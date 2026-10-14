Halloween en Colombia: los 10 disfraces virales que muchos quieren llevar este año

Las películas más icónicas de la historia siguen siendo consideradas como referentes - crédito Nathan Howard/REUTERS

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La noche de Halloween emociona a personas de todas las edades en el territorio nacional, pues muchos buscan impresionar, asustar, generar ternura o sensualidad con su disfraz. Sea cual sea el fin, lo importante es no llegar al 31 de octubre sin algo preparado y eso lo tienen clarísimo los fanáticos de esta fecha, pues están buscando ideas para sus disfraces y maquillajes que los complementen.

Los datos revelados por la plataforma Google Trends indican que los colombianos tienen en la mira varios trajes desde diferentes regiones, entre las que se encuentran: Antioquia, Arauca, Cundinamarca, Magdalena, Caldas, Huila, Meta, Risaralda, Norte de Santander y, por supuesto, no pueden faltar los habitantes de Bogotá, que tienen como tradición asistir a fiestas con extravagantes creaciones o algunas más sencillas que no dejan de destacar.

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Las redes sociales y los motores de búsqueda como Google cuentan con gran cantidad de información sobre la temporada y es que la tendencia no deja que el tema pase como desapercibido. Incluso, aquellos que no se quieren esforzar ya están mirando su clóset para saber con qué prendas cuentan y así armar algo que les ayude a ahorrar.

Los 10 disfraces más buscados en Google

La ternura y sensualidad buscan destacar en la temporada - crédito Google Trends

Disfraz de Bambi: caracterizarse como un animal o personaje de Disney no es una tendencia nueva, pero sigue siendo una de las opciones más frecuentes por parte de aquellos que crecieron viendo las producciones más impactantes de la historia de la compañía de entretenimiento. Este se encuentra entre los disfraces más buscados para las mujeres porque puede recrearse con un maquillaje sencillo y un outfit en tonos cafés, que puede verse tierno y sensual. La región que más ha buscado esta idea en Colombia, según Google Trends es Antioquia.

Disfraz de sacerdote: muchos planean vestirse como curas para esta temporada, teniendo en cuenta que el disfraz cuenta con variaciones, puesto que puede ser tenebroso o simplemente una alusión a una de las figuras religiosas más famosas.

Disfraz de Chucky: el personaje, lejos de ser un cliché, sigue siendo uno de los favoritos en zonas como Magdalena, Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca. Y es que no solo se está buscando recrear el traje del personaje para mujeres, sino el de la novia de Chucky, Tiffany.

Disfraz de árabe: la tendencia de este mundo sigue conquistando a muchas mujeres por la sensualidad que representa, pues incluso muchas quieren hacer los bailes característicos y mostrar cómo han evolucionado en la vida fit. Este disfraz es buscado en el Meta, Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.

Disfraz de Coraline: continuando con los personajes de los mundos de fantasía, la niña de impermeable y botas amarillas emociona a muchos por su oscuridad.

Algunos buscan disfraces sencillos, pero icónicos para no pasar desapercibidos - crédito Google Trends

It, Eso o el payaso Pennywise: no podría quedarse fuera de este listado, pues es muy famoso tanto para mujeres como para hombres que quieren recrear una figura que es reconocida entre los amantes del género de terror por alimentarse del miedo de los niños. Entre las regiones que más lo buscan se encuentran Norte de Santander, Santander, Caldas, Tolima, Huila, entre otras.

Vilma Picapiedra: llama la atención de muchos por representar una serie clásica que se quedó en la memoria de los colombianos y, al requerir solamente un corto vestido blanco, un collar de perlas y su característico cabello cobrizo, se convierte en una opción sencilla para muchos.

Disfraz de preso: los oriundos de Caquetá, Chocó y Boyacá no quieren dejar pasar por alto esta celebración, aunque intentan recrear disfraces sencillos que tienen variaciones al usar algunos de rayas blancas y negras y otros de trajes naranjas.

La máscaras y maquillajes artísticos prometen tomarse la temporada - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Disfraz de Hombres de negro: esta película sigue haciendo parte del imaginario de los colombianos que suelen usar las prendas en las oficinas para no desentonar con el mundo corporativo. En Nariño y Casanare las búsquedas demuestran que algunos ciudadanos se quieren vestir de esta forma.

Disfraces de payasos: algunos no quieren ser Pennywise específicamente, pero sí quieren causar terror, por lo que esta búsqueda también es frecuente en Google. La psicología tiene la explicación de que la mente humana crea una alerta al ver a alguien vestido como payaso ante la cantidad de historias de terror que se han contado a lo largo de la historia.