de la preparación.

Las imágenes registraron un momento en el que la actividad física y las dudas sobre su capacidad para asumir el reto se cruzaron durante la jornada.

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Karola afrontó una sesión marcada por la incertidumbre sobre su continuidad. Tras apartarse de la actividad, se sentó en un pequeño muro al lado de un corredor mientras lloraba por la frustración que siente en estos momentos, bebió agua y buscó recuperar la energía antes de retomar el ejercicio.

Frente a la cámara, la participante explicó el estado emocional que atravesaba mientras intentaba calmarse: “Tengo muchos sentimientos. Porque a veces yo siento que yo no voy a poder hacer esto”.

Karola llegó al programa días después de que Johanna Fadul fuera expulsada - crédito cortesía Canal RCN
Karola Alcendra compartió un video que muestra la exigencia de su preparación para Stream Fighters. (crédito cortesía Canal RCN)

Las personas que la acompañaban le dieron espacio para desahogarse y le ofrecieron agua. Una de ellas le recordó que llorar también podía ayudarla a liberar las emociones antes de volver a la actividad.

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La adaptación del cuerpo a nuevos movimientos

El entrenador intervino después de que Karola tomara un momento para hidratarse, reflexionar sobre lo duro que al parecer está siendo para ella someterse a este entrenamiento y recuperar el aire. “Bien, bien, Karola, bien. Orgulloso de ti. ¡Muy bien! ¡Orgulloso!”, le dijo durante la sesión, mientras destacaba las cualidades que tiene la creadora de contenido.

El preparador explicó que los ejercicios suponían un desafío porque el cuerpo debía acostumbrarse a movimientos y exigencias que todavía no conocía. Karola decidió mantener ese momento en el video y mostrar las dificultades que atravesó durante su preparación para Stream Fighters.

Karola Alcendra, influenciadora cartagenera, entra a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @karolalcendra_/ Instagram
La exparticipante de La casa de los famosos Colombia atravesó momentos de incertidumbre durante la jornada. (@karolalcendra_/ Instagram)

Sin embargo, la crítica no se hizo esperar de parte de algunos de sus seguidores, quienes le recordaron sus declaraciones frente a Yaya Muñoz y Beba de la Cruz: “¿Qué pasó, Karola? No era que las ibas a coger a las tres tú sola y les ibas a dar una tunda"; “Creo que mi tía va a salir con lo mismo de Yina Calderón”; “Está cagá, nojoda Karola, ¿qué es eso?”, entre otros.

Cuánto ganarán los famosos que participan en ‘Stream Fighters 5′

Stream Fighters 5 mantendrá en reserva los pagos de sus participantes mediante acuerdos de confidencialidad impulsados por Westcol. La decisión busca evitar conflictos entre los creadores de contenido por las diferencias que puedan existir en sus remuneraciones, ya que cada contrato depende del alcance, la popularidad y el interés que genere cada combate.

La única cifra que trascendió corresponde al streamer Naim, quien rechazó participar en la nueva edición. El creador aseguró que recibió una oferta de USD 30.000, equivalentes a poco más de 92 millones de pesos colombianos, pero consideró insuficiente el monto. Su expectativa era cercana a USD 100.000, más de 300 millones de pesos colombianos.

Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram
Stream Fighters 5 tendrá peleas individuales, un combate femenino de cuatro esquinas y otro duelo múltiple @stream_fighters/ Instagram

Ese caso no permite conocer cuánto cobrarán los demás integrantes del cartel, aunque muestra que las negociaciones pueden alcanzar sumas elevadas. Andrea Valdiri figura entre las participantes sobre las que circulan versiones de una retribución alta, pero no existen pruebas ni confirmaciones públicas sobre su pago.

La quinta edición del espectáculo está anunciada como la última de Stream Fighters y se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá. La velada reunirá a streamers, influenciadores, cantantes y figuras de realities, además de incluir una novedad: dos robots subirán al ring.

Entre los duelos anunciados sobresale el de Westcol frente a Blessd, ya que el organizador peleará por primera vez dentro de su propio evento. También aparecen enfrentamientos como La Divaza contra Andrea Valdiri, Beba ante Alexa Torres y Emiro Navarro frente a Valentino Lázaro.

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