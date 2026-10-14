Marcela Reyes recordó la muerte de B-King durante una entrevista: la madre y la hermana del artista le exigieron respeto por su memoria

La DJ Marcela Reyes abordó la muerte de su expareja, el cantante B-King, durante una entrevista, generando molestia entre sus familiares - crédito @marcelareyes/Instagram

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Marcela Reyes revivió en televisión el duelo por la muerte de su expareja. La madre del cantante respondió con un reclamo público, al que se sumó la hermana del artista con un mensaje de indignación en redes sociales, mientras avanza en México la investigación judicial del crimen.

La DJ Marcela Reyes concedió una entrevista al programa Historias con Ritmo, de Caracol Televisión, en la que abordó distintos episodios de su vida personal y profesional. Entre los temas se refirió al asesinato de su expareja, Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, ocurrido el 22 de septiembre de 2025 en el Estado de México.

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Consultada sobre cómo enfrentó el duelo, Reyes reflexionó sobre la relación que mantuvo con el músico. “Es un angelito que está en el cielo, lo recuerdo muchísimo. Le pido al Señor que lo proteja donde lo tenga”, expresó la DJ durante la entrevista.

Reyes también se refirió a los conflictos que mantuvo con B-King mientras fueron pareja, incluidas disputas que trascendieron a las redes sociales. “He orado y le he pedido perdón por situaciones que pasaban como pareja, peleas, decisiones que a veces uno toma a la loca, como salir en redes sociales a pelear. Ese aprendizaje me quedó súper claro”, afirmó.

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Meses antes de la muerte de B-King, este afirmó que denunció a Marcela Reyes y su equipo de trabajo en la Fiscalía por supuestas amenazas - crédito @rechismes/Instagram

La artista detalló además la dificultad que atravesó para asimilar la pérdida, dado que no tuvo oportunidad de despedirse del músico antes de su muerte.

“He tenido momentos en los que caigo en cuenta de que ya no está; como no lo vi, no me despedí, entonces se me ha hecho difícil asimilarlo. Ha sido difícil ese proceso de asimilar la muerte. Deseo que esté en el cielo”, concluyó en el programa de Caracol Televisión.

La madre y la hermana de B-King exigieron respeto por la memoria de su hijo

Adriana Salazar, madre de B-King, exigió a Marcela Reyes que se abstenga de hablar públicamente sobre su hijo - crédito @caracoltv/Instagram

Las declaraciones de Reyes llegaron hasta Adriana Salazar, madre del artista fallecido, quien respondió a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido directamente a la DJ, en la misma publicación del fragmento de la entrevista.

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“Le pido por favor que se abstenga de hablar de mi hijo y de su muerte. Bastante daño le hizo ya en vida. Como madre le exijo respeto por su memoria (sic)”, escribió Salazar.

Stefania Agudelo, hermana del fallecido, también se pronunció a través de un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la exposición mediática de Reyes. “Qué patético ver a personas buscando protagonismo y atención a costa de una tragedia tan dolorosa como la que vivimos con mi hermano”, escribió.

Agudelo agregó que detrás de la situación hay una madre que perdió a su hijo, cuya ausencia calificó de irreparable. “Algo que me parece todavía más indignante: ver a esta señora, quien en su momento habló tan mal de mi hermano, ahora pretende recordarlo con palabras bonitas y llenas de cariño. Si claaaa, discurso a la conveniencia (sic)”, afirmó en su mensaje.

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Stefania Agudelo, hermana del artista, criticó la exposición mediática de la DJ y la acusó de buscar atención tras la tragedia - crédito @stefania_agudeloo/Instagram

Estos reclamos se suman a las tensiones previas entre ambas partes, en un contexto donde la familia de B-King cuestionó de manera repetida las declaraciones públicas de Reyes sobre la relación que mantuvo con el músico antes de su muerte.

Así va la investigación en México por la muerte de B-King y Regio Clown

El homicidio de B-King y del también músico Jorge Luis Herrera, identificado como DJ Regio Clown, ocurrió en el Estado de México y permanece bajo investigación judicial, aunque las autoridades mexicanas ya lograron desarticular a gran parte de la célula criminal señalada como responsable.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reportó la detención de 16 personas presuntamente implicadas en el secuestro y el homicidio de los dos artistas.

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Entre los capturados se incluye a Cristopher “N”, alias “El Comandante”, señalado como presunto coautor intelectual y material del crimen y como líder criminal en la región. La principal línea de investigación apunta a un entorno vinculado al tráfico de drogas sintéticas, extorsión y deudas financieras.

De acuerdo con las indagatorias oficiales, las víctimas habrían mantenido vínculos comerciales o deudas relacionadas con sustancias ilícitas, entre ellas el tusi y la droga conocida como Coco Chanel, controladas por facciones ligadas a La Unión Tepito, organización criminal local, lo que habría desencadenado el ataque en su contra.

El expediente continúa formalmente abierto, debido a que los detenidos se encuentran bajo proceso judicial y vinculación a proceso.