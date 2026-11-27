Millonarios quiere dar el golpe ante América, pero los "Diablos Rojos" buscar romper la sequía sin victorias en Bogotá (Lina Gasca/Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y América de Cali por la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 27 de noviembre de 2026 a partir de las 8:40 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y Win Play.

El árbitro principal del encuentro será Carlos Ortega de Bolívar y en el VAR estará Nicolás Gallo.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa y en los 90 minutos que se jugarán en la capital del país.