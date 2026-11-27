Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay - 27 de noviembre de 2026 (Jaime Moreno-Colprensa)

Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga se enfrentarán este viernes 27 de noviembre por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll.

El partido comenzará a las 6:35 p. m., hora de Colombia, en el estadio Deportivo Cali de Palmaseca, en Palmira. El compromiso se podrá ver por Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.