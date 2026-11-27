¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y América de Cali por la fecha 3 del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 27 de noviembre de 2026 a partir de las 8:40 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y Win Play.
El árbitro principal del encuentro será Carlos Ortega de Bolívar y en el VAR estará Nicolás Gallo.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa y en los 90 minutos que se jugarán en la capital del país.
Últimas actualizaciones
Convocados de Millonarios para el juego ante América de Cali
Arqueros
- Javier Burrai
- James Aguirre
Defensas
- Samuel Martín
- Stiven Barreiro
- Jorge Arias
- Danovis Banguero
- Sebastián Valencia
- Jhomier Guerrero
- Sergio Mosquera
Volantes
- Rodrigo Ureña
- Mateo García
- Carlos Darwin Quintero
- Sebastián del Castillo
- Leonai Souza
Delanteros
- Andrey Estupiñán
- Francisco Chaverra
- Julián Angulo
- Rodrigo Contreras
- Sebastián Mosquera
- Leonardo Castro
Director técnico: Alberto Gamero.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver el juego por los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II
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La tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay comenzará con la acción del grupo B: Deportivo Cali recibirá al Atlético Bucaramanga el viernes 27 de noviembre, desde las 16:35 p. m. El partido será transmitido por Win+ Fútbol y la plataforma para suscriptores Win Play.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Rodrigo Contreras reveló detalles sobre su proceso de renovación con Millonarios: queda poco tiempo para un acuerdo
El delantero de los azules llegó a 19 goles desde su llegada en enero de 2026, es figura del equipo y la afición espera que continúe para la temporada 2027
Millonarios sumó cuatro puntos de seis posibles en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El equipo empató 0-0 con Deportivo Cali en Palmaseca y goleó 4-1 a Bucaramanga en El Campín, con un doblete del argentino Rodrigo Contreras.
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Millonarios venció 4-1 a Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín, también por la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, y llegó a cuatro puntos en dos presentaciones. Francisco Chaverra abrió el marcador a los 15 minutos con un remate de tres dedos.
Rodrigo Contreras amplió la ventaja cuatro minutos después al aprovechar un rebote de Fiermarín. Atlético Bucaramanga descontó a los 27 mediante García, que conectó de cabeza un centro de Hinestroza.
El equipo bogotano recuperó el control después del descanso con un potente remate desde fuera del área a los 49 minutos. A los 70, Contreras convirtió un penal y completó su doblete para establecer el resultado definitivo.
El arquero Javier Burrai sostuvo la ventaja de Millonarios con una atajada decisiva ante Batalla, mientras que Fiermarín tuvo una actuación difícil bajo los tres palos del equipo visitante. Contreras tiene plazo hasta el 30 de noviembre para negociar la renovación de su contrato.
Por su parte, América de Cali derrotó 2-1 al Deportivo Cali el 24 de noviembre de 2026, con dos goles de Tomás Ángel, y alcanzó cuatro puntos en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El resultado dejó al equipo dirigido por David González mejor posicionado en la disputa por la final del campeonato colombiano del segundo semestre.
Ángel abrió el marcador a los 37 minutos con un cabezazo tras un centro de Marcos Mina desde el sector izquierdo. El delantero volvió a convertir a los 47, otra vez luego de una asistencia de Mina, para ampliar la diferencia en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.
El Deportivo Cali reaccionó con un remate de Stiven Rodríguez desde fuera del área, que superó al arquero Jean Fernandes. El descuento impulsó al conjunto visitante durante el tramo final, pero no alcanzó para igualar el clásico.