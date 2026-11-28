El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, es investigado por adhesión de Colombia al Escudo de las Américas y por, al parecer, autorizar el ingreso de tropas de EE. UU. al país. (Imagen ilustrativa Infobae)

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El representante a la Cámara José Luis Duarte, del partido Conservador, asumió el Expediente 7686 contra el presidente Abelardo de la Espriella, que busca determinar si la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas y la presencia de militares estadounidenses en Tumaco (Nariño) cumplieron los requisitos constitucionales.

El auto de la célula legislativa, fechado el 24 de noviembre y que se dio en respuesta al recurso interpuesto por el abogado Wálter Aguirre Mazo, además conocido por Infobae Colombia, avocó de manera formal el conocimiento de las diligencias y ordenó requerir a la Procuraduría General de la Nación para que designe un representante del Ministerio Público en este proceso.

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La investigación, según pudo saber esta redacción, se originó en una queja presentada por el jurista, que pidió establecer el alcance jurídico y operativo de las actividades de EE. UU. en territorio colombiano. Al respecto, la comisión incorporó al proceso anexos entregados por el denunciante, por presunto ingreso y tránsito de tropas extranjeras.

Mediante este auto conocido por Infobae Colombia, la Comisión de Acusaciones ya designó representante que investigará al presidente Abelardo de la Espriella. (Suministrado a Infobae Colombia)

“Mediante Resolución de Reparto No. 562 del 28 de octubre de 2026, se designó el conocimiento del asunto al suscrito representante investigador José Luis Duarte Contreras”, confirmó la comisión frente al avance del proceso, que analizará las actuaciones del jefe de Estado frente a esta estrategia con el país norteamericano.

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De acuerdo con la denuncia, los reparos a la determinación del Gobierno de De la Espriella se centran en que era facultad del Senado de la República permitir el tránsito de fuerzas foráneas en el país y, del mismo modo, el jefe de Estado debía contar con un concepto previo del Consejo de Estado para incorporar a Colombia a la citada coalición.

A su vez, Aguirre Mazo recordó cómo el Congreso estaba en sesiones ordinarias el 27 de agosto, fecha en la que se hizo una inspección operativa en Tumaco, municipio de Nariño. E indicó que la excepción prevista para el Ejecutivo durante el receso no parecería aplicable de manera preliminar, por lo que dejó el caso en manos de la comisión cameral.

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José Luis Duarte, representante a la Cámara por el partido Conservador y que hace parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, será el encargado de investigar este caso. (Cámara)

La presencia estadounidense en Tumaco y el acuerdo bilateral

La controversia surgió tras el anuncio del Ministerio de Defensa, el 12 de agosto, sobre el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, identificada como A3C. La cartera informó que suscribió un acuerdo bilateral con Estados Unidos para fortalecer el trabajo conjunto, el intercambio de información y la coordinación de esfuerzos como eventual integrante del Escudo de las Américas.

Al día siguiente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos comunicó que la reunión bilateral significó la incorporación colombiana a A3C y la firma de un instrumento denominado Access, Basing and Overflight, referido al acceso, establecimiento de bases y sobrevuelo del territorio colombiano.

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Por ello, en su queja el abogado incorporó registros oficiales del 27 de agosto sobre la actividad en Tumaco denominada operational site survey, una inspección que evalúa las condiciones y capacidades de un lugar. Y agregó que las publicaciones de Dvids, plataforma audiovisual de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, identificaron helicópteros UH-1Y Venom y miembros del Cuerpo de Marines durante esa jornada.

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, formalizó en agosto el ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (ACCC), como parte de la iniciativa Escudo de las Américas. (@mindefensa/X)

Uno de los registros mostró a un jefe de tripulación estadounidense junto al mayor general Kevin Jarrard, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental. Otra imagen ubicó al general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, mientras observaba un mapa en la ciudad de la costa pacífica.

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El denunciante también relacionó esa actividad con la visita oficial que Donovan realizó a Colombia entre el 26 y el 28 de agosto. El Comando Sur informó que autoridades estadounidenses y colombianas se reunieron el 27 de agosto con fuerzas de élite para “refinar una estrategia operacional conjunta” destinada a desmantelar redes y carteles.

Donovan visitó al día siguiente el Centro Nacional de Entrenamiento del Fuerte Militar de Tolemaida (Cundinamarca). Frente a lo que sería esta evidencia, Aguirre Mazo solicitó que se determine si el desplazamiento y la actividad en Tumaco correspondieron a una visita técnica, asesoría, tránsito, reconocimiento operacional o despliegue de fuerzas.

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La visita del general Francis L. Donovan a Colombia abrió una nueva ronda de coordinación bilateral en seguridad entre Colombia y Estados Unidos. (Ministerio de Defensa)

Las autorizaciones solicitadas al Senado y al Consejo de Estado

La ampliación de la denuncia pidió verificar ante el Consejo de Estado si el Gobierno colombiano solicitó concepto para el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras vinculadas con A3C. Siendo esta facultad del alto tribunal, que puede emitir sus observaciones frente a estos casos de tránsito de tropas extranjeras.

Al respecto, Aguirre Mazo afirmó que no se presentaron solicitudes ante esa corporación entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre relacionadas con la coalición. También requirió una certificación de la Secretaría General del Senado sobre eventuales solicitudes, debates o autorizaciones vinculadas con A3C, sin obtener aún respuesta.

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El presidente Abelardo de la Espriella tomó, como una de sus principales decisiones en materia de seguridad, la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas. (Joel González/Presidencia - AFP)

Por ello, con la investigación del representante Duarte se busca precisar si desde la Presidencia, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Cancillería estos acuerdos, órdenes, memorandos, notas diplomáticas y reglas de operación sustentaron la actividad estadounidense ante los organismos competentes: el Congreso y el Consejo de Estado.

También deberá solicitar registros aeronáuticos, militares, digitales y diplomáticos que permitan identificar el instrumento que autorizó el ingreso del personal y las aeronaves, así como a los que impartieron las directrices. Sobre todo cuando, de acuerdo con el abogado, hubo contradicción en las explicaciones hasta el momento dadas.

Según su versión, el Ministerio de Defensa le expresó a la ONG Temblores que no hubo militares extranjeros en Colombia; no obstante, las publicaciones de Dvids indican que individualizaron personal y aeronaves estadounidenses en Tumaco; aunque las imágenes no prueben por sí solas operaciones de combate lideradas por tropas de EE. UU.

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