Colombia

La presencia de Shakira une a tres generaciones en las listas compartidas de Spotify: esto dicen los números

El clásico ‘Hips Don’t Lie’ de la colombiana se posiciona entre los diez más escuchados por la generación Z en el uso de la función Blend de la plataforma sueca

Shakira rompe récord y se convierte en la artista latina con más oyentes mensuales en la historia de Spotify - crédito Visuales IA
Shakira volvió a sumar un nuevo hito de reproducciones en Spotify, particularmente con la función Blend que permite la creación de playlists compartidas - crédito Visuales IA
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Shakira culminó su residencia en Madrid, España, con 13 fechas en el complejo denominado Macondo Park, en lo que ya es la gira de un artista hispanohablante más exitosa de la historia.

A falta de dos presentaciones —una en Kirguistán el próximo 18 de octubre y su regreso a las pirámides de Giza en Egipto el 28 de noviembre—, la colombiana espera cerrar Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por todo lo alto, y con su influencia sobre distintas generaciones patente desde las cifras.

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La barranquillera apareció entre los nombres que unen a la generación Z, los millennials y la generación X en las listas compartidas de Spotify. Así lo dio a conocer la plataforma luego de difundir los datos de consumo de Blend —citados por People en Español—, una función que combina los gustos musicales de distintos usuarios en una misma lista de reproducción.

Blend permite observar algo distinto a una clasificación tradicional de reproducciones: qué artistas y canciones logran coincidencia entre personas con rangos de edad y referencias musicales diferentes.

Para generar una lista Blend, los usuarios buscan esa función en la pestaña de búsqueda de Spotify, invitan a amigos o familiares y, una vez aceptada la invitación, la plataforma arma de forma automática una selección de canciones que refleja los gustos combinados de los participantes. Al finalizar, cada integrante recibe una tarjeta personalizada con los datos de su compatibilidad musical, disponible para compartir en redes sociales.

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Según los resultados compartidos por Spotify, la artista colombiana se mantuvo presente en las preferencias de públicos jóvenes y adultos durante 2026.

El 34% de la música latina que escucha la generación Z en Blend corresponde a artistas de trayectoria - crédito Ricardo Rubio/Europa Press
El 34% de la música latina que escucha la generación Z en Blend corresponde a artistas de trayectoria - crédito Ricardo Rubio/Europa Press

Su canción Hips Don’t Lie se ubica entre las diez más escuchadas por la generación Z dentro de esta función, junto con temas de más de una década de antigüedad que continúan activos en las listas compartidas de los usuarios más jóvenes.

Los datos de la plataforma indican que el 34% de la escucha de música latina de la generación Z en Blend corresponde a artistas de trayectoria, una tendencia que explica la permanencia de canciones como la de la cantante barranquillera entre las preferencias de un público que, en términos etarios, no vivió el lanzamiento original del tema.

Entre los artistas colombianos, J Balvin también figura en el listado de los siete nombres latinos más destacados en Blend para las tres generaciones analizadas.

Bad Bunny, Pitbull y Jennifer Lopez también conectan a las generaciones

Bad Bunny ocupa el primer lugar entre los artistas latinos más escuchados en Blend por la generación Z, los millennials y la generación X - crédito Tomás Cuesta/REUTERS
Bad Bunny ocupa el primer lugar entre los artistas latinos más escuchados en Blend por la generación Z, los millennials y la generación X - crédito Tomás Cuesta/REUTERS

El primer lugar entre los artistas latinos más escuchados en Blend por los tres grupos generacionales corresponde a Bad Bunny. Sus canciones DtMF, NUEVAYoL y BAILE INoLVIDABLE ocupan además los tres primeros puestos entre los temas latinos más compartidos por la generación Z, los millennials y la generación X, según los datos de Spotify.

Rauw Alejandro completa, junto con el puertorriqueño, Shakira y J Balvin, el grupo de siete artistas latinos con mayor presencia en Blend entre las tres generaciones.

Pitbull aparece entre los mencionados con un perfil particular: su canción Give Me Everything figura entre los diez temas latinos más escuchados por la generación Z, al igual que On The Floor, que interpreta junto con Jennifer Lopez.

Pitbull Hyde Park
Pitbull, Jennifer Lopez, J Balvin y Rauw Alejandro figuran entre los artistas latinos con mayor presencia compartida - crédito Carlos Jasso/AFP

La relación entre generaciones también se verifica en sentido inverso. El 54% de la escucha de música latina de la generación X en Blend corresponde a artistas que debutaron en 2010 o después, y el 33% de esa misma escucha pertenece a canciones lanzadas en 2024 o con posterioridad, de acuerdo con las cifras de Spotify.

Más allá de los artistas individuales, la plataforma identificó los géneros latinos con una distribución de escucha más equilibrada entre las tres generaciones: la música latina de baile, el reguetón, la bachata, el urbano latino y el bolero. Los corridos tumbados y el sad sierreño muestran mayor inclinación hacia los públicos jóvenes, mientras que el pop latino, el rock latino, la salsa y la cumbia tienen una presencia relativamente mayor entre las generaciones adultas, según el informe de Spotify.

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