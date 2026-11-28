Silvestre Dangond debutará como artista principal en el Festival de Viña del Mar en la edición de 2027 (cortesía Silvestre Dangond)

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El cantante colombiano Silvestre Dangond se presentará por primera vez en su carrera musical en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se celebrará en el anfiteatro de la Quinta Vergara.

El artista fue anunciado en la programación de la jornada inaugural del 22 de febrero de 2027, siendo una de las principales atracciones de la jornada junto a la cantante italiana Laura Pausini, confirmada días atrás como la encargada de abrir la edición 66 del certamen.

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Esta vez llegará con un repertorio que incluye temas como Cásate Conmigo, Las Locuras Mías y Materialista, a los que se suma su más reciente sencillo Hay Amores.

El colombiano se presentará en la jornada inaugural de Viña del Mar, al igual que la cantante italiana Laura Pausini (cortesía prensa Silvestre Dangond)

El vallenato, además, tiene antecedentes propios en el certamen chileno. Carlos Vives se presentó en la competencia internacional de 2014 con un repertorio que incluyó Matilde Lina, La Cañaguatera y La gota fría. Por su parte, Los K Morales y Omar Geles llevaron el género en 2018 a la competencia folclórica con el tema El Fulano, siendo la primera vez que el vallenato participó en esa categoría del festival; la canción alcanzó la final con una calificación de 6,3.

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La programación de artistas internacionales para Viña del Mar 2027

La organización del festival, que se celebrará entre el 22 y el 27 de febrero del próximo año, dio a conocer este viernes 27 de noviembre la parrilla completa de artistas internacionales que subirán al escenario de la Quinta Vergara.

Tras la jornada inaugural, el martes 23 de febrero se presentarán el grupo mexicano Reik y el reguetonero puertorriqueño Farruko. El jueves 25, dedicado a la música chilena, contará con el regreso de la emblemática banda La Ley y con Gondwana, que se presentará con su histórico vocalista Quique Neira tal y como sucedió en Rock Al Parque, en octubre pasado.

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El viernes 26 actuarán el cantautor español Pablo Alborán y la cantante surcoreana Jihyo, integrante del grupo de k-pop Twice. El cierre del certamen, previsto para el sábado 27 de febrero, estará a cargo del artista estadounidense de origen dominicano Arcángel y de la banda argentina de cumbia villera Damas Gratis. La noche del miércoles 24 de febrero, reservada para un número de habla inglesa, aún no tiene artistas confirmados.

Silvestre Dangond por Estados Unidos antecede su debut en Chile

Silvestre Dangond recorrerá siete ciudades de Estados Unidos durante diciembre con la gira 'El Baile de Todos Tour USA 2026' (cortesía prensa Silvestre Dangond)

Antes de su presentación en Chile, Dangond iniciará la gira El Baile de Todos Tour USA 2026, que recorrerá siete ciudades estadounidenses a partir del 3 de diciembre. La gira comenzará en Charlotte, Carolina del Norte, y continuará por Atlanta, Miami, Tampa, Houston, Los Ángeles y San José, California.

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Fechas confirmadas de la gira:

3 de diciembre: Charlotte, Carolina del Norte – Ovens Auditorium

4 de diciembre: Atlanta, Georgia – Atlanta Coliseum

5 de diciembre: Miami, Florida – Hard Rock Live

6 de diciembre: Tampa, Florida – Yuengling Center

11 de diciembre: Houston, Texas – Smart Financial Centre

12 de diciembre: Los Ángeles, California – Orpheum Theatre

13 de diciembre: San José, California – San Jose Civic

La gira estadounidense coincide con el éxito del sencillo Hay Amores, que acumula más de 250 millones de visualizaciones en TikTok y varios millones de reproducciones en plataformas de música, según material de prensa difundido por el equipo del artista. Adicionalmente, se espera que con estas presentaciones el de Urumita de por cerrada su actividad en 2026, antes de tomarse un descanso por las fiestas navideñas.

El cantante presentó su nuevo sencillo, acompañado de un videoclip grabado en Valledupar - crédito cortesía Silvestre Dangond

Kiara de la Ossa representará a Colombia en la Competencia Folclórica

Junto al debut de Dangond en el escenario principal, Colombia también tendrá representación en la Competencia Folclórica del festival. La cantautora Kiara de la Ossa, nacida en San Pablo, sur de Bolívar, y forjada artísticamente en Barrancabermeja, competirá por la Gaviota de Plata con el tema Soy Ribereña. La canción forma parte del disco Desde la orilla y entrelaza sonidos de tambora, cumbia y herencia afroindígena, según relató la artista a la revista Semana.

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De la Ossa consiguió su cupo en la competencia tras tres intentos de postulación. “Y pasamos; esta vez sí fue, la tercera fue la vencida”, afirmó la cantante en declaraciones a Semana. La artista competirá junto a representantes de Chile, Ecuador, España, México y Perú en la categoría folclórica, que se desarrollará en paralelo a la parrilla internacional entre el 22 y el 27 de febrero en la Quinta Vergara.