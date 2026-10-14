Colombia

El Pibe Valderrama se rapó y dejó atrás su icónica melena rubia: así luce ahora

A los 65 años, el antiguo capitán de la selección Colombia mostró en redes sociales el cambio de apariencia que realizó con ayuda de su esposa

El exfutbolista colombiano compartió las imágenes del corte que cambió una apariencia ligada a su carrera y a la Selección Colombia - crédito @pibevalderramap/ Instagram

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Carlos “el Pibe” Valderrama se rapó por completo y dejó atrás la cabellera rubia que durante décadas fue uno de los rasgos más reconocibles de su imagen pública.

El exfutbolista colombiano mostró el cambio en un video que difundió el 13 de octubre en sus redes sociales, donde apareció junto a su esposa, Elvira Redondo, quien tomó la máquina para cortarle el cabello.

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La decisión sorprendió a los seguidores del exmediocampista de la selección Colombia, identificado desde sus primeros años como profesional por su melena rubia. Esa imagen lo acompañó en sus tres participaciones mundialistas, en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, además de sus años posteriores al retiro.

En la grabación, Valderrama se sentó frente a la cámara mientras Redondo se preparaba para pasarle la máquina. “Mi gente, hoy es el día”, anunció el exjugador antes de iniciar el cambio que puso fin a una apariencia que se había convertido en parte de su figura dentro y fuera de las canchas.

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El Pibe Valderrama cambió de look: así reaccionó tras quedar completamente rapado - crédito @pibevalderramap/ Instagram
El Pibe Valderrama cambió de look: así reaccionó tras quedar completamente rapado - crédito @pibevalderramap/ Instagram

La escena incluyó bromas de la pareja sobre la reacción que podría provocar su nueva apariencia entre familiares y amigos. Redondo comentó que sus nietos quizá no reconocerían a su abuelo sin el cabello que lo caracterizó durante gran parte de su vida pública. También mencionó la posible respuesta de Faustino Asprilla, uno de los excompañeros de Valderrama en la selección.

Tras completar el corte, la esposa del exfutbolista lo bautizó como “el calvo Valderrama”. Él observó el resultado y respondió con una frase que luego se multiplicó entre los comentarios de sus seguidores: “No joda, se ve bacano”.

Valderrama, nacido en Santa Marta, mantuvo esa apariencia incluso en etapas posteriores de su carrera, cuando jugó en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Su llegada al Tampa Bay Mutiny en 1996 impulsó el llamado “Valderrama Day”, una jornada en la que aficionados y compañeros utilizaron pelucas rubias como homenaje a su estilo.

Algunas imágenes posteriores que ya circulan en redes sociales mostraron a Valderrama ya sin cabello, mientras subía a un vehículo y saludaba a quienes lo acompañaban, video de apenas unos segundos que ha generado miles de reacciones en redes sociales.

El corte de cabello generó especulaciones sobre una posible campaña comercial o una razón médica. Sin embargo, personas de su entorno confirmaron que se trató de una decisión personal de Valderrama, motivada por el deseo de renovar su imagen.

Hasta el momento, el exjugador no anunció que el cambio esté vinculado con una actividad publicitaria ni con un proyecto específico. El video, difundido en sus cuentas oficiales, concentró comentarios de aficionados, exjugadores y personalidades del entretenimiento colombiano.

Usuarios tienen la duda de que el video sea inteligencia artificial

La viralización del video que el excapitán de la Selección Colombia compartió en sus redes sociales también abrió un debate entre los usuarios. Algunos sostuvieron que las imágenes podrían haber sido generadas con inteligencia artificial, a partir de ciertos detalles que, según señalaron, llamaron su atención durante el corte.

Las dudas se concentraron en la secuencia en la que Elvira Redondo pasa la máquina sobre la cabeza del exjugador. Varios comentarios indicaron que el aparato parece retirar casi todo el cabello con una sola pasada, una situación que despertó sospechas entre parte de los espectadores.

“¿Soy el único que piensa que es IA el corte? Por favor, ¿quién está conmigo?”, escribió un usuario. El comentario superó los 4 mil “Me gusta” y sumó respuestas de personas que compartieron la misma hipótesis.

“Obvio es IA”, “Aquí los despiertos jajaja”, “si, tenés razón es IA”, “espero q sea IA xq esos rulos son patrimonio de la humanidad! 🤩💖“, ”se nota es IA cuando le pasa la última máquina 😂😂“, (Sic) dicen otros internautas.

Aunque algunos usuarios plantearon que el video podría haber sido generado con inteligencia artificial, la publicación no incluye la etiqueta que Instagram suele incorporar de forma automática cuando detecta que una imagen o grabación fue creada o modificada con esa tecnología. Esa ausencia mantuvo las dudas sobre la autenticidad del corte de cabello de el Pibe Valderrama y sobre la posibilidad de que se trate de una campaña publicitaria.

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