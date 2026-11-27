Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga se enfrentarán este viernes 27 de noviembre por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll.
El partido comenzará a las 6:35 p. m., hora de Colombia, en el estadio Deportivo Cali de Palmaseca, en Palmira. El compromiso se podrá ver por Win+ Fútbol y la plataforma Win Play.
Últimas actualizaciones
El recorrido de Deportivo Cali en los cuadrangulares
El conjunto azucarero empató 0-0 contra Millonarios en la primera fecha y perdió 2-1 ante América de Cali en el clásico vallecaucano. Por esa razón, busca su primera victoria en los cuadrangulares y necesita hacerse fuerte en Palmaseca para conservar opciones de llegar a la final.
El club también pretende sumar para la reclasificación, con la mira puesta en una clasificación a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2027.
Así está el grupo B antes del partido
Los dos equipos llegan con un punto y están en las últimas posiciones del grupo B. América de Cali y Millonarios lideran con cuatro unidades cada uno.
Deportivo Cali es tercero, con un punto y diferencia de gol de -1. Atlético Bucaramanga ocupa el cuarto lugar, también con una unidad, pero con diferencia de gol de -3.