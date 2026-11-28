El recorrido de EPM reúne 14 carrozas, pabellones inmersivos y figuras luminosas a lo largo de 1,5 kilómetros junto al río Medellín (@epmestamosahi/ Instagram)

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Medellín inauguró la edición 59 de los Alumbrados Navideños de Empresas Públicas de Medellín (EPM), una instalación que permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2027 y que este año propone un recorrido por culturas, paisajes y tradiciones de nueve regiones del mundo.

El encendido oficial se realizó la noche del viernes 27 de noviembre en Parques del Río, con la participación del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y del gerente general de EPM, John Maya Salazar. La programación dio inicio a 46 noches de iluminación en avenidas, parques, barrios y corregimientos de la capital antioqueña.

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Los alumbrados estarán disponibles todos los días entre las 6:00 p.m. y las 12:00 a.m. La entrada es gratuita y el recorrido se distribuye en 28 puntos de la ciudad, incluidas las 16 comunas y los cinco corregimientos.

La edición de 2026 lleva el nombre “Un mundo de experiencias en Navidad” y combina figuras luminosas, pabellones interactivos, sonidos, proyecciones y estructuras inspiradas en distintas zonas geográficas. La propuesta tendrá como centro el corredor ubicado a orillas del río Medellín.

Medellín encendió sus alumbrados navideños con 28 espacios y un recorrido por el mundo (Alcaldía de Medellín)

El recorrido central tendrá 1,5 kilómetros y 14 carrozas

El trayecto principal se extiende por 1,5 kilómetros, entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM. En ese tramo se instalaron 14 carrozas que representan los Andes y el Caribe, África, el mundo árabe, el Mediterráneo, las culturas nórdicas, Oriente, la Amazonía y Oceanía.

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Cada espacio incorpora personajes y referencias culturales de las regiones incluidas en el montaje. Los visitantes encontrarán figuras de chapoleras, silleteras, palenqueras, gondoleros, geishas y maoríes, además de animales como mariposas amarillas, camellos, pandas, llamas, guacamayas, elefantes, jirafas, renos y dragones.

La instalación sobre el río cuenta también con una intervención láser en tonos azules, verdes y morados. Sobre el recorrido se ubicaron 110 líneas de figuras luminosas que forman un techo de luz para quienes transiten por el corredor.

Los visitantes podrán recorrer sin costo 28 puntos iluminados de Medellín hasta el 11 de enero de 2027 (Alcaldía de Medellín)

Uno de los componentes centrales de esta edición son los nueve pabellones inmersivos, que permiten la interacción con imágenes, sonidos y movimientos. Las estructuras recrean elementos como los corales del Caribe, las auroras boreales de las regiones nórdicas, paisajes mediterráneos, jardines de la Amazonía y faroles orientales.

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La Playa, Las Palmas y la carrera 70 tendrán decoraciones propias

La programación navideña se extenderá más allá del río Medellín. En la avenida La Playa, entre el Teatro Pablo Tobón Uribe y la avenida Oriental, se instaló un techo de luces acompañado por faroles tradicionales.

El corredor de Las Palmas tendrá una decoración inspirada en faroles de diversas culturas. La carrera 70, por su parte, contará con motivos relacionados con la música y los colores de los carnavales.

Los parques de las 16 comunas también formarán parte de los Alumbrados EPM. Cada uno contará con una temática vinculada a la Navidad y a los elementos representativos de los barrios en los que se encuentran.

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El corredor principal incluye una intervención láser y 110 líneas de figuras luminosas suspendidas (Alcaldía de Medellín)

Los corregimientos tendrán escenarios independientes. Altavista contará con una Noche de Velas; San Antonio de Prado tendrá un Camino Polar; San Cristóbal exhibirá un Bosque Navideño; Santa Elena presentará un Jardín de Silleteros; y San Sebastián de Palmitas contará con una instalación denominada Pastores en Belén.

Dos pesebres reunirán técnicas tradicionales y más de 5.000 piezas

La decoración incluirá dos espacios dedicados a tradiciones antioqueñas. Cerca del puente de Guayaquil se ubicó el Pesebre Silletero, una propuesta que reúne a más de 430 familias alrededor de pesebres monumentales elaborados con técnicas de flor seca.

En el ingreso del Edificio EPM se instaló el Pesebre Costumbrista de Antioquia, que cumple 22 años. La estructura ocupa cerca de 500 metros cuadrados y está compuesta por más de 5.000 piezas, entre ellas 3.300 figuras y 680 construcciones de madera.

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Este pesebre había estado expuesto anteriormente en Venecia, Antioquia, y ahora hace parte del circuito de los Alumbrados Navideños de Medellín.

El montaje reúne 11,5 millones de bombillas LED

La edición 59 cuenta con 11,5 millones de bombillas LED, 36.000 figuras y 864 kilómetros de manguera luminosa. Para la elaboración de las piezas participaron 150 artesanas, encargadas de tejer las figuras que integran la propuesta en el río, las vías, los parques y los corregimientos.

EPM informó que las instalaciones tienen más de 400 equipos para controlar el encendido y apagado. De ese total, 55 incorporan sistemas de telegestión que permiten monitorear variables como la corriente eléctrica, la potencia y las condiciones de seguridad.

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Durante los 46 días de operación, los alumbrados tendrán un consumo estimado de 136.017 kilovatios hora. Esa cantidad equivale a cerca de 14 minutos del consumo de Medellín durante una hora de máxima demanda.

La edición 2026 cuenta con 11,5 millones de bombillas LED, 36.000 figuras y 864 kilómetros de manguera luminosa (Alcaldía de Medellín)

La empresa indicó que los recursos destinados a los alumbrados no se trasladan a la factura de los servicios públicos. El montaje también incorporó madera recuperada a través del programa Aldeas de EPM, que fue reutilizada en los pabellones inmersivos y otras estructuras.

Los Alumbrados EPM permanecerán encendidos hasta el domingo 11 de enero de 2027. El recorrido principal podrá visitarse cada noche entre las 6:00 p.m. y la medianoche, junto con los demás espacios instalados en Medellín.

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