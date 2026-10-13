Multicampus de Suba: Ministerio de Educación denuncia atrasos y Daniel Rojas responde que el Gobierno Petro dejó todo listo

El Multicampus de Suba busca ampliar el acceso a la educación superior pública para jóvenes del noroccidente de Bogotá, pero el proyecto enfrenta retrasos en sus obras - crédito Bancada Mira/Concejo de Bogotá

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La construcción de un espacio universitario público en el noroccidente de Bogotá enfrenta dificultades que mantienen en incertidumbre la ejecución de sus distintas etapas. Mientras el Ministerio de Educación cuestiona el estado en que recibió el proyecto, el exministro Daniel Rojas defiende la gestión de la administración anterior y sostiene que los recursos y mecanismos de seguimiento ya estaban previstos.

La controversia se concentra en el Multicampus de Suba, una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes de esta zona de la capital. La discusión gira alrededor de los retrasos reportados, las condiciones contractuales y las responsabilidades frente a la continuidad de las obras.

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El Ministerio de Educación reportó atrasos del 52% en el Lote 1 y del 73% en el Lote 2 al referirse al estado en que recibió el proyecto - crédito @Mineducacion/X

En una publicación en redes sociales, el Ministerio de Educación atribuyó a la administración de Gustavo Petro los atrasos con los que encontró los trabajos. Según la cartera, el Lote 1 presentaba una demora del 52%, mientras que en el Lote 2 el retraso llegaba al 73%. “Con un terrible incumplimiento recibimos el Multicampus de Suba: el gobierno Petro dejó la obra con un atraso de 52 % en el Lote 1 y 73 % en el Lote 2”, afirmó la entidad.

Las dificultades que señala el Ministerio de Educación

La cartera aseguró que entre los problemas identificados está la falta de actuaciones contra el contratista por los incumplimientos registrados durante la ejecución. “Nadie le inició proceso de incumplimiento al contratista”, señaló el Ministerio al describir las condiciones contractuales que encontró.

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Otro de los puntos pendientes corresponde a la fase de concreto, considerada la de mayor inversión dentro del proyecto. Esta etapa cuenta con un presupuesto superior a los $243.000 millones, pero, de acuerdo con la entidad, quedó “sin ingeniería, permisos, licencias, obra ni recursos”.

Frente a ese panorama, el Gobierno Nacional aseguró que trabaja con la Alcaldía de Bogotá para encontrar una salida a los obstáculos que afectan el desarrollo del multicampus. La intención es establecer una ruta que permita retomar los trabajos y avanzar hacia la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

La primera fase del multicampus proyecta 920 cupos y la participación de cuatro instituciones de educación superior públicas - crédito Ministerio de Educaciòn

“Desde el Gobierno Nacional y con la Alcaldía de Bogotá, trazamos la ruta para destrabarlo”, manifestó el Ministerio. Además, informó que durante la semana concluyeron los ajustes logísticos requeridos para reiniciar las labores. “Vamos a garantizar que los jóvenes de Suba reciban su servicio educativo”, agregó la cartera. Sin embargo, el anuncio no incluyó una fecha de terminación de las obras ni un cronograma detallado para entregar las instalaciones definitivas.

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Daniel Rojas defiende la gestión del gobierno Petro

El exministro de Educación Daniel Rojas respondió a los señalamientos y sostuvo que la administración de Petro dejó asegurados los recursos y contratada la fase modular, que además contaba con interventoría.

Según explicó, el contrato contemplaba herramientas para exigir el cumplimiento de las obligaciones al contratista. También indicó que la interventoría había establecido fechas de seguimiento y advertido sobre posibles sanciones si no se cumplían los compromisos.

“El contratista de la obra modular tiene obligaciones, y el contrato da las herramientas para hacerlas cumplir. Por eso la interventoría le fijó una ruta con fechas y le advirtió por escrito que vendrían multas y sanciones si se apartaba de ella. Esas fechas, a finales de agosto y de septiembre, y esas herramientas quedaron en manos de este Gobierno. Si la obra se detuvo, se detuvo con el nuevo gobierno. Y si no se detuvo, no había nada que ‘reiniciar’”, indicó Rojas.

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El exministro Daniel Rojas defendió la gestión del gobierno anterior y aseguró que dejó recursos garantizados y la fase modular contratada con interventoría - crédito Ovidio González/Presidencia

El exfuncionario también afirmó que desde marzo se explicó que estructurar la fase definitiva tomaría cerca de 11 meses antes de iniciar su construcción. Para respaldar ese punto, remitió a un comunicado del Ministerio de Educación sobre el proyecto.

Rojas agregó que los estudiantes permanecen en las sedes de sus universidades como parte de un plan de contingencia previsto desde la planeación. “Los estudiantes están en las sedes de sus universidades porque así lo previó el plan de contingencia. Esa contingencia termina el día en que se entreguen los lotes. Y entregarlos hoy les corresponde a ustedes”, manifestó.

Cupos y universidades previstas para la primera fase

En su etapa inicial, el proyecto contempla terrenos entregados en comodato a la Universidad Pedagógica Nacional, institución que tendrá a cargo la administración del multicampus, conforme a los acuerdos entre el Distrito y el Gobierno Nacional.

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La proyección es disponer de 920 cupos para estudiantes, con la participación de cuatro instituciones de educación superior: la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central.

En esta primera fase se ofrecerán ocho programas académicos. No obstante, la fecha de entrega de las instalaciones definitivas sigue sin precisarse en el anuncio del Ministerio, mientras las dos partes mantienen posiciones distintas sobre el estado de las obras y las responsabilidades por los retrasos.